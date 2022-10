Luego de 36 años, el CEO de Syngenta se va de la compañía: quién será su reemplazante

El CEO de la agroquímica Syngenta, Antonio Aracre, anunció que dejará ese cargo el 31 de diciembre próximo, tras 12 años de ejercerlo.

A través de sus redes sociales, el empresario publicó una "Carta de despedida de mi segunda casa en los últimos 36 años", mediante la cual indicó que a partir del año que viene encarará "nuevos desafíos".

"Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos", resaltó Aracre.

Y aseguró que abandona su cargo "con la felicidad de dejar esta empresa como la número uno del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobre todo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado".

"Durante todos estos años disfruté bastante, aprendí muchísimo, sufrí un poco algunas veces, pero lo más importante fue haber conocido gente increíble, inteligente y afectuosa con la que me animaría a construir cualquier proyecto en cualquier parte del mundo", destacó.

Sobre su futuro laboral, no dio precisiones: "podré elegir hacer lo que me haga más feliz", dijo.

Anacre, un impulsor del dólar soja

Aracre fue uno de los impulsores del "dólar soja" y en sus últimas declaraciones públicas, el ejecutivo se refirió, entre otros temas, a una eventual devaluación.

"Una devaluación tradicional no la veo ideológicamente con el Gobierno actual y desandando lo ideológico no lo veo como algo productivo en una economía tan dolarizada: devaluar un 50% significa que a los 40 días no ganas ni competitividad ni productividad por el tipo de cambio", consideró.

A cambio, propuso "hacer un desdoblamiento, como una devaluación gradual, donde dejar dentro del tipo de cambio oficial a la parte de la economía que quiere proteger del encarecimiento de los precios -salud, alimentos o insumos industriales críticos- y dejar flotando en el dólar financiero todo lo demás que tenga que ver con los viajes al exterior y los bienes suntuarios".

Quién quedará en su cargo como CEO

Marcos Bradley, actual Director de Marketing de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur, asumirá como Director General del negocio de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur a partir del 1° de enero de 2023, basado en Buenos Aires.

Durante los próximos meses Marcos trabajará junto a Antonio para garantizar una transición fluida y ordenada. Marcos ingresó a la Compañía en el año 2008 y ha ocupado diferentes posiciones que incluyen Gerente del negocio de semillas de soja, Strategy Manager, Gerente Global del negocio de semillas de soja y Director Comercial para Paraguay y Bolivia.