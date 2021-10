Feriados de octubre: cuándo llega el fin de semana XXL

En octubre habrá un feriado puente con fines turísticos y se correrá uno nacional trasladable para conformar un fin de semana largo de cuatro días

Tras un mes de elecciones y sin ningún feriado, la buena noticia para los argentinos es que octubre llegará un fin de semana XXL de cuatro jornadas.

Sucede que el gobierno nacional eligió el año pasado que este viernes 8 de octubre sea un feriado con fines turísticos, uno de los tres que se pueden definir oficialmente para cada oño.

Tras el viernes 8 llegará el sábado 9 y el domingo 10 de octubre. Por último, el lunes 11 de octubre se celebrará otro feriado nacional trasladable.

Este año, para conformar un fin de semana largo de cuatro días se decidió trasladar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del martes 12 de octubre al lunes anterior. Así es que en octubre habrá un fin de semana largo de cuatro días sin tener que ir a trabajar.

Te contamos en la siguiente nota todo lo que tenés que saber sobre los feriados de octubre y cómo cobrarlos si te toca trabajar en esas fechas.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos y cómo los utiliza el Gobierno para fomentar esta industria tan golpeada por la pandemia?

Como decíamos, en octubre tendremos un fin de semana largo de cuatro días en parte gracias a que una de esas jornadas, el viernes 8, fue declarara como feriado con fines turísticos. ¿Pero de qué se trata esto?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En diciembre de 2020, la administración de Alberto Fernández eligió para este año las siguientes fechas como feriados con fines turísticos:

24 de mayo

8 de octubre

22 de noviembre

Es decir, incluso después del fin de semana XXL de este mes, quedará pendiente en 2021 un feriado más con fines turísticos que conformará un fin de semana largo en noviembre.

Otro de los objetivos que menciona la ley, es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo".

Así es que el próximo feriado con fines turísticos del 8 de octubre se reunirá con el sábado y domingo siguientes, así como con el lunes 11 de octubre, fecha a la cual se movió un importante feriado nacional trasladable.

¿Por qué es feriado el día lunes 11 de octubre?

El día 11 de octubre será feriado nacional en este año. ¿A qué se debe?

Como mencionamos, una de las fechas del fin de semana largo de octubre será el feriado nacional del 11 de octubre.

Sucede que a esa fecha se corrió en 2021 el feriado trasladable por el 12 de octubre, cuando en la Argentina se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes conocido como Día de la Raza.

Es necesario recordar que es muy probable que este feriado nacional trasladado sea también un día de feriado bancario, y operar antes de que inicie el período de cuatro días de descanso.

Gracias a esta planificación que el gobierno nacional decidió en diciembre del año pasado, en octubre de 2021 disfrutaremos en la Argentina de un fin de semana largo de cuatro días, sin muchas de las restricciones que fueron necesarias el año pasado por la pandemia de COVID-19.

Feriados nacionales: qué se recuerda el 12 de octubre

El feriado del 12 de octubre recuerda cada año el choque de culturas de cuando Cristóbal Colón arribó a América

Entre los feriados que incluye el calendario de la República Argentina, el de octubre recuerda el 12 de octubre de 1492, la fecha en la que Cristóbal Colón llegó a América. Es un día que está destinado a recordar y profundizar el respeto de las diferentes culturas que habitan el continente.

En 1917, el Presidente Hipólito Yrigoyen instituyó por decreto el feriado entonces conocido como "Día de la Raza". Esta denominación se mantuvo durante 93 años, hasta que el 3 de noviembre de 2010 Cristina Fernández de Kirchner modificó su nombre a través del Decreto Presidencial 1584/10.

En esa normativa sobre los feriados se señaló: "Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos".

El cambio en los feriados obedeció a una iniciativa impulsada en 2007 por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que propuso un cambio en el nombre de la celebración ya que el concepto de "razas" erróneo y peyorativo.

Más allá del cambio en el significado, para el feriado se mantuvo la fecha en la cual Cristóbal Colón habría llegado a América.

