Nicolás Di Yorio se incorporó a Contabilium como Director de Operaciones

La startup argentina Contabilium, que ofrece un sistema de facturación y gestión online integral, anunció la incorporación de Nicolás Di Yorio como Director de Operaciones.

Como Director de Operaciones de Contabilium, liderará las estrategias de crecimiento de la compañía del proceso de internacionalización propuesto, continuará con el posicionamiento de la firma como un socio estratégico de las PYMEs y emprendedores de la región, y trabajará para asegurar el bienestar de todos los stakeholders de la empresa, entre otras funciones.

"Sumarme a Contabilium luego de 20 años de desarrollo profesional me honra porque me permite, no sólo acompañar y estar al servicio de cada uno de nuestros colaboradores en la consecución de sus objetivos, sino que también me brinda la posibilidad liderar una compañía que tiene como propósito principal contribuir a que las PYMEs y emprendedores de nuestra región puedan hacer más eficientes los procesos", señaló Nicolás Di Yorio, Director de Operaciones de Contabilium.

"Estoy convencido que son el motor de nuestras economías y todo lo que podamos hacer para colaborar con su desarrollo, para mí, es una responsabilidad inexorable", agregó

Bio de líder

Di Yorio (en foto principal) es Licenciado en Marketing por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES). Previo a su ingreso en Contabilium, se desempeñó durante los últimos diez años como consultor de empresas PYME en planificación estratégica, mejora de procesos y gestión del cambio.

Anteriormente, estuvo a cargo de la Gerencia Comercial de Canales en Xerox Argentina y ocupó puestos de liderazgo en empresas como Hewlett-Packard e YPF.

Por qué Contabilium

El proceso de facturación tradicional o no-automatizado es una tarea rutinaria y manual, de cálculo y registro, que requiere de personal calificado para esta labor netamente administrativa.

Además, esa tarea se torna costosa para la empresa y demanda largas horas de trabajo para los responsables, que puede incrementarse considerablemente de acuerdo con la cantidad de operaciones de un comercio.

Por otra parte, todo negocio que maneja constante información administrativa es permeable a errores de comunicación al momento de facturar a sus clientes. Por eso, resulta necesario no solo digitalizar los procesos, sino también automatizarlos, mediante sistemas de facturación, softwares CRM, y distintas aplicaciones según el rubro.

Contabilium es un sistema creado en la Argentina en 2015 con el propósito de simplificar la facturación y gestión online de emprendedores y emprendedoras, PyMEs y profesionales, que se enfrentan a procesos cada vez más complejos. Está disponible en Argentina, Uruguay y Chile.

Actualmente tiene más de 5.000 usuarios en la Argentina, y un 80% corresponde a la categoría PyME. La compañía se encuentra actualmente en proceso de expansión en la región, con la apertura de operaciones en otros países.

Como proyecto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) colaboran con Fonselp, una plataforma digital que vincula empresas y organizaciones sociales de Iberoamérica para darle acceso gratuito a su plataforma.