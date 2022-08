Trabajos tecnológicos más demandados en España que pagan hasta 90.000 euros por año

Para el director general de The Adecco Group en España la transformación digital de las empresas está en pleno proceso y genera esta demanda

El director general de The Adecco Group en España, Iker Barricat, explicó en una reciente entrevista, que el sector tecnológico es uno de los que más empleo está generando en España, y también es de los sectores que ofrecen mejores sueldos a los talentos, que son los más escasos y buscados en todo el mundo.

"Los perfiles vinculados a la tecnología, al sector IT, a la digitalización: inteligencia artificial, blockchain, cloud computing, ingenieros de redes de arquitectos. Todo este tipo de perfiles son altamente demandados porque las empresas están en proceso de incorporación de la tecnología y de transformación de sus modelos de negocio", subrayó en diálogo con 20minutos.

En este sentido, Barricat subrayó que "la transformación digital, tan en auge en los últimos años, nos llevó a tener que entender la tecnología de otra manera, transformando los perfiles, equipos, estructura y valor de los equipos técnicos dentro de las compañías, independientemente de su tamaño y negocio".

Es en medio de esta transformación que los profesionales de áreas tecnológicas tienen cada vez más demanda en España y en todo el mundo.

Sueldos de profesionales tecnológicos en España

"En esta transformación digital, lo primero que las compañías tuvieron que transformar, son sus infraestructuras. Esto derivó en que posiciones especialistas en Cloud tengan un peso muy importante en los equipos IT. Los salarios de estos profesionales rondan los 60.000 euros brutos anuales", aclaro el director general de The Adecco Group.

Preguntado por otros perfiles profesionales muy demandadas en el sector tecnólógico, y qué salario medio percibe, el director del grupo Adecco en España apunta: "Los perfiles de arquitectura han cogido un papel fundamental tanto en el área de Software Infraestructura y Datos, con salarios entre 65.000 euros y 90.000 euros (brutos anuales)".

Según el director general de The Adecco Group en España, allí los sueldos de talentos tecnológicos llegan a 90 mil euros

Además, indica también que "en el área de Datos, los perfiles Data Scientist también tienen cada vez más relevancia con salarios en torno a los 60.000 euros".

Aceleración de la tecnología y la inteligencia artificial

Según pronostica Iker Barricat, "es obvio que va a seguir existiendo una aceleración de la tecnología, de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización de los procesos".

No obstante, en su opinión, "realmente, más que lo exótico de algunas profesiones de 'nueva creación', como pilotos de drones o diseñadores de ropa avatar, lo que nos estamos encontrando es cómo profesiones de toda la vida se enriquecen y reinventan gracias a la digitalización e incorporación de tecnologías disruptivas (inteligencia artificial, IOT, cadenas de blockchain, etc.): la robótica aplicada a la cirugía, la realidad aumentada en el comercio, o la tecnología 3D en el campo de la construcción son bueno ejemplos".

En esta nota de 20minutos el líder de The Adecco Group no fue consultado sobre las posibilidades de trabajo remoto para España. No obstante, los argentinos que quieran instalarse en ese país para trabajar en tecnología correrán con más suerte una vez que se implemente la modificación pautada para la Ley de Extranjería, que facilitará la radicación para vivir y trabajar en España.