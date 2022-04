Conocé el puesto que evoluciona y paga sueldos desde $160.000 para los profesionales juniors

En medio de tanta incertidumbre (económica, sanitaria y ambiental) las empresas tienen algo en claro: para crecer, las alianzas se volvieron cada vez más esenciales, así como la construcción de imagen de marca. Es por esto que aumentó el interés sobre un puesto clave, pero que ahora volvió a tener el reflector iluminándolo. Con atractivos sueldos, se trata de los Relacionistas Públicos (RRPP), que casi siempre desde el departamento de Asuntos Corporativos, facilitan el avance de los negocios.

Es por esta responsabilidad que los RRPP hoy tienen plena demanda, pero también revalorizaron sus sueldos, que para los candidatos semi Sr. arrancan en $300.000, y para los más juniors superan los 160.000 pesos.

"En tiempos de alta exposición de marca, dominada por diversos mensajes que la empresa intercambia con todo su entorno organizacional, se vuelve fundamental el poder gestionar eficientemente esa red de vínculos de ida y vuelta", explica Alejandro Servide, director de Professionals y RPO de Randstad Argentina.

Obviamente, gran parte de esa alta exposición viene de la articulación de estrategias digitales y presencia en redes sociales, "por lo cual el perfil de director de Relaciones Públicas es clave, porque es quien tiene la responsabilidad de construir, gestionar y posicionar la imagen o producto de una empresa u organismo hacía todo el ecosistema que forma parte de la cadena de intereses desde accionistas, empleados, clientes, comunidades específicas, medios de comunicación, gobiernos, sindicatos, entidades no gubernamentales y más", enumera Servide.

Las redes sociales, un nuevo terreno para los RRPP

Los RRPP, un perfil clave para cuidar la marca

Hoy es imperativo cuidar la imagen de las compañías, y cada vez hay más canales abiertos para recibir felicitaciones, pero también donde poder ser criticado. Para enfrentar todo esto la comunicación es una herramienta central.

"Para cuidar la reputación de la compañía, crear y difundir historias relevantes que generen un impacto positivo y, también para anticipar posibles issues o crisis. Los dircoms o directores de Relaciones Públicas son un perfil clave. Son los responsables de diseñar e implementar estrategias de comunicación integral para la compañía, que incluyan a todos los stakeholders y audiencias de interés", detalla Lautaro Spotorno, director de Comunicaciones de SAP para Región Sur.

Y agrega: "La digitalización impacta en todas las áreas e industrias, y la de la comunicación no es una excepción, si bien la experimenta un ritmo diferente. Hoy este segmento puede contar con estadísticas y métricas en tiempo real y con más alto nivel de detalle, que permite ajustar los planes e iniciativas sobre la marcha, e incluso anticipar posibles escenarios".

Los RRPP cobran protagonismo en tiempos de reinventar los negocios

Mayor demanda no siempre es mejor sueldo

Así como el mundo de los negocios se profesionaliza y complejiza cada vez más, lo mismo ocurre con las comunicaciones, tanto en el sector privado como en el público.

"Dentro de esta dinámica, el especialista en comunicaciones puede brindar una mirada distinta que contribuya a la construcción de la reputación de marca y sus diferenciadores, como así también a identificar los issues que puedan afectar al negocio en el corto, mediano o largo plazo", refuerza Fernando Guevara, director de Magmma Comms.

"Esto se da porque la función de estos perfiles no solo es mirar hacia adentro de la organización de la cual forma parte, sino también estar observando constantemente lo que ocurre en el entorno", aclara Guevara.

En este sentido, Servide resalta que "en el pasado solo encontrábamos este rol en organismos públicos o en servicios de consultoría donde se atendían a diferentes clientes. Pero la posición fue tomando un mayor protagonismo por las necesidades de las organizaciones, sobre todo en grandes empresas donde fueron creando la posición en sus organigramas".

"Un organigrama refleja posicionalmente la estrategia de la empresa y sus necesidades en cuanto a gestión del entorno, por eso el cambio evolutivo de la posición de RRPP y su mejor posicionamiento se vuelve casi natural", afirma el ejecutivo de Randstad.

Esto sí, los expertos indican que la mayor demanda no siempre se traslada a los salarios, por lo menos no en todas las industrias. "Que esta evolución impacte en la equidad remunerativa depende de la naturaleza de las operaciones de la empresa, aunque se vienen dando cambios apreciables en la valorización salarial de esta posición, tanto a nivel de multinacionales como de start up o medianas empresas", concluye Servide.