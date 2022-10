Feriados de octubre: ¿cuándo es el fin de semana XL?

Con la llegada del clima más cálido y un fin de semana XL por delante, los argentinos ya tienen marcados en el calendario los feriados de octubre.

Seguramente, el fin de semana de cuatro días y dos feriados será aprovechado por muchos para realizar alguna escapada turística, viajar por el país o al menos hacer actividades de ocio con la familia y amigos.

Octubre es el mes en el que se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América como un encuentro de civilizaciones distintas, pero también se honra las costumbres y el legado de los pobladores americanos originales. El mes también incluye el Día del Perdón, una de las fechas clave en el calendario judío cada año.

En la siguiente nota te contamos cuáles son los días feriados del mes y qué tenés que tener en cuenta para aprovechar al máximo el fin de semana largo.

¿Cuándo son los feriados de octubre?

El calendario oficial 2022 del Ministerio del Interior de la Nación muestra que habrá en octubre dos feriados a nivel nacional.

El primero será el viernes 7 de octubre. Se trata de un feriado con fines turísticos, definido por la administración de Alberto Fernández en noviembre del año pasado, mediante el Decreto 789/2021.

Todos los días feriado del 2022, de acuerdo al Calendario Oficial del Ministerio del Interior

Los feriados por fines turísticos son tres fechas al año que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de determinar para cada calendario anual, con el objetivo de generar fines de semana extendidos en los que se active y promueva la industria turística, las actividades culturales y ligadas al entretenemiento. Así lo define la ley 27.399.

Para 2022, los feriados con fines turísticos serán los siguientes:

7 de octubre

21 de noviembre

9 de diciembre

Cada uno de esos feriados con fines turísticos sirve para armar fines de semana largos en meses donde la Argentina ya goza de clima cálido, propiciando viajes y actividades en los distintos destinos turísticos del país.

El segundo feriado nacional de octubre es, en rigor, el día 12, cuando se celebra en todo el país el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

No obstante, como se trata de un feriado trasladable, en este caso se lo pasó al día domingo 10 de octubre. De esta manera, en este mes los argentinos gozarán de un fin de semana largo de cuatro días.

Feriados: ¿cuándo es el fin de semana largo de octubre?

Como dijimos, octubre tendrá un fin de semana largo de cuatro días, con dos feriados.

Feriados de octubre: cuándo cae el fin de semana largo de cuatro días

El finde XL inicia el viernes 7 de octubre, que se combina con el sábado 8 y el domingo 9, seguido de un nuevo feriado el lunes 10.

¿Por qué el 12 de octubre es feriado?

Como mencionamos, el feriado nacional en octubre cae el día miércoles 12. No obstante, al ser trasladable, se lo movió por este año al lunes 10.

El 12 de octubre en la Argentina se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se trata de una jornada que evoca el 12 de octubre de 1492, fecha en que Cristóbal Colón y los conquistadores españoles que viajaron desde Europa desembarcaron en islas comprendidas en el territorio que la historia luego llamaría América.

Antes se lo conocía como "Día de la Raza". En 2010 en el calendario nacional se cambió el nombre de esta festividad, que siempre fue un feriado nacional, con el objetivo de visibilizar las desigualdades y violencias por identidad cultural y, a la vez, promover una coexistencia intercultural respetuosa y equilibrada.

Se lo llamó Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mediante el Decreto 1584/10, para otorgar a la conmemoración del 12 de octubre un significado acorde al valor establecido en la Constitución Nacional para la diversidad étnica y cultural.

Por su parte, la Unesco define Diversidad Cultural como la pluralidad de culturas que coexisten en el mundo; implica, por un lado, la preservación y promoción de las culturas existentes y por el otro el respeto hacia otras culturas. Pero no es solo un concepto, sino que debería una política activa para lograr un diálogo intercultural equilibrado que opere en contra de los prejuicios, la discriminación y la exclusión social.

Feriados: el 12 de octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América

Es así que el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, busca visibilizar y erradicar las desigualdades y la violencia social, a la vez que amplía la mirada sobre las alteridades que conforman la sociedad actual, evidenciando las múltiples poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, para promover el respeto y garantizar sus derechos.

Día del Perdón 2022

El Día del Perdón no es un feriado sino un día no laborable, que le corresponde exclusivamente a las personas que profesan la religión judía y residen y trabajan en la Argentina. Este año el Día del Perdón -llamado también Iom Kipur o Yom Kipur- cae el miércoles 5 de octubre.

Refiere al final de los 10 días de arrepentimiento, que arrancan después de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. En la mayoría de las corrientes de la fe judía, se trata de un día de reflexión y arrepentimiento de los pecados, con el objetivo de comenzar el nuevo año con "la conciencia limpia".

A diferecia de lo que ocurre los feriados, en los días no laborables el que tiene el poder de decisión sobre si se trabaja o se ofrece el día de descanso es el empleador.

Si se define que los empleados deben prestar treas en un día no laborable, éstos no cobran doble jornada -como sí ocurre en los feriados nacionales-; y a la vez, si se decide que no hace falta que presten tareas en ese día, no está la obligación de recuperar la jornada de trabajo.

Día del Perdón 2022: es un día no laborable para personas que profesan la fe judía en la Argentina

Te puede interesar Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en 2022, tras últimos aumentos

En esa condición estarán los empleados que celebran la fe judía en la Argentina el próximo 5 de octubre.