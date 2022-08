Beat designó a su nuevo vicepresidente para América Latina

La aplicación de movilidad Beat designó al ejecutivo Hans Hanckes como su nuevo vicepresidente para América Latina, cargo que asumirá en reemplazo de Cécile Novion.

Bajo el liderazgo de Hanckes, Beat apunta a reforzar su compromiso con Latinoamérica diseñando servicios de movilidad ideales para este mercado y, a su vez, a continuar generando conocimiento como marca que desarrolla tecnología para hacer la electromovilidad cada vez más accesible en la región.

En un corto plazo, la intención es duplicar el impacto de la app en los mercados donde opera, al continuar siendo una opción de generación de ingresos extras para los usuarios conductores, en especial en este contexto inflacionario que vive la región.

Igualmente, afirmaron que intentarán seguir cuidando de los usuarios brindando funcionalidades de seguridad que respaldan cada trayecto y más opciones de movilidad para los pasajeros adecuadas a sus necesidades.

Bio de líder

Hanckes, quien desde el 2020 se desempeña como gerente general de Beat en Chile, es Ingeniero Civil Industrial de profesión, y cuenta con amplia experiencia en industrias de Tecnología, Retail y Construcción.

A lo largo de su trayectoria, entre el 2017 y el 2018, fue CEO de Groupon. En esta empresa trabajó seis años, periodo en los que ejerció diversos cargos, tales como director de Operaciones para América Latina y Asia Pacífico; Country Manager para Colombia, Perú y Panamá.

Asimismo, se desempeñó como gerente Digital en Cencosud (2018-2020), así como Head of Business Development, y Head of Planning and Sales. Anteriormente, ocupó el cargo de Head of Business Development en Atheneum Partners (2010-2012), y asesor de innovación y emprendimiento en el Ministerio de Economía de Chile (2010).

"Asumo este nuevo reto reafirmando el compromiso con el que llegué a Beat hace dos años, de convertirnos en la aplicación de movilidad favorita de América Latina," afirmó Hans Hanckes.

"Somos una compañía que destaca por su hiperlocalidad en la región, la cual ha sido el eje principal para implementar soluciones acorde a las necesidades de los cinco mercados donde operamos. Seguiremos trabajando para entregar soluciones de valor e impacto que generen ganancias adicionales para las personas y mejoren la forma en que se mueven los usuarios por las megaciudades de la región", prosiguió en un comunicado enviado a este medio.

Gerente general de Beat en Chile

Por otra parte, Beat informó que Patricia Jebsen, gerente general para Beat Argentina desde 2019, reemplazará a Hanckes en su rol, asumiendo como gerente general para ambos países del Cono Sur.