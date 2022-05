Especialistas en Inteligencia Artificial: cuál es el sueldo que cobran en Argentina

Los expertos en Inteligencia Artificial (IA) están entre las posiciones que mayor potencial tienen hoy en el mundo laboral, seguidos por los especialistas en ciberseguridad y también aquellos que pueden ayudar a las empresas a transicionar al mundo cloud.

"La aplicación de la inteligencia artificial en las empresas puede ayudar, entre otras cosas, a automatizar procesos. Mediante el uso de máquinas inteligentes, muchas tareas que antes se realizaban de forma manual y rutinaria ahora pueden programarse y llevarse a cabo en menor tiempo y con menos recursos", indica Sebastián Maciarello, gerente de BPO y Selección de Auren.

Lo cierto es que estos profesionales son tan escasos que son muy requeridos por compañías del exterior, tanto de la región como de los Estados Unidos, y en menor medida también desde Europa.

Sueldos de entre $280.000 y $380.000 para posiciones intermedias

"En EE.UU., un joven ingeniero de inteligencia artificial puede ganar aproximadamente unos u$s170.000 al año, pero un ingeniero senior de IA puede rondar los u$s250,000 al año. Incluso, con ciertas certificaciones o credenciales específicas pueden llegar a sueldos mucho más competitivos. En Europa, también existen sueldos similares", afirma Fabiola Castelán. coordinadora de Atracción y Talento de Ecosistemas en México.

Las multinacionales como Facebook, NVIDIA, Adobe, Microsoft, Uber y Accenture que están catalogadas como las cinco mejores compañías de Inteligencia Artificial reportan un salario base anual promedio para un trabajo de IA de $111.000 anuales.

En la Argentina los salarios de estos especialistas, arrancan en los $180.000/$230.000 para una posición Junior, se ubican entre los $280.000/$380.000 para una posición Semi-senior y escalan hasta los $450.000/$550.000 para un puesto Senior.

La Inteligencia Artificial es la tecnología esencial para automatizar procesos

"Actualmente son muy pocas y nuevas las carreras de grado sobre la materia y gran parte de los perfiles que tomamos son personas corrompidas desde diferentes carreras hacia el mundo de IA. En muchos casos hablamos de carreras cuantitativas, como ingeniería, matemática, física, estadística, economía, entre otras", observa Juan Pablo Rodríguez Varela, líder de Applied Intelligence de Accenture Argentina.

La formación académica de los expertos en Inteligencia Artificial

A la vez, este experto resalta que son cada vez más quienes se acercan a esta disciplina y vienen de carreas más humanas, como sociología o antropología, por ejemplo. Esto, hace que esta oportunidad laboral sea mucho más accesible de lo que se cree.

"Es necesario que los perfiles cuenten con capacidad analítica, con facilidad para la lógica, la estadística y la matemática, con interés en la tecnología y con habilidades para programar, como así también de arquitecturas de software y metodología de almacenamiento masivo", advierten desde Bumeran.

Federico Biagi, Sales & Marketing Manager de Grupo DNA, es claro al analizar cómo es la demanda de estos perfiles hoy: "el 70% es pedido por las multinacionales, y el resto de los pedidos se reparte entre Pymes y startups".

"Debido al crecimiento de la demanda de este tipo de perfil, se calcula que de 5 a 10 años el 55% de los beneficios económicos de las compañías vendrán de la aplicación comercial de la IA. Y a pesar de que cada vez más individuos se especializan en esa disciplina, no se logrará satisfacer la demanda", aclara Biagi.

Los sueldos de los especialistas en Inteligencia Artificial son de $350.000 para posiciones intermedias

Inteligencia Artificial para marca la diferencia

El reciente estudio global titulado The Cultural Benefits of Artificial Intelligence in the Enterprise, publicado por la consultora estratégica Boston Consulting Group (BCG) y el MIT Sloan Management Review (MIT SMR), señala que más del 75% de los directivos afirman que la IA mejora la toma de decisiones y la eficiencia de los equipos. Estos líderes también aprecian cambios positivos en el aprendizaje empresarial, la moral de los trabajadores y la colaboración entre compañeros.

"La mayoría de las empresas todavía tienen un largo camino que recorrer para generar beneficios económicos con la IA", afirma Sam Ransbotham, profesor del departamento de sistemas de información de la Carroll School of Management del Boston College, editor invitado del MIT SMR y coautor del informe.

Y agrega: "Las organizaciones que sí obtienen beneficios económicos significativos han aprendido a beneficiarse culturalmente de la Inteligencia Artificial y a utilizarla para obtener rendimientos económicos".

Por último, el 59% de las empresas que utilizan la IA para explorar nuevas formas de crear valor coinciden en que su uso las ayuda a diferenciarse de los competidores. "Las organizaciones de éxito son las que han ido más allá de utilizar la IA para mejorar su modelo de negocio y procesos actuales", resume François Candelon, Managing Director & Senior Partner de BCG.