Todos los argentinos saben que el 9 de julio es una fecha patria y un feriado nacional. Pero no todos saben qué se celebra. Un resumen de lo más destacado

Todos los argentinos saben que el 9 de julio es una fecha patria muy importante, pero no todos recuerdan qué se celebra.

A veces recordarán que a ese día se lo conoce como Día de la Independencia. Pero aún así, eso no responde a la pregunta "el 9 de julio, ¿que se celebra?".

En la siguiente nota ofrecemos un resumen de los hechos que derivaron en la Independencia de la República Argentina de la corona española, y explicamos el 9 de julio qué se celebra exactamente sobre ese largo proceso.

¿Qué se celebra el 9 de julio en la Argentina?

Como decíamos, la Independencia de la Argentina es un proceso de larga data que comenzó con la difusión de las ideas de la Revolución Francesa en el territorio entonces conocido como Virreynato del Río de la Plata, y la captura del Rey de España por parte de Napoleón, lo que le dio a los criollos en Buenos Aires la oportunidad para declararse libres de los imperios europeos y gestionar internamente lo que era la provincia argentina.

Nada de todo esto es lo que se celebra el 9 de julio. Ya que esos hechos desembocaron en la Revolución de Mayo en 1810.

¿El 9 de julio qué se celebra?: los hechos de la Revolución de Mayo dieron lugar a la Independencia en 1916

Hubo que esperar hasta 1816 para que finalmente las tropas antirealistas que habían vencido a los ejércitos españoles, enviados por el restituído Rey Fernando VII, dieran lugar a la Declaración de la Independencia. Ese hecho sí tuvo lugar el día 9 de julio de ese año y es lo que se celebra cada año con un feriado nacional.

¿Qué pasó el 9 de julio de 1816 para niños?

Lo que se celebra cada 9 de julio es un hecho histórico que tuvo lugar en la Argentina pero determinó el futuro de toda la región latinoamericana.

En esa fecha en 1816, tras haber librado varias batallas en el Virreynato del Río de la Plata, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en San Miguel de Tucumán y declararon su independencia del gobierno español para las provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Fue luego de que el Rey Fernando VII, que había sido restituído en el trono de España, enviara tropas a reconquistar el territorio. Los realistas, que eran los partidarios de la monarquía española, habían triunfado en Huaqui, Vilcapugio y Ayohúma, y eran fuertes en el Alto Perú, la actual Bolivia.

Qué se celebra el 9 de julio: la firma del acta de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Además, el 15 de abril de 1815 una revolución terminó con el gobierno centralista del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el general Carlos María de Alvear. Se volvía imprescindible declarar la Independencia de toda potencia externa, evitanto así más gobiernos despóticos.

Fue entonces que los revolucionarios del Río de la Plata exigieron la convocatoria de un Congreso General Constituyente. Inicialmente se enviaron diputados de todas las provincias iniciando las sesiones el 24 de marzo de 1816. Cada delegado representaba 15.000 habitantes.

Ese Congreso se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, pues sus relaciones estaban deterioradas. Unidos pudieron sumar fuerzas para finalmente declarar la independencia de la corona española mediante la firma de un acta. Esto es lo que se celebra el 9 de julio en la Argentina cada año.

¿Quién firmó el Acta de la Independencia Argentina?

El 9 de Julio se celebra la firma del Acta de la Independencia en el Congreso de Tucumán, en 1816. Por la misma, las naciones sudamericanas rompieron los vínculos con la monarquía española.

9 de julio qué se celebra: ¿quiénes firmaron la Declaración de Independencia en 1816?

La declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la asamblea. La firmaron 29 representantes de las Pronvincias Unidas del Río de la Plata. A saber:

Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan

Mariano Boedo, diputado por Salta, junto a José Ignacio de Gorriti

junto a José Ignacio de Gorriti Mariano Sánchez de Loria y José Severo Malabia, junto con José Mariano Serrano, diputado por Charcas

Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, junto con Antonio Sáenz, José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, y Tomás Manuel de Anchorena

junto con Antonio Sáenz, José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, y Tomás Manuel de Anchorena Manuel Antonio Acevedo y José Eusebio Colombres firmaron por Catamarca

Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera y Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera se sumaron por Córdoba

Teodoro Sánchez de Bustamante, de Jujuy

Pedro Ignacio de Castro Barros, de La Rioja

Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza por Mendoza

Fray Justo Santa María de Oro por San Juan

Pedro Francisco de Uriarte y Pedro León Gallo, de Santiago del Estero

Pedro Miguel Aráoz y José Ignacio Thames, por Tucumán

Pedro Ignacio Rivera de Mizque

José Andrés Pacheco de Melo, por Chichas

¿Qué es la Independencia para los niños?

Cuando los niños preguntan qué se celebra el 9 de julio, se les puede explicar que es el Día de la Independencia en la Argentina.

Se trata de la fecha en la que los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, incluyendo a lo que era la provincia Argentina, se reunieron en Tucumán a firmar la Declaración de la Independencia de la corona española. Así, una vez que esa independencia fue reconocida por otras naciones alrededor del mundo, cada provincia se convirtió en una Nación independiente.

Además, tras la Declaración de Independencia el ejército que lideraba el general José de San Martín, llevaron las batallas antirealistas más allá de esas fronteras, en un plan continental que sería el garante de esa independencia y en los territorios cercanos a las Provincias Unidas.

¿El 9 de julio es feriado?

Como todos los años en la Argentina, el 9 de julio se celebra el Día de la Independencia, y es un feriado nacional inamovible, de acuerdo al calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación.

¿El 9 de julio qué se celebra?: el calendario de todos los feriados de 2022

En 2022, además, el 9 de julio cae en día sábado, por lo que solo podrán aprovechar el feriado quienes normalmente presten tareas ese día de la semana. O en todo caso, si su empleador decide que se deberá trabajar en esa fecha, cobrarán doble jornada.

En esta ocasión, también el 9 de julio coincide con la Fiesta del Sacrificio, del calendario islámico. En ese caso, el sábado será un día no laborable para las personas que residen en la Argentina y profesan esa fe.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable es cómo éstos afectan a la administración pública y la prestación de esos servicios. Asimismo, los días no laborables no se cobran como doble jornada en caso de que el empleador decida que se deben prestar tareas.