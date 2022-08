¿Cuánto dinero se puede ganar trabajando con apps en la Argentina?

Algunas de las aplicaciones móviles más conocidas para delivery, transporte, etc. guardan bajo siete llaves la información de cuánto ganan los usuarios que utilizan estos sistemas para ganar dinero (como repartidores, como choferes, etc.).

Pero en el afán de mayor transparencia, un atributo que cobra relevancia una vez que hay competencia, algunas están dando a conocer cuál es el promedio de ingresos que obtienen estos "socios" de las aplicaciones. Está alrededor de los 50.000 pesos semanales para quienes se dedican full time a la actividad.

En la mayoría de los casos, se trata de estimados de ingresos; es decir, la app desconoce los gastos en los que incurren estas personas para trabajar, si utilizan herramientas y vehículos propios o alquilados, cuánto pagan por mantenimiento, por seguros, etc.

Se trata además de promedios, ya que lo más frecuente es que el ingreso esté determinado por múltiples variables, como la cantidad de horas dedicadas a la actividad, la zona geográfica, la demanda y la competencia, entre otras. Así y todo, estos son algunos de los promedios de ingresos que hoy se pueden generar trabajando con las apps más conocidas.

Cuánto se gana con apps de delivery

Sin dudas las aplicaciones que primero se posicionaron en los celulares de los argentinos son las de delivery de pedidos y alimentos. Hoy se utilizan para un sinnúmero de compras e intercambios.

Si bien algunas de ellas salieron del mercado argentino tras un desembarco no del todo exitoso, entre las que permanecen Rappi es la que más ha crecido. En agosto anunció que tiene abiertas 120 búsquedas de personal en el país (80 en el área de tecnología) para ampliar los equipos comerciales, tecnológicos y correspondientes a la operación.

Un repartidor de Rappi puede ganar alrededor de 50.000 pesos por semana

¿Pero cuánto pueden ganar quienes usan Rappi para generar ingresos siendo repartidores? Desde esa compañía de tecnología confirmaron a iProfesional que unas 5.000 personas se registran por mes para comenzar a desempeñar esa tarea y unas 90.000 generaron ingresos a partir de su cuenta en 2021.

Estimaron que un repartidor que habitualmente se conecta 10 horas o menos por semana puede obtener ingresos de entre 8.000 y 16.000 pesos, sin contar las propinas. En el caso que un usuario decida pagarle la propina a través de la aplicación, el repartidor la cobra en su totalidad junto con las ganancias generadas por el pedido realizado.

Otro estimado que brindó la empresa a este medio indica que un repartidor que se conecta entre 30 horas o 40 horas por semana, genera ingresos adicionales entre 40.000 y 50.000 pesos, sin contar las propinas.

El 75% de los repartidores que realizaron al menos un pedido en los últimos dos meses se conectó a la aplicación 20 horas o menos, por semana. El 12% de los repartidores se conectó a la aplicación 30 horas o más, aclararon desde Rappi.

Rappi ofrece además un programa de referidos para los repartidores, por el cual éstos obtienen un plus de hasta 18.000 pesos por cada persona que se sume, dependiendo del medio de transporte que utilice el nuevo repartidor. Y todos los repartidores que eligen repartir a través de Rappi cuentan automáticamente con un seguro gratuito, que los cubre en caso de haber tenido un accidente.

"La cobertura facilita a los repartidores que hayan aceptado aunque sea un pedido en el día, el reintegro de gastos farmacéuticos, la asistencia prestacional y el remolque de la bicicleta o moto en caso de accidente durante el reparto. Este seguro incluye servicio de emergencias, con una línea 0800 para llamar en caso de incidentes y obtener atención médica todos los días de la semana, las 24 horas", aclararon desde la empresa.

El programa de referidos de Rappi paga un bono de hasta 18.000 pesos al repartidor

Otro punto importante es que no es un requisito contar con una mochila de Rappi al momento de tomar un pedido, pero si lo desean pueden acceder a ellas por valores inferiores al 50% de lo que está presente en el mercado.

