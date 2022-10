3 claves para lograr una comunicación efectiva en LinkedIn

LinkedIn es "la" red por excelencia para hacer networking, socialselling, generar, compartir y consumir contenidos de interés laboral, profesional o para buscar empleo.

Con toda razón, hoy, cualquier emprendedor, líder de empresa, empleado, profesional independiente o técnico de selección puede afirmar que si no está en LinkedIn no existe. La transformación digital potenciada por la pandemia hizo de esta red ya no solo una herramienta de trabajo sino una cuestión vital.

Pero ¿cómo nos posicionamos hoy en este entramado de 830 millones de usuarios, 58 millones de empresas registradas y más de 1000 millones de interacciones al mes en donde apenas disponemos de unos pocos segundos para impactar en nuestros públicos de interés? En este sentido, la lucha por acaparar la atención del otro se ha convertido en la nueva cruzada discursiva del siglo XXI.

Dejame decirte que para lograrlo no alcanza con invertir en publicidad, realizar acciones de marketing digital, invitar a cientos de contactos por semana o publicar posts a diario.

3 claves para posicionarse en LinkedIn

Te voy a compartir mi secreto -en realidad tres- para tener una comunicación efectiva en LinkedIn.

Cómo se puede crear valor real en LinkedIn, según Pablo Gabriel Llanos, director ejecutivo de Coaching Group

1️- Importa mucho más la calidad que la cantidad de los mensajes que intercambias. Así que asegúrate bien antes de postear que tengas algo relevante que decir, que esa información vaya a ser de interés para alguien, haciendo hincapié en su forma pero especialmente en su contenido. (Y si no tienes nada que decir, ¡pues no digas!)

2- Si no tienes una marca (personal o corporativa) sólida y definida, una audiencia a quien conoces muy bien y una estrategia clara para comunicarte con ella, harás mucho ruido pero obtendrás pocas nueces.

3️- Y tal vez lo más importante: no tenemos solo que decir sino especialmente, hacer cosas significativas que provoquen cambios en nuestros públicos objetivo. Y eso solo se logra desarrollando relaciones en el largo plazo con ellos.

No es tanto lo que decimos que podemos hacer sino cómo lo decimos, pero sobre todo qué estamos haciendo para cumplir con esas promesas, creando valor real para nuestros stakeholders.

Emulando la ya célebre frase del ex presidente norteamericano Bill Clinton:"Es la gente, ¡estúpido!" (y no el producto o el mensaje) lo que más importa. Nos encontramos en el terreno puro de las relaciones públicas.

En LinkedIn es importante saber cómo construir valor real para los stakeholders

Estamos hablando de planes y políticas de comunicación. De propósito, misión, visión y valores. De relaciones sostenibles de confianza y credibilidad. De emociones, actitudes y opiniones que son las que fundamentan las decisiones de la gente.

Por último, un consejo así seas trabajador, emprendedor, CEO o community manager tratando de dejar tu marca en esta red social profesional: piensa en las personas antes de realizar cualquier acción y tendrás la mitad de tu problema comunicacional resuelto.

Te puede interesar Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en 2022, tras últimos aumentos

*Pablo Gabriel Llanos es director ejecutivo de Coaching Group.