Emprendedores argentinos: ¿cuáles son las oportunidades, concursos, capacitaciones y aceleradoras vigentes?

Entre mayo y junio se pondrán en marcha varias oportunidades de formación o aceleración para emprendedores argentinos, así como concursos con ideas para empresas de los cuales aun hay chance de participar.

La Argentina suele enorgullecerse de su ecosistema emprendedor local, con casi dos decenas de "unicornios" en una región en la que no abundan. Pero en un momento en el que el capital para startups empieza a escasear en el mundo –tras la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, el surgimiento de la inflación y la caída de la cotización de las principales criptomonedas- los fundadores deberán redoblar la apuesta y ponerse creativos.

Tan solo una muestra de ello se vio este mes en Experiencia Endeavor, el evento del capítulo local de la organización que nuclea a los fundadores de startups, al cual este año concurrieron más de 4.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; Patricio Jutard, cofundador de MURAL; Guillermo Rauch, CEO de Vercel; Santiago Sosa, cofundador y CEO de Tiendanube y Daniel Ravinovich Head de Producto y Tecnología de Mercado Libre, fueron de la partida.

Las oportunidades siguen tanto a fines de mayo como en junio para que los emprendedores argentinos puedan conseguir financiamiento, hacer networking o potenciar sus ideas de la mano de las principales organizaciones y empresas del país.

Molinos Innova

En alianza con IAE Business School, la escuela de negocios más prestigiosa del país, Molinos (del Grupo Perez Companc) busca promover la innovación en alimentos y potenciar el emprendedurismo en la Argentina. Mediante la edición 2022 de Molinos Innova, el concurso que premia ideas que, mediante el desarrollo de productos o la mejora en tecnología o procesos, ayuden a los argentinos a comer mejor.

Los finalistas de Molinos Innova participan por 5 becas de formación -accederán al programa NAVES Nacional del IAE Business School- y uno de ellos, además, se llevará un premio de $1.000.000 para impulsar su proyecto.

Pueden participar emprendedores, startups y pequeñas y medianas empresas. "Es un concurso abierto a todas las personas o equipos que quieran llevar adelante su propio emprendimiento o que hayan lanzado su empresa hace menos de dos años", indicaron desde la compañía.

Hasta el 10 de junio los emprendedores podrán ingresar en la web oficial de Molinos Innova para acceder a las bases y condiciones e inscribir sus proyectos.

Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de Entrepeneurship del IAE, afirmó: "Creemos que la participación y el involucramiento de las grandes empresas en el ecosistema emprendedor es crítico para llevar innovación a sus propios desarrollos, apoyar a los emprendedores innovadores, y mejorar y consolidar este ecosistema que genera prosperidad para los países y debemos potenciar."

"Estamos muy entusiasmados por esta nueva edición de Molinos Innova, un concurso que persiste para incentivar y potenciar el emprendedurismo en nuestro país e invita a vivir la experiencia innovadora de crear productos, procesos o tecnologías que nos ayuden a los argentinos comer cada vez mejor" indicó por su parte Agustín Llanos, CEO de Molinos.

Explorer de Santander

Santander, junto al Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), lanzó la XV edición del programa Explorer con el objetivo de fomentar el emprendimiento joven y apoyar la conversión de ideas en proyectos y soluciones. Este año el programa que nació en España y ya se realizó en Argentina, Chile, México, Brasil y Portugal, se amplía a Reino Unido y Uruguay.

Explorer, con una duración de 12 semanas y dirigido a jóvenes de 18 a 31 años, permite a los participantes conectar con una comunidad internacional, recibir formación online con metodología "learning by doing", mentoría por parte de expertos, validar su idea de negocio y desarrollar las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y sostenible.

Los equipos que lideren los proyectos más destacados de la presente edición disfrutarán del Explorer Trip, una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en un reconocido hub de innovación europeo. El plazo de inscripción finaliza el 11 de agosto y puede solicitarse en el siguiente link.