Cuánto se gana con apps de logística

Las apps de logística no son quizás tan conocidas como las de movilidad o las de delivery pero están también en el mercado local desde hace años. Son las que sirven tanto para envíos de última milla, para gestionar las entregas de un local o comercio por ejemplo, así como para envíos más grandes o por única vez, incluso mudanzas.

Son ideales para empresas pequeñas, medianas o todas las que no ven sentido en tener su propia flota y terciarizan esta área de su operación. Su uso se extendió rotundamente de la mano del crecimiento del e-commerce en el inicio de la pandemia.

Una de ellas, quizás la más conocida en el país ya que la Argentina es su sede, es Moova, que se describe como el "airbnb de la logística." Proporciona una plataforma y una aplicación móvil para la optimización de rutas y flotas, además de un acceso fácil y rápido a una red en crecimiento de "Moovers" (socios de entrega) que ejecutan entregas de última milla desde las fábricas o centros de distribución a los minoristas, o directamente, a los consumidores.

Según pudo saber iProfesional, un "Moover" que entrega unos 500 envíos en el mes, puede obtener ingresos de hasta 160.000 pesos en promedio. En este caso, además de la cantidad de entregas, los ingresos varian de acuerdo al tamaño de paquete a entregar y a la cantidad de kilómetros que implica el viaje.

Los "Moovers" que pueden inscribirse no solo son personas particulares que quieren ganar dinero con la plataforma sino también empresas de logística, pymes o jefes de flotas. Los envíos pueden concretarse en camioneta, auto o moto, y cada usuario elige cuántos quiere hacer por día.

La app de logística Moova recibió una inyección de 10 millones de dólares para expandirse en Latinoamérica

Moova ya está activa en 8 países de la región y planea este año abrir más plazas en México y Colombia, así como ingresar al mercado de Estados Unidos.

En junio de este año concretó una inversión de 10 millones de dólares, liderada por algunos de los principales inversores y aceleradores de crecimiento de América Latina. De la ronda participaron Movile, Alaya Capital, FJ Labs, Wayra Telefónica, Matterscale, Kalei Ventures, IThink, Parser Digital, Reflect Ventures, Murchinson VC, Insudpharma, Cosmen Family Office / National Express, y Tasa Logística, entre otros.

Cuánto se gana con las apps de transporte

Sin dudas el transporte de personas es de los rubros en los que más rápidamente ingresaron las aplicaciones para conectar la demanda y los proveedores de este tipo de servicios. Hay personas que están registrados como conductores de distintas aplicaciones y se dedican 100% a este tipo de trabajo, eligiendo de acuerdo a la zona, a la demanda y al horario con qué plataforma operar en cada ocasión. Otros, las utilizan para ganar algo de dinero extra en su tiempo libre.

Uber fue pionera en la Argentina con este sistema y es líder en occidente. Según comentaron a iProfesional, trabajando con la app en el país un conductor puede generar alrededor de 1.400 pesos por hora, libre de comisiones.

Más del 70% de quienes eligen manejar con la app de Uber en la Argentina lo hacen menos de 25 horas a la semana. La empresa asegura que 460.000 personas en el país ya generaron ganancias con su plataforma, y para el 60% de ellos, ésta es su principal fuente de ingreso.

Uber fue la aplicación de movilidad pionera en la Argentina

Uber ofrece además estos beneficios a los usuarios que se suman como conductores a su aplicación:

Viajes asegurados con Seguros SURA. Todos los viajes solicitados a través de la app de Uber cuentan con el seguro para viajes a través de plataformas, que incluye tanto Accidentes Personales -gastos médicos, incapacidad y muerte accidental- y Responsabilidad Civil -por posibles daños a terceros en caso de accidente-. El seguro se activa automáticamente desde el momento en que un socio conductor acepta el viaje hasta que el último usuario desciende del vehículo.

Todos los viajes solicitados a través de la app de Uber cuentan con el seguro para viajes a través de plataformas, que incluye tanto Accidentes Personales -gastos médicos, incapacidad y muerte accidental- y Responsabilidad Civil -por posibles daños a terceros en caso de accidente-. El seguro se activa automáticamente desde el momento en que un socio conductor acepta el viaje hasta que el último usuario desciende del vehículo. Funciones y herramientas de seguridad para socios conductores: Centro de seguridad, grabación de audio en los viajes, RideCheck que detecta detenciones anómalas en los viajes y notifica al equipo de soporte, botón de emergencia para conectar con el 911, y Soporte 24/7 en caso de requerir asistencia, entre otras.