Se sabe que no fue el primer explorador en llegar a este continente desde otro punto de la civilización, así y todo esta versión ha quedado grabada de distintas formas en la historia de la humanidad como la forma en la que se encontraron dos culturas.

Si es cierto que la expedición liderada por Colón que llegó a América lo hizo viajando en tres barcos conocidos como La Niña, La Pinta y La Santa María. Su primer desembarco fue en el Caribe, en la isla de Guanahaní, en las Bahamas.

En realidad, Colón hizo cuatro viajes a América y siempre llegó al Caribe, nunca pisó América del Norte, según la Enciclopedia Británica. Pero la fecha que en todo el mundo se recuerda es la del 12 de octubre, y por eso es que en la Argentina se incluyó en el calendario de feriados.

Este explorador español llegó, por cierto, hasta Venezuela en su cuarto viaje a las Américas, pero hasta el día de su muerte estuvo convencido de haber arribado a las Indias, es decir a China y Japón, habiendo dado la vuelta al globo.

No todo el mundo está de acuerdo con la celebración de este feriado que recuerda también actos atroces que los conquistadores ejercieron sobre poblaciones nativas, casi eliminándolas, llevándose su oro y riquezas a Europa, así como también a algunas personas que fueron trasladadas como esclavos.

Por eso se elige mantener el feriado en conmemoración al choque entre culturas que dio origen a la sociedad moderna de hoy, sin desconocer los aspectos negativos del pasado colonial.

17 de Octubre: Día de la Madre

El Día de la Madre en 2021 cae el domingo 17 de octubre y es otra de las fechas clave en el calendario de octubre

Octubre también vendrá con una fecha especial más allá de los feriados. Como todos los años, este mes es el Día de la Madre en Argentina.

Este año además el Día de la Madre coincidirá con lo que los militantes del peronismo conmemoran como "Día de la Lealtad", en conmemoración de la enorme movilización obrera y popular de 1945 hacia la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, entonces coronel y ligado a la obtención de derechos para los trabajadores en la Argentina.

Día de la Madre y Día de la Lealtad son típicamente dos fechas importantes en el calendario no oficial de la Argentina, que este año coinciden el 17 de octubre.

Al Día de la Madre también se lo conoce como Día de la Familia y en la Argentina se celebra cada tercer domingo de octubre. Es el único país del mundo en el que este festejo cae en esa fecha, ya que en otras naciones se han elegido otros puntos del calendario.

En la Argentina esta celebración es en esa fecha porque antes de la reforma del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre se conmemoraba el amor hacia la Virgen María, que actualmente se celebra el 1° de enero, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

Sin embargo, con el objetivo de garantizar que todos pudieran agasajar a sus madres, se pasó el festejo del Día de la Madre para el domingo anterior o posterior, por ser un día en el que no se trabaja.

Argentina siguió esa tradición. Pero luego se pasó al domingo siguiente al 11 y la fecha quedó definitivamente establecida: el tercer domingo de octubre.

A diferencia de lo que ocurrió en 2020, debido a la pandemia de COVID-19, este año será posible que las madres e hijos en varios puntos de la Argentina puedan reunirse a celebrar esta fiesta anual tan esperada, ya que la cantidad de contagios ha disminuido considerablemente y se retiraron muchas de las restricciones para realizar reuniones o trasladarse dentro del país.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si en esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje.

Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

En el calendario oficial que indica los feriados -trasladables e inamovibles- y los días no laborables, cada uno está marcado con un color diferente. De este modo, cuando se consulta ese almanaque es posible saber qué día responde a qué categoría.

¿Qué otros feriados quedan en el año?

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables del 2021

Se está terminando el 2021 pero quedan aún algunos feriados y días no laborables para disfrutar en la Argentina.

Los feriados que quedan en el resto del año son los siguientes, de acuerdo al calendario oficial de feriados:

8 de octubre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 11 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional 22 de noviembre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Por otra parte, vale la pena recordar que muchas empresas otorgan beneficios extra a sus empleados para Fin de Año. Muchos quizás puedan trabajar media jornada el 24 y 31 de diciembre, en anticipación para los festejos del 25 (Navidad) y 1 de enero de 2022.