En los 11 años, Santander apoyó a más de 8.000 proyectos emprendedores. El pasado año el programa contó en su totalidad con 1.000 proyectos y la participación femenina alcanzó el 43,1%, superando la media de convocatorias anteriores, que rondaba el 30 por ciento.

Patricia Araque, directora ejecutiva de Explorer, señaló que el programa "no es solo un itinerario diseñado para aprender a navegar en las primeras etapas del emprendimiento, es también una oportunidad única para formar parte de una comunidad global llena de iniciativa e inquietudes. Por eso decimos que uno no participa en Explorer, se convierte en Explorer. Independientemente del recorrido de un proyecto, los Explorers salen del programa con una serie de habilidades y redes tremendamente útiles para su futuro, sean o no emprendedores".

Ford Argentina y Endeavor

Estas dos organizaciones lanzan el programa Ford Innovación dirigido a startups que mejoren la experiencia de cliente de la empresa automotriz. Hay 10.000 dólares de premio, mentorías estratégicas a cargo de expertos de la red Endeavor y la posibilidad de generar oportunidades comerciales con Ford.

Requisitos los postulantes deben tener proyectos en marcha con facturación comprobable y al menos un negocio en estadio MVP (Producto Mínimo Viable) en adelante. Además, se valorarán conocimientos en el área automotriz, customer y consumer journey.

Para la etapa de preventa, los principales ejes de interés estarán puestos en soluciones que:

optimicen el uso de datos.

automaticen y generen comunicaciones más enfocadas en base a inteligencia de datos,

permitan lograr una presencia directa más cercana con los clientes,

integren comunicaciones de distintas plataformas y canales.

Para la etapa de venta, los principales ejes de interés son soluciones en:

Digitalización de cotización de autos usados (cuando se utiliza como forma de pago).

Gamificación de la vista del auto.

Estandarización del canal de comunicación entre clientes y vendedores.

Digitalización de documentación

Mejora en los métodos de pago.

En una primera etapa, los postulantes interesados deberán presentar sus compañías a través del formulario correspondiente y los datos ingresados serán analizados por Endeavor. Se tendrán en cuenta: el estadío del proyecto, es decir, el nivel de desarrollo del producto o servicio, sus ingresos y su equipo (estructura y compromiso); el grado de innovación y tecnología aplicada que permitan generar cambios en la industria y diferenciación de la competencia; el potencial del negocio, considerando su escalabilidad, su oportunidad de mercado y estrategia futura.

Los candidatos seleccionados pasarán a la final del concurso donde deberán presentar su empresa frente a un jurado integrado por directivos de Endeavor y de Ford y referentes en tecnología. Los expertos elegirán a los ganadores teniendo en cuenta estos mismos criterios.

Los ganadores se llevarán un premio económico de 10 mil dólares, mentorías personalizadas a cargo de la red de expertos de Endeavor y la posibilidad de avanzar en una alianza comercial con Ford. Los emprendedores interesados deberán postularse desde la página oficial del programa hasta el 15 de junio de 2022.

100K LATAM

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con el apoyo de la escuela de negocios norteamericana, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sloan Latin America Office, presentaron la nueva edición del concurso 100K LATAM, el certamen que busca impulsar el desarrollo de startups con capacidad de generar impacto en la región.

Para esta quinta edición, se incorporó un Premio Especial Educación, que buscará fomentar a los emprendimientos que contribuyan a que cada estudiante sea capaz de decidir sobre su futuro profesional, ya sea facilitando su acceso a la educación superior o mejorando su empleabilidad para que incremente sus ingresos.

