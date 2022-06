La abogacía es una de las profesiones más tradicionales. Esa de las que cuando un hijo la elige, los padres respiran aliviados pensando que tiene el futuro profesional y económico resuelto. Pero, ¿realmente es así? Saber cuánto gana un abogado en la Argentina puede ayudar a que muchos jóvenes hoy decidan su vocación, sobre todo ahora que los especialistas en legales están atravesados por la digitalización.

"El ejercicio del derecho es algo presente en todas las sociedades desde hace miles de años, pero también han avanzado con la incorporación de tecnología. Este punto no es menor. Como muchas otras profesiones, hoy están en medio de un debate sobre cómo se modificará a futuro, por el impacto de la tecnología, donde vemos ya que los contratos automáticos e inteligentes a partir de herramientas sobre Blockchain van a ser parte esta disciplina", analiza Alejandro Servide, director de Professionals y RPO de Randstad Argentina.

El sueldo de un abogado arranca en $130.000 brutos

Si se mueven en el mundo corporativo, "los perfiles legales varían en sus ingresos según el sector al que pertenezca la empresa. Por lo general, trabajan en relación de dependencia para grandes empresas o estudios reconocidos. En este sentido, los salarios de un director de Legales pueden oscilar entre los $800.000 brutos por mes y el $1.300.000 brutos por mes", comenta Ezequiel Arcioni, director en PageGroup Argentina

"Por otro lado, un abogado junior puede ganar entre los $130.000 brutos y los $160.000 brutos por mes", detalla .

Los abogados enfrentan hoy una transformación de su profesión

El perfil más buscado: especialista en Derecho Laboral

Ahora bien, en el país hay un 40% de profesionales que se desarrolla de modo independiente y otro 60% que lo hace en relación de dependencia. "También, en algunos estudios jurídicos al llegar a un rol de socio cambian la modalidad de contratación y comienzan a facturarle al estudio por mutuo acuerdo", aclara Agustina Brunelli, manager de la división Finance, Banking & Legal en Page Personnel.

"El abogado independiente tiene varias formas de cobrar. Por ejemplo, ir a la regulación judicial, que por ley es del 8 al 25% del valor del litigio, donde el total de honorarios no puede superar el 25% del monto del juicio. El abogado también puede cobrar un abono fijo a su cliente por la atención y todas sus consultas y, si aparece algún juicio en particular, se pauta un plus. En lo penal, el abogado se maneja de otra forma, generalmente por fuera del marco del juicio arregla con su cliente un monto asociado a la gravedad del problema que está tratando", explica Rodrigo Blanco, CEO de Aliancers.

En cuanto a la demanda, "es mucha tanto en el sector público como en el privado (estudios y empresas). Observamos que en el último tiempo se han incrementado las consultas acerca de la Ley de Economía del Conocimiento, como así también políticas de teletrabajo, despidos y prestaciones de desempleo. En este sentido, el perfil más buscado es el especialista en Derecho Laboral", detalla Valeria Calónico, directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina.

Las skills tecnológicas se agregan a los requerimientos de los candidatos en materia de Derecho

Qué piden los abogados

¿Qué piden los candidatos? "Esperan que las empresas les ofrezcan un plan de carrera definido y claro, que les permita su desarrollo profesional. Además buscan que exista un equilibrio entre la remuneración y la conciliación personal y profesional. Por eso no es casual que el 43% se encuentre pensando en un cambio laboral en los próximos 6 meses, ya sea para trabajar de manera independiente o en otra empresa", resalta Brunelli.

Por último, hay que saber que al ser una profesión matriculada, uno de los parámetros históricos está dado por el nivel de formación profesional académico que "hoy en el sector público aún es muy valorado y premiado a la hora de otorgar puntos para concursos públicos", dice Servide.

"En el sector privado la formalidad en la educación sigue siendo un activo importante. Paralelamente, la importancia de la experiencia es central dado que el ejercicio del derecho implica una mirada amplia, conocimiento profundo de la normativa y sobre todo ese plus que uno puede dar producto de la mirada amplia que se necesita en un contexto nacional, en el que la Argentina es un país claramente reglamentario y con mirada de regulación", agrega el directivo de Randastad.

Por último, Sebastián Vargas, especialista en Solución de Servicios de Adecco Argentina y Uruguay, señala que "las nuevas tendencias en lo que refiere a derecho, por ejemplo, las tendencias legaltech que han tenido mayor acogida por la situación pandémica que hemos vivido, adelantando cambios importantes en las formas de trabajo en materia legal. Estas incorporaciones requieren del desarrollo de nuevas competencias que el profesional en derecho debe de sumar a sus skills".