Beat es otra de las apps de movilidad que comenzaron a revelar en julio pasado cuánto ganan los conductores que se manejan con su plataforma en la Argentina: contó que un conductor puede ganar hasta 100.000 pesos por semana de esta manera.

El ingreso que obtiene un conductor depende de muchos factores: la cantidad de horas que dedique a esta actividad, los clientes que logre fidelizar, la ubicación en donde suele trabajar, los gastos que le genere el propio trabajo, etc.

Desde la empresa confirmaron a iProfesional que el 64% de estos conductores tienen a las apps como su única fuente de ingresos, en tanto que el resto son empleados full time en empresas (27%), emprendedores independientes (13%) o empleados de comercio (11%), que las usan para obtener ingresos extra. Por otra parte, el 65% de los choferes son la principal fuente de ingresos de sus hogares.

Respecto de otros gastos necesarios para realizar este trabajo que el 51% de los conductores de Beat son dueños del auto. El resto se divide entre quienes están terminando de pagar el vehículo mientras trabajan, lo alquilan o se los presta un amigo o familiar.

Con Beat un conductor en Argentina puede ganar hasta 100.000 pesos por semana

En el caso de los usuarios conductores de esta app, reciben los ingresos acumulados en sus cuentas 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, pudiendo vincular una cuenta bancaria (CBU) a la cual se depositen o una billetera virtual (CVU). En lo que va del año, los más de 153.000 usuarios conductores registrados en la app de conductores de Beat generaron ingresos mayores a 2.000 millones de pesos.

Otra de las apps de movilidad estrellas presentes en el mercado, DiDi, hizo un análisis exhaustivo de los ingresos que generan los conductores que se suman a su red en la Argentina. Según dijeron fuentes de la empresa a iProfesional, quienes manejaron con DiDi Expess en julio durante 8hs diarias 5 días a la semana, generaron en promedio ingresos por 50.000 por semana.

"Esto se traduce en un ingreso mensual de aproximadamente $200.000, pudiendo alcanzar los $463.000 manejando en horarios pico con mayor demanda y sacando provecho de los incentivos", aclararon. Los conductores que usan la app aseguran que los incentivos que ofrece DiDi durante los fines de semana los ayudan a hacer una importante diferencia en ingresos. Además, los días feriados la ganancia generada por hora aumenta en promedio un 20%.

En tanto, mediante el servicio DiDi Taxi –para taxistas que usan la app con comisión 0%-durante julio, el promedio de ganancias semanales fue de 63.178 pesos. "Estas ganancias en muchos casos suelen ser percibidas como ganancias adicionales, ya que se complementan a los viajes que los taxistas toman tradicionalmente desde la calle, sin el uso de una app de movilidad", aclararon las fuentes.

En tanto que quienes usan la app para generar ingresos de manera parcial, por ejemplo manejando 4 horas diarias 5 días a la semana en julio, lograron un ingreso semanal de aproximadamente 25.000 pesos. Quienes condujeron 6 horas, 5 días a la semana generaron $37.500 por semana y aproximadamente $150.000 totales en el mes.

Con DiDi un conductor puede ganar alrededor de 50.000 pesos por semana

Además del programa de incentivos garantizados, que implican que DiDi garantiza un monto de dinero por una cantidad determinada de viajes, los beneficios que ofrece Didi a conductores que la eligen son:

la flexibilidad horaria , ya que pueden elegir manejar con la App en el momento que quieran;

, ya que pueden elegir manejar con la App en el momento que quieran; Mapas de alta demanda para observar en tiempo real qué zonas de alta densidad tienen más demanda de viajes y dirigirse a estas áreas. De esta manera, no es necesario recorrer una gran cantidad de kilómetros para generar buenos ingresos.

para observar en tiempo real qué zonas de alta densidad tienen más demanda de viajes y dirigirse a estas áreas. De esta manera, no es necesario recorrer una gran cantidad de kilómetros para generar buenos ingresos. programas de referidos con un bono específico;

con un bono específico; herramientas que los protegen antes, durante y después del viaje. Estas funciones se basan en distintos modelos de seguridad y en algunas se hace uso de inteligencia artificial. Esto permite prevenir incidentes, lo cual se ha logrado en más del 99,9% de los viajes.