Las categorías son:

Pitch : El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos en la fase inicial de desarrollo. 1er premio: U$S 5.000. Finalistas: U$S 1.000 (cada equipo)

: El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos en la fase inicial de desarrollo. 1er premio: U$S 5.000. Finalistas: U$S 1.000 (cada equipo) Accelerate : El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos en la fase de desarrollo o primeras ventas. 1er premio: U$S 20.000. Finalistas: U$S 2.000 (cada equipo)

: El objetivo es apoyar ideas o emprendimientos en la fase de desarrollo o primeras ventas. 1er premio: U$S 20.000. Finalistas: U$S 2.000 (cada equipo) Launch: Se busca apoyar emprendimientos con un mayor grado de desarrollo. 1er premio: U$S 55.000. Finalistas: U$S 5.000 (cada equipo)

Cada uno de los proyectos será supervisado a lo largo de los 3 meses de competencia por el Comité Evaluador, que determinará cuáles serán los ganadores. Estará conformado por 400 jurados online , entre emprendedores, académicos y empresarios.

Además se anunció que quienes lleguen a la final contarán con un mentoreo especial sobre "cómo preparar el pitch" y armar el plan de Negocios, por parte de la organización Speak Art y The Venture Mentoring Team respectivamente.

Podrán inscribirse personas y equipos integrados por mayores de 18 años de cualquier país de América Latina y el Caribe, hasta el 10 de junio, en la web oficial.

Lee Ullmann, Senior Director del MIT Sloan Latin America Office, sostuvo: "El mundo del emprendimiento está creciendo en Latinoamérica. Es importante pensar en el 100K LATAM desde cómo el emprendedorismo y la innovación pueden ayudar a la región y a empujar el crecimiento, para que las personas puedan cambiar su calidad de vida, al ecosistema y al medioambiente. Nuestro logro es que los emprendedores de Latinoamérica se ayuden entre sí generando nuevas redes entre los diferentes países".

Por su parte el Rector del ITBA, el Ing. Andrés Basilio Agrés, se centró en el valor que tiene el 100K LATAM: "La educación es la industria del optimismo por excelencia, porque apostamos al futuro. Con el lanzamiento de esta edición ponemos todo nuestro optimismo en los emprendedores que son quienes apuestan por un futuro mejor".

Acelerar Creadoras

Endeavor y el banco HSBC lanzaron una iniciativa de aceleración y acompañamiento estratégico para mujeres emprendedoras: Acelerar Creadoras.

La propuesta consiste en un entrenamiento de 8 semanas con expertos de la red de Endeavor en temas como estrategia de crecimiento y de ventas, búsqueda de inversión, liderazgo -entre otros. Las participantes podrán acceder a mentorías grupales para asesorarse sobre las diferentes temáticas que aborda el programa. Es una oportunidad para aprender de la experiencia de emprendedores consagrados y consultes y aplicar este conocimiento en la realidad de cada negocio.

¿Quiénes pueden participar del programa?

La convocatoria busca 50 emprendedoras que tengan:

que tengan: Un negocio en marcha, es decir, una compañía que ya esté operando en el mercado.

Facturación comprobable.

Una compañía en crecimiento.

Se valorarán negocios con potencial exportador.

Una vez completada la fase de capacitación y training, las 50 seleccionadas podrán postularse para participar de un programa de aceleración personalizado a cargo de Endeavor. Además, tendrán la posibilidad de conocer inversores y tener oportunidades comerciales para sus emprendimientos.

Hacia el final de la convocatoria, las 10 emprendedoras seleccionadas participarán de un "demo day", es decir, presentarán sus negocios delante de un jurado integrado por referentes de Endeavor y de HSBC.

El objetivo de esta fase es que las emprendedoras puedan demostrar los conocimientos adquiridos durante todo el programa, dar a conocer su proyecto, perfil y visión ante un panel de expertos en innovación, emprendedorismo y negocios que será el encargado de elegir a dos ganadoras en función de los criterios establecidos.

Como premio del programa, las dos ganadoras accederán a un diagnóstico de su negocio a cargo de Endeavor para evaluar sus desafíos para crecer; seis mentorías personalizadas para cada una con expertos en emprendedurismo. Se seleccionarán a estos referentes en función de los desafíos que tengan las ganadoras. También consultorías con Google y Amazon Web Services (AWS) y acceso a la comunidad Endeavor.

Las mujeres interesadas en participar, tendrán tiempo de registrarse hasta el 30 de mayo inclusive. Para más información, consultar la web oficial del programa.

