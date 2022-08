Una app de movilidad reveló cuánto pueden ganar sus conductores en la Argentina

Las aplicaciones de movilidad suelen tener bajo siete llaves el promedio de ingresos que puede generar quien trabaja mediante su sistema. Ahora Beat, una de las apps para trasladarse más populares en la Argentina, contó que un conductor puede ganar hasta 100.000 pesos por semana de esta manera.

El ingreso que obtiene un conductor depende de muchos factores: la cantidad de horas que dedique a esta actividad, los clientes que logre fidelizar, la ubicación en donde suele trabajar, los gastos que le genere el propio trabajo, etc. Esto último no es un dato menor: no por nada muchas personas que antes se dedicaban a tareas de movilidad o de entrega de pedidos (delivery) dejaron la actividad debido al último aumento del combustible y el gasoil.

Consultados respecto de la inversión en combustible que suelen realizar sus choferes, en Beat no cuentan con esa información. No obstante, confirmaron a iProfesional que el 64% de estos conductores tienen a las apps como su única fuente de ingresos, en tanto que el resto son empleados full time en empresas (27%), emprendedores independientes (13%) o empleados de comercio (11%), que las usan para obtener ingresos extra. Por otra parte, el 65% de los choferes son la principal fuente de ingresos de sus hogares.

Respecto de otros gastos necesarios para realizar este trabajo que el 51% de los conductores de Beat son dueños del auto. El resto se divide entre quienes están terminando de pagar el vehículo mientras trabajan, lo alquilan o se los presta un amigo o familiar.

¿Cuánto puede ganar un chofer de Beat?

Según un informe de Beat, un conductor a través de la app puede alcanzar un ingreso de hasta 100.000 pesos por semana, dependiendo de las horas que dedica a manejar.Representa más que el doble del salario mínimo, vital y móvil, que es de alrededor de $45.000.

En el caso de los usuarios conductores de esta app, reciben los ingresos acumulados en sus cuentas 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, pudiendo vincular una cuenta bancaria (CBU) a la cual se depositen o una billetera virtual (CVU).

"Los ingresos que cada conductor genera son proporcionales a las horas que dedica. A más horas dedicadas, más ganancia obtendrá, pero esto es una decisión de cada uno, ya que los conductores no tienen ningún compromiso con Beat sobre las horas y horarios que maneja con la app. Una de las ventajas más valoradas por los conductores es justamente la flexibilidad e independencia", comentó Patricia Jebsen, Gerenta General de Beat Argentina.

Las apps, la segunda opción para moverse en la Ciudad

De acuerdo a esta compañía de movlidad, en lo que va del año, los más de 153.000 usuarios conductores registrados en la app de conductores de Beat generaron ingresos mayores a 2.000 millones de pesos.

Según una encuesta que Beat realizó entre sus usuarios pasajeros, las apps de movilidad, cuyo uso cayó un 7% respecto de 2021, siguen siendo la segunda opción más elegida para moverse, siendo una opción para el 49%, detrás del colectivo (68%) y por delante del subte (24%).

La vigencia de las apps en esta nueva normalidad representa una gran oportunidad para los conductores, quienes deciden dedicar más horas a manejar para generar mayores ingresos.

"Un gran número de usuarios conductores utilizan la plataforma como complemento de su actividad laboral principal, ya sea haciendo viajes a la ida y vuelta de sus trabajos o los fines de semana. Otro número importante de conductores dedica cada vez más tiempo a manejar con Beat y han dejado otras actividades porque vieron que pueden sacarle un mayor provecho conduciendo más horas por día", explicó Jebsen.

Y añadió que: "Los taxistas también se unieron a BEAT, especialmente durante la pandemia, y hoy muchos usan la aplicación para conseguir pasajeros y optimizar su tiempo y generar más ingresos."

Beneficios de Beat para conductores

Además de tener la comisión más baja del mercado, Beat le ofrece a los usuarios conductores que refieran a amigos o conocidos a manejar utilizando la app. Este incentivo es de alrededor de los $50.000 y varía de acuerdo a la semana.

Beat cuenta con atención presencial en la zona de CABA, con un Centro de Atención en el barrio de Villa Crespo. Lo único que deben hacer para asistir al Centro de Atención es agendar una cita previa a través de la app.

También, tienen a disposición el canal virtual 24/7 con agentes especializados, y la atención por WhatsApp, de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 9 a 14, que dan respuesta a cualquier inconveniente, duda o necesidad de los conductores. Beat invita a ser parte de la comunidad de conductores.