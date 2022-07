Los 3 peores errores que un candidato puede cometer en una entrevista de trabajo

Un ex ejecutivo de selección de Inditex cuenta cuáles son los tres errores que muchos candidatos cometen y los dejan fuera de juego

En una entrevista de trabajo, un candidato a un puesto laboral puede llegar a irse confiado de que todo salió muy bien, sin intuir siquiera que cometió alguno de los errores garrafales que más molestan a los reclutadores.

No hay reglas específicas sobre lo que hay que hacer o no en una entrevista de trabajo, ya que cada empresa busca y valora cosas diferentes. Pero algunas pautas son clave para al menos no obstaculizar el camino al empleo.

Antonio Corral, CEO de la startup especializada en selección en España, hr bot factory, mencionó a Business Insider los tres peores errores que un candidato puede cometer durante una entrevista de trabajo.

"Muchos de los peores errores de los candidatos son de sentido común", señaló Corral, quien estuvo en los equipos de selección de Inditex, entre otras compañías. Su startup es elegida por Grupo Dia, Prosegur y McDonald's.

1. No investigar qué hace la empresa

Te presentas para un puesto de trabajo que conoces muy bien, pero que es sólo una parte de un todo. ¿Qué pasa con ese todo? ¿Cómo le va y qué le espera en futuro a corto, medio y largo plazo? Ese todo se llama empresa y las respuestas a esas preguntas son información crucial que debes llevar preparada a la entrevista de trabajo, opinó el experto.

Errores en la entrevista de trabajo: no saber qué busca la empresa

"¿Por qué te preguntan los entrevistadores qué conoces de la empresa? Porque están viendo el nivel de interés y si una persona no muestra interés desde el primer día, ¿qué interés va a tener cuando le contrates?", cuestionó.

Si no disponés de esa información, deberías al menos manifestar tus dudas e interés durante el proceso de selección.

2. No destacar competencias que son requisitos del puesto

El título de la oferta de empleo no es suficiente para que decidas postularte como un potencial candidato al proceso de selección. Corral sugiere que te fijes en los requisitos que incluye la publicación de la oferta y las aptitudes o experiencias que crees que podrían encajar.

"Analiza el puesto que están buscando cubrir, cuál es la adecuación que tú tienes con el puesto y compártelo con el entrevistador. Vas a ganar muchos puntos", dijo a Business Insider.

Ignorar cómo te ve la gente en el entorno de trabajo

"Una pregunta que yo suelo hacer al principio de las entrevistas es: ¿cómo crees que te ve la gente?", dijo Corral.

Errores en la entrevista de trabajo: no contestar con seguridad cuando el seleccionador hace preguntas personales

Esta es una pregunta que muy poca gente se hace a sí mismo y que cuando se la hacen, no siempre contestan destacando las debilidades y fortalezas que lo ayudaron o la ayudaron a llegar hasta allí.

Pedir feedback a los compañeros de trabajo o amigos más cercanos también te puede ayudar a tomar decisiones de futuro.

Aquí también entra en juego en la valoración el tono de voz o la seguridad con la que el potencial empleado responde, apuntó Corral. Por eso recomienda no hablr "apocado" o en voz baja sino con cierta seguridad cuando un seleccionador te pregunta sobre vos mismo. Considera que son cosas en las que los candidatos no suelen pensar concientemente, pero que deben trabajar antes de una entrevista.

"Si vas relajado, conociendo la empresa y adecuando tus habilidades al puesto, estarás preparado para dar lo mejor de vos", según el ejecutivo.