Aceleradora Blockchain

En abril se presentó en sociedad We Bow, la primera aceleradora de América Látina estructurada como DAO que utiliza tecnología blockchain para financiar startups y proyectos de valor a través del uso de criptomonedas.

Jorgelina Ferreyra, Business Manager de la plataforma describió: "Webow nace a raíz de un espacio vacío que existe en el ecosistema emprendedor en la región. La complejidad en el acceso a financiamiento tradicional por parte de las entidades financieras y de organismos internacionales a startups impacta de manera directa en la realización de proyectos, por lo que creamos esta comunidad que busca apoyar a talentos que quieren desarrollar productos de escala global sin irse de su país."

Los fundadores no ceden participación en su proyecto, sino que bloquean parte de su gobernanza en garantía, pudiendo rescatarla de manera preferencial al final del proceso. Además, al evitar las presentaciones individuales por ronda, los tiempos y esfuerzos se acortan sustancialmente.

"El ecosistema emprendedor de la región está viviendo un momento único y en pleno crecimiento. Los últimos datos oficiales de la Asociación de Inversores de Capital Privado de América latina (Lavca) indican que la inversión de capital riesgo en la región superó los u$s11,5 mil millones en inversión de capital riesgo en 2021," analizó Luciano Lecchini, Financial Advisor.

Aquellas ideas en instancia de semilla o pre-semilla pueden presentarse al Webow Challenge ingresando en la web oficial. Éste es un periodo de incubación que se abre una vez al año, dónde los emprendedores reciben durante dos meses el apoyo de los mentores de la comunidad para desarrollar o perfeccionar su modelo de negocio, pitch y planificar el MVP.

BBVA y Junior Achievement

El banco BBVA y Junior Achievement Argentina, la ONG que prepara a los jóvenes para los empleos del futuro, por cuarto año consecutivo presentan un programa para brindar herramientas financieras a más de 5.000 jóvenes de entre 16 y 18 años.

Según el informe S&P FinLit Survey (2014), cuatro de cada diez jóvenes de hasta 35 años ignoran conceptos económicos básicos como la inflación, el interés y el ahorro, y son incapaces de tomar decisiones conscientes con su dinero. La cifra representa una problemática global que no sólo impacta en el futuro de los jóvenes, sino también en la sostenibilidad y el bienestar de sus familias y comunidades.

En este escenario, Finanzas personales, el programa digital de Junior Achievement que por cuarto año consecutivo se implementa con el apoyo de BBVA, propone a los estudiantes desarrollar habilidades para administrar su economía y trabajar nociones básicas sobre planificación e instrumentos financieros.

"En BBVA creemos en el potencial de la educación financiera como un elemento clave para mejorar la salud financiera de las personas y contribuir a la transición hacia una economía más sostenible. La alianza con Junior Achievement nos permite plasmar nuestro objetivo de impulsar el crecimiento inclusivo y la creación de oportunidades para los jóvenes", mencionó María Marta Deleonardis, subgerente de Negocios Responsables de BBVA en Argentina.

"A través de este programa, queremos impulsar a los jóvenes a tomar decisiones que acompañen sus planes y proyectos. En Junior, creemos que esa caja de herramientas, que hoy les sirve para administrar su economía, es la misma que les permitirá sentirse protagonistas de su futuro y alcanzar todo aquello que se propongan", afirmó por su parte Noël Zemborain, directora de Junior Achievement en Argentina.

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo que prepara a los jóvenes para los empleos del futuro. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus comunidades.

Se encuentran disponibles 5.100 becas completas para escuelas públicas y privadas con subvención de todo el país, y la inscripción se realiza mediante la web oficial. El programa se realiza en modalidad online y de manera autogestionada en el Campus Virtual de Junior Achievement, que se complementan con los contenidos de la Plataforma de Talleres Digitales de Educación Financiera de BBVA y la participación de profesionales del Voluntariado Corporativo de BBVA.