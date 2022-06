Padres argentinos cobran menos de $72.000 por mes y tienen deudas por un cuarto de su sueldo

Según un reciente análisis de Equifax, compañía global de Big Data & Analytics, los padres argentinos perciben un ingreso promedio mensual de 71.651 pesos.

Tienen deudas promedio por 21.000 pesos, lo que representa un cuarto de su sueldo, y el 60% de los que tienen un empleo formal trabaja en relación de dependencia. Asimismo, la compañía aseguró que los padres argentinos contraen obligaciones promedio por 20.616 pesos, lo que equivale a un 29% de sus sueldos.

"Los resultados que arroja nuestro estudio ponen de manifiesto que la bancarización y la posibilidad de mayor acceso a productos crediticios continúa siendo un tema a profundizar en el segmento de padres, teniendo en cuenta que cumplen un rol central en la productividad de nuestro país.

Es una gran oportunidad para todos los jugadores del sistema financiero acercarles productos, soluciones y oportunidades que impulsen una mayor inclusión de este grupo", comentó Santiago Pordelanne, Presidente y CEO de Equifax Argentina.

Día del Padre no muy feliz

El domingo 19 de junio se celebrará en la Argentina el Día del Padre, y es por eso que la compañía de análisis financiero y crediticio realizó este perfil general de los padres argentinos.

Los ingresos promedio de los padres argentinos no alcanzan a cubrir la canasta básica del INDEC

No obstante, los datos demostraron que no será un día muy feliz desde el punto de vista económico. Los ingresos de 71.651 pesos mensuales en promedio no cubren siquiera una canasta básica de las que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el pasado mes de mayo, cuando fue de 95.260 pesos.

Vale la pena recordar que esa cifra oficial representa gastos mensuales de una familia de cuatro personas sin considerar el pago de alquiler.

Asimismo, si se toman en consideración los últimos datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que revelaron que una familia de cuatro integrantes necesitó disponer de un mínimo de 153.816,15 pesos durante mayo para ser de clase media, se entiende que el sueldo promedio de los padres argentinos no alcanza ni la mitad de esa cifra.

Perfil financiero de los padres argentinos

El 55% de los padres argentinos relevados por Equifax tiene entre 45 y 55 años, el 27% entre 36 y 44, el 13% entre 18 y 35, y un 5% son mayores de 65 años.

Cuál es el perfil financiero de los padres argentinos

En cuanto a la distribución geográfica, el 32% reside en el GBA, el 28% en el centro,un 9 % en el Noreste y en el orden del 8% se replica en Cuyo, Noroeste y Patagonia finalmente un 7% vive en CABA.

Las actividades laborales en que se desempeñan con mayor frecuencia son: comercio, servicios personales, servicios profesionales, científicos y técnicos, de transporte y almacenamiento, industria manufacturera y construcción.

Por otro lado, el 82% en promedio presenta situación normal en sus compromisos de pagos, siendo la Generación Silenciosa la más cumplidora (90%), seguida por los Baby Boomers (86%), Generación X (81%), Generación Z (77%) y Millennials (76%).

Acerca del perfil financiero, casi la mitad (45%) solo utiliza a la tarjeta como producto de crédito, mientras que un 44% utiliza tarjeta y préstamo, y un 8% solo préstamo.

El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinada con información pública del BCRA, de ANSES y Obras Sociales, y segmenta a un universo de padres argentinos que tienen un empleo formal y tienen hijos de 0 a 18 años.