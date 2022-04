Elon Musk compró Twitter: cómo generó su fortuna antes de fundar PayPal, Tesla y SpaceX

Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo y lo acaba de demostrar habiendo comprado la mayoría accionaria de la red social Twitter.

Si bien la mayor parte de esta inmensa fortuna que ostenta el millonario sudafricano tiene que ver con las acciones que tiene en empresas que fundó como la automotriz Tesla y la firma de exploración del espacio, SpaceX, también hay parte de ello en dinero contante y sonante.

Se sabe que Elon Musk fue uno de los fundadores de PayPal, la compañía que logró revolucionar hace años los pagos móviles, y que su venta le generó una cantidad de interesante de ceros en su cuenta bancaria.

Pero incluso antes de ser uno de los integrantes de ese pool de talentos especial que fue la "mafia PayPal", Musk era un millonario "self-made" o que hizo su propia fortuna.

Elon Musk: humildes comienzos

Según publica El Economista, Musk desde pequeño tuvo una temprana aptitud con las computadoras, diseñando su propio videojuego a los 12 años.

Creció en una familia acomodada con un padre ingeniero que había hecho fortuna en las minas de esmeralda del país. A los 17 años se mudó a Canadá, donde se nacionalizó fácilmente gracias a que su madre, Maye, nació allí, y se quedó viviendo con su primo, con quien empezó a trabajar en la granja familiar.

La biografía "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", de Ashlee Vance cuenta que Musk salió de Sudáfrica en parte para eludir el servicio militar obligatorio, que veía como una pérdida de tiempo. Pero aquella decisión hizo que su padre se negara a pagarle la Universidad.

La granja de su primo estaba en un pueblo de apenas 400 habitantes en la provincia de Saskatchewan, en el centro del país. Tras un tiempo, y con afán de hacer dinero, Musk preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagados, el cual era limpiar la sala de calderas de un aserradero. Así fue como aceptó el puesto.

Elon Musk y la universidad

Musk acabó dejando el trabajo manual y se dedicó a la tecnología. Se graduó en la Universidad de Pensilvania en Economía y Física en mayo de 1997 y luego se planteó asistir a la Universidad de Stanford, en California, para seguir formándose, pero nunca llegó a hacerlo.

En los 90 se mudó a Silicon Valley atraído por los casos de los programadores que habían conseguido generar fortuna. Con una formación a caballo entre la física de materiales de manera formal y la informática de forma autodidacta, Musk se matriculó en un programa de doctorado en física en Stanford, pero lo abandonó a los dos días.

Junto con su hermano Kimbal, Musk fundó una empresa llamada Zip2 como directorio de empresas en línea, una especie de páginas amarillas con mapas que parecía muy buena idea a mediados de los 90.

Elon y Kimbal reclutaron inversores y contrataron ayuda externa para dirigir la empresa, que llegó a acuerdos con medios como el New York Times. En 1999, vendieron el Zip2 a Compaq, un gigante de la fabricación de ordenadores entonces en declive, por 307 millones de dólares.

Musk ganó 22 millones de dólares con la venta del Zip2, y enseguida se gastó un millón de dólares en un supercoche McLaren F1. "No es coherente con el resto de mi comportamiento", dijo a la CNN, que filmó a Musk mientras el coche era entregado en su casa.

Su siguiente aventura fue nada menos que con Peter Thiel, cofundador de una empresa de pagos llamada Confinity y uno de los inversores tecnlógicos más famosos del mundo.

Musk había invertido parte de sus 22 millones de la venta en la creación de otra empresa de banca online llamada X.com. Las dos empresas se fusionaron en marzo de 2000, formando un negocio que acabó convirtiéndose en PayPal.

Musk fue nombrado CEO, pero en septiembre, mientras estaba de vacaciones, la junta directiva lo despidió, sustituyéndolo por Thiel, en parte por un desacuerdo sobre el cambio de servidores de la empresa. Sin embargo, Musk seguía teniendo una participación en la empresa.

Cuando eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares en 2002, Musk obtuvo una mega-fortuna de 180 millones de dólares por el acuerdo. Y el resto es historia.

Compra de Twitter

"Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por una entidad de propiedad total de Elon Musk, por $54,20 por acción en efectivo en una transacción valorada en aproximadamente 44 mil millones de dólares. Una vez completada la transacción, Twitter se convertirá en una empresa privada", anunció esta semana la empresa en el comunicado.

Anteriormente el empresario sudafricano había comprado el 9,2% de las acciones de Twitter a un total de 2.890 millones de dólares y, debido a esto, las acciones habían subieron un 25%.

Es por eso que ahora adquirió la totalidad de la red social por 44.000 millones de dólares. Esto lo anunció a través de un comunicado, en el que también dijo que "la libertad de expresión es la base para que una democracia funcione, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad".

"También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial. Espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo", añadió al respecto.

"Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán $54,20 en efectivo por cada acción ordinaria de Twitter que posean al cierre de la transacción propuesta. El precio de compra representa una prima del 38% con respecto al precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en Twitter", continuó el comunicado oficial.

Se espera que la transacción, la cual fue aprobada por unanimidad en la Junta Directiva, se cierre en 2022 (sujeto a la aprobación de los accionistas de Twitter, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales).