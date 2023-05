Networking: creando redes de contacto con valor

El pasado 26 de abril, Pablo Killian, Director de la KLN Talent Access y capacitador en Marca Personal y LinkedIn, expuso el tema "Networking", donde explicó el concepto y ofreció consejos para obtener los mejores beneficios de esta práctica.

¿Qué es Networking?

"Es el desarrollo de relaciones valiosas a largo plazo. Puede entenderse como la administración de una cuenta de Capital Social, en la que primero debemos invertir para luego obtener algo a cambio. Cuanto más aportemos, más conseguiremos. No es hacer lobby o autopromoción", indica Killian.

Afirma que las jerarquías en organizaciones y mercados son reemplazadas cada vez más por complejas redes interconectadas y esto hace del networking una práctica esencial. En su opinión, se está haciendo frecuente que los medios de influencia y poder pasen más por la conectividad en estos sistemas que en la capacidad de acumular conocimiento.

"Hoy en día es muy importante trabajar de manera continua en el desarrollo de redes de contacto en lugar de esperar a hacerlo sólo cuando lo necesitamos. Es primordial crear lazos duraderos antes de intentar obtener beneficios de ellos." agrega.

Mitos y trabas para el desarrollo del networking

Uno de los errores más comunes es creer que es necesario ser una persona extrovertida para tener éxito con las estrategias de networking. Pero esto no siempre es así, las personas introvertidas también pueden desenvolverse bien en ese ámbito y cuentan con ciertas ventajas sobre los perfiles más extrovertidos.

Prefieren escuchar, por lo que captan mayor información. Tienen una gran capacidad de foco y observación. Son naturalmente curiosas, lo que junto con su capacidad de escucha y foco las lleva a hacer muy buenas preguntas. Las preguntas en lugar de las disertaciones son su arma secreta.

Para realizar el networking de forma eficiente es fundamental escuchar y colaborar con la red primero y no enfocarse solo en las propias necesidades. No se puede pedir al otro, si no se ha forjado una conexión de confianza en primer lugar.

Contactos débiles, fuertes y dormidos:

Los contactos fuertes son directos. Ejemplo: jefes, compañeros de trabajo, amigos, o familiares.

Los débiles ( weak ties ) son los allegados de nuestros contactos más directos o fuertes: los primos de mis amigos o compañeros actuales de un ex colaborador, por ejemplo. Está comprobado científicamente (Mark S. Granovetter) que la mayoría de las oportunidades llegan a través de estos contactos más débiles o lejanos. Por esto es importante no desestimar su potencial.

Los contactos dormidos son personas con las que hemos forjado una relación en el pasado pero que hemos perdido contacto por diversas razones. Es más productivo retomar un contacto con el que ya tenemos una relación que crear una de cero. Se recomienda crear una lista con nuestros contactos dormidos y dedicar quince minutos al día para restablecer el lazo. Podemos empezar por el final de nuestra lista de contactos de mensajes o Whatsapp, ó bajar la lista completa de nuestros contactos de LinkedIn en Excel.

¿Cómo mejorar nuestro Networking?

"Para ser interesantes hay que interesarse". No se trata de impresionar o saber más que el otro para dominar la conversación, es mejor hacer preguntas antes de dar opiniones.

Estar realmente presentes frente a otras personas y realizar preguntas que nos permitan entender y afianzar la relación. Dar espacio a que la personas se explayen y hacer preguntas también nos permite obtener valiosa información para profundizar en la conversación.

Sobre la composición de nuestra red de contactos, el expositor estima que pueden conseguirse grandes resultados profundizando en relaciones ya existentes en lugar de solo enfocarnos en sumar nuevos contactos. Tendemos a ver el beneficio en sumar nuevos contactos a nuestra red, pero generalmente no recordamos claramente con quienes ya hemos desarrollado relaciones.

Te puede interesar Cuántas personas cobran el Potenciar Trabajo y cuánta plata reciben

Gestión Compartida agradece los consejos de Pablo Killian y su aporte para que las personas puedan mejorar la forma de vincularse y así cumplir sus propósitos laborales. Para conocer más entrar a www.espacioconexion.com.ar