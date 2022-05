Unicornio argentino brindará cursos gratis de Marketing Digital con salida laboral

Aleph, el holding de marketing digital latinoamericano en el cual invirtió Mercado Libre, formará a 50.000 personas de la región con cursos completamente gratuitos, para resolver la escasez de talento especializado en esta área.

Se trata de la corporación de publicidad digital fundada por el argentino Gastón Taratuta en 2005, que el año pasado se asoció al gigante de Silicon Valley, CVC Capital Partners, y sumó u$s470 millones de capitalización. Como resultado de esa operación, el holding –que ya era uno de los unicornios argentinos- adquirió una valuación de u$s2.000 millones.

Por otra parte, poco después esta compañía que se encarga de potenciar la performance de sus clientes en las más reconocidas plataformas y redes sociales, recibió también un empujón de u$s25 millones de Mercado Libre, la empresa de comercio electrónica fundada por Marcos Galperin que ya se extendió a toda la región.

Ahora, atentos a la falta de talentos capacitados para llevar adelante tareas de marketing digital en la región, en Aleph están ofreciendo cupos para 50.000 personas en 90 países que quieran realizar cursos gratuitos en esta área.

¿Qué es Aleph?

Aleph es una corporación que cataliza la publicidad y los contenidos de marketing digital de las más grandes firmas de la región –desde McDonald's y Unilever hasta Mondelez y P&G- y las distribuye en las plataformas más reconocidas, como TikTok, Linkedin, Snapchat, Twitter y Spotify, entre otras, que son sus partners a nivel global.

El holding está compuesto por cuatro marcas que brindan distintas soluciones de publicidad y comunicación: Httpool, IMS, Wise.Blue y Social Snack.

Gastón Taratuta, CEO de Aleph, recibió el premio Emprendedor del Año 2022 de EY Argentina

Recientemente su fundador fue elegido por EY, una de las consultoras "Big Four" a nivel mundial, como el master emprendedor del año. Taratuta recibió el premio en la Gala Entrepreneur of the Year 2022 de EY Argentina (en foto).

Parte de esta iniciativa de capacitación gratuita de Aleph es para resolver sus propias necesidades de talento y las de sus clientes, según contó a iProfesional Francisco Anello, VP de Educación a nivel global en Aleph.

"La idea central del Digital Ad Degree es educar, certificar y conectar con la industria a los próximos 50.000 profesionales de la publicidad digital. Para esto vamos a vincular a quienes pasan por el programa con la red de más de 15.000 clientes de Aleph que buscan expertos a nivel global. Entonces, aunque eventualmente podremos incorporar algunos de estos talentos a nuestros equipos, vamos más allá," afirmó.

"Aleph cuenta con las herramientas, los socios y el conocimiento de la industria: creemos que es nuestra responsabilidad como empresa compartirlo. De esta manera ganan los ciudadanos comunes, que pueden insertarse en el sector; ganan las compañías y los anunciantes, que consiguen mejores resultados; gana la sociedad en general, que consigue puestos de trabajo y desarrollo económico", opinó el VP de Educación en Aleph.

Salida laboral del marketing digital

El marketing digital es una disciplina con una amplia salida laboral y proyección internacional en este momento. En el primer semestre del 2021, solamente en LinkedIn las búsquedas laborales en puestos de marketing aumentaron un 63%, según el LinkedIn’s Report On Marketing Jobs 2021.

Por otra parte, de acuerdo a datos proveídos por Aleph, el sueldo de un talento jr. de marketing digital en la Argentina está en torno a los 130.000 pesos mensuales, en tanto que quienes ostentan el cargo de analista, perciben alrededor de 183.500 pesos mensuales.

Salida laboral: qué oportunidades laborales ofrece ser experto en marketing digital

Francisco Anello insistió en que sólo en 2020 se abrieron 1,6 millones de puestos de trabajo para Digital Marketing Specialist, según datos de Linkedin.

"Las agencias y las plataformas en todo el mundo nos marcan la falta de especialistas, un problema que surge a partir de la brecha que hay entre lo rápido que acelera la industria y la capacidad de adaptación de las instituciones educativas tradicionales", aseguró el VP de Educación en Aleph.

"Esto es especialmente visible cuando pensamos en las redes sociales, en donde los usuarios pasan horas de su día y por lo tanto hay enormes oportunidades para las marcas, el marketing y la publicidad. Algunas de esas plataformas tienen una lógica muy particular y nacieron hace menos de cinco años, como TikTok", añadió.

Por último, declaró que "en Aleph creemos que las plataformas digitales pueden desbloquear el desarrollo económico y que debe haber igualdad en el acceso a la publicidad digital a nivel mundial."

Cómo inscribirse al curso gratuito de marketing digital de Aleph

Frente a la creciente demanda laboral en el área, el unicornio argentino Aleph lanzó Digital Ad Degree, un programa gratuito de capacitación en Marketing Digital dirigido a jóvenes sin experiencia en tecnología que deseen insertarse en esta área.

Francisco Anello, VP de Educación a nivel global en Aleph

La Argentina es uno de los primeros 90 países en donde se impartirá gratuitamente el programa, en una capacitación que finaliza su inscripción el 26 de mayo.

Puede postularse cualquier persona mayor de 18 años que cuente con una notebook o PC con conexión a Internet desde donde pueda tomar las clases online.

La capacitación tiene una duración de 3 meses e incluye 23 sesiones en vivo (aproximadamente 12 semanas), clases magistrales con expertos y un sistema de aprendizaje cooperativo, con coaches que moderan grupos de estudio, y un algoritmo que hace match entre los estudiantes para que se apoyen unos a otros en el aprendizaje con el objetivo de "aprender a aprender".

En este momento está abierta la inscripción para la tercera cohorte del Digital Ad Degree, solo para alumnos de Argentina, que se pueden inscribir hasta el 26 de mayo. Las clases inician el día 31 de ese mes y serán martes y jueves de 18 a 20 hs (GMT-3).

Se abrieron también las inscripciones también para la cuarta cohorte, que incluirá a alumnos de Chile, Colombia, Perú y Argentina, y comenzará las clases el 14 de junio. En ese caso, los días de cursada son lunes y miércoles, en el turno tarde noche.

Todos aquellos que reciban la certificación al finalizar el curso serán presentados a miles de agencias que buscan talento de este tipo, según comentaron a este medio desde el mencionado "unicornio" argentino.