Cuál es el consejo que Carlos Slim le dio a los jóvenes

Carlos Slim Helú es el hombre más rico de México y compartió con los jóvenes su visión sobre el éxito a manera de consejo.

El fundador de América Móvil y Grupo Carso llamó la atención sobre la importancia de anteponer valores y principios al éxito profesional y económico, durante un mensaje videograbado para estudiantes de la Universidad Panamericana, ubicada en la Ciudad de México.

El empresario señaló cómo ha visto a personajes exitosos, como deportistas, actores y actrices, caer ante las tentaciones externas que en ocasiones van acompañadas al éxito.

"Son veneno que se va metiendo", dijo Slim, cuya fortuna ronda los u$s 78.000 millones, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

En otro tramo de la charla, el empresario recordó el consejo de su padre, Julián Slim Haddad, quien emigró al país desde Líbano a principios del siglo XX.

"Ser optimistas, pero con un optimismo -como decía mi papá- firme y paciente que siempre rinde frutos", agregó el empresario de 82 años.

El ingeniero civil agregó que el pesimismo acaba en la mediocridad; además de que hizo un llamado a los jóvenes a la preparación y el conocimiento.

Durante la charla videograbada en el marco del Congreso de los Jóvenes: Nueva Realidad, Nuevas Oportunidades, el empresario, que cuenta con un banco, Grupo Financiero Inbursa, reconoció que nunca ha utilizado cajeros automáticos.

"En mi caso, yo no he usado cajeros automáticos, pero al rato cuando tenga que cambiar dinero o pagar algo y la tarjeta de crédito o la chequera no sirva... no sé cómo le voy a hacer".