Drivers Center en el barrio de Villa Crespo (Loyola 501) para la solución de inquietudes y consultas concretas;

en el barrio de Villa Crespo (Loyola 501) para la solución de inquietudes y consultas concretas; conductor puede recibir el pago del pasajero tanto en efectivo como con tarjetas de débito y de crédito. DiDi ofrece a los conductores que utilizan la app una billetera desde la que pueden llevar la contabilidad de sus ingresos. Fue la primera en el país en implementar la posibilidad de que los conductores puedan retirar sus ganancias cualquier día de la semana, pagando 45 pesos.

Por otra parte, un conductor que utiliza Cabify para generar ingresos, utilizando el servicio tradicional, gana en torno de 320.000 pesos mensuales, aunque algunos llegan a ingresar más de 400.000 pesos (siempre sin descontar los gastos de la actividad).

Estas cifras son para los que se dedican unas 200 horas al mes a este trabajo y recorre alrededor de 3.500 km en ese período. El promedio que hoy maneja la empresa para quienes se dedican menos que eso a emplearse mediante su aplicación es de unos 150.000 pesos mensuales, habiendo recorrido unos 2.000 km por mes.

Usando Cabify un conductor puede ganar hasta 400.000 pesos

Las ventajas que ofrece Cabify a los conductores son las siguientes:

Bloqueo de zonas peligrosas y verificación de usuarios mediante DNI y métodos de pago.

y verificación de usuarios mediante DNI y métodos de pago. Información completa y transparente en cada viaje antes de aceptarlo (origen/destino, información del pasajero, método de pago).

en cada viaje antes de aceptarlo (origen/destino, información del pasajero, método de pago). Monitoreo constante de viajes y funcionalidades de seguridad en la app como botón de emergencia, compartir trayecto, y soporte y monitoreo 24hs)

y funcionalidades de seguridad en la app como botón de emergencia, compartir trayecto, y soporte y monitoreo 24hs) Viajes corporativos , los más seguros y con ticket promedio de +70% por encima del resto.

, los más seguros y con ticket promedio de +70% por encima del resto. Más ganancias, comisión de sólo 12,5% en GBA y programa Cabify Stars: cuantos más viajes hace el conductor, menos comisión paga.

¿Por qué trabajar full time con apps?

Son muchas las personas que por distintos motivos hoy se ganan la vida trabajando mediante aplicaciones o plataformas, y no siempre el nivel de ingresos que se generan o la necesidad económica está detrás de esa decisión.

Un estudio titulado "Understanding more about DiDi drivers in South Cone region" encargado por la plataforma a la agencia IPSOS, encontró que en la Argentina el promedio de conductores que manejan con aplicaciones como actividad diaria y no como algo momentáneo, está por encima del promedio de otros países de la región.

El 82% de los encuestados manifestó que definen su actividad como conductor como su principal fuente para generar ganancias, mientras que el otro 18% la describió como una actividad complementaria. Los conductores se concentran entre los 25 y 44 años. Hay una participación muy baja (en comparación con otros países del Cono Sur) de conductores mayores y del grupo más joven.

Los conductores de Didi que participaron de este estudio contaron testimonios sobre cómo dedicarse exclusivamente a esta actividad para generar ingresos les permitió encontrar trabajo rápidamente al llegar al país, tener flexibilidad horaria para cumplir con sus obligaciones familiares, o les da confianza al interactuar con clientes que no obtendrían trabajando por su cuenta en otra actividad.

Obtienen entonces promociones, incentivos, etc. junto con herramientas que les permiten medir la demanda y así orientar sus decisiones de trabajo.

Rappi también investigó este tema y citando un estudio de Quiddity asegura que para el 90% de los repartidores, las apps posibilitan la obtención de ingresos en momentos de crisis de una manera rápida. Asimismo, para el 80% la libertad que ofrece la actividad es uno de los aspectos más valorados.