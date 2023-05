Cómo planean implementar las empresas las guarderías para hijos e hijas de empleados

Hay casi un tercio de las empresas que no planea implementar el beneficio de guardería pese a la entrada en vigencia del decreto 144/2022

Se acortan los tiempos para que las empresas con más de 100 empleados en la Argentina tomen decisiones sobre cómo van a cumplir con la nueva normativa, que les requiere ofrecer algún tipo de asistencia a sus trabajadores para el cuidado de sus hijos e hijas menores de tres años de edad.

Se trata del decreto 144/2022 que debía comenzar a implementarse en marzo pasado, pero el gobierno nacional, la CGT, la Unión Industrial y la Cámara Argentina de la Construcción acordaron una prórroga para la adecuación a la norma de otros cuatro meses

Eso quiere decir que para el 23 de julio las organizaciones de más de 100 personas deberán ofrecer asistencia para los casos de menores de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de sus empleados o empleadas durante la jornada de trabajo.

La medida no tomó por sorpresa a la mayoría de las grandes compañías, pero aun así no parece que vaya a haber una aplicación uniforme del nuevo contexto.

Guarderías en empresas

En su Encuesta de Incrementos Salariales de marzo –de la cual participaron 442 grandes empresas y filiales de multinacionales- la consultora WTW da algunas pautas de cómo se implementarán los cambios.

De las firmas relevadas, el 41% ofrecía el beneficio monetario de guardería al personal agremiado y un 15% lo tenía bajo análisis. En cuanto a empleados fuera de convenio, el 47% daba el beneficio y otro 16% lo seguía meditando.

En total, el 44% lo incluía también en los casos de adopción como política, y un 41% lo ofrecía de la misma manera a parejas homoparentales.

Criterios de elegibilidad para el beneficio de guardería

Hasta ese momento, el 99% de las organizaciones relevadas ofrecían esta posibilidad mediante un monto mensual, por el cual generalmente se exige acreditación del gasto. Ese monto va de 25.000 a 35.000 pesos, con un promedio de 30.200. Solo un 1% contaba con espacio de cuidado propio para hijos e hijas de empleados.

La elegibilidad es muy variada, ya que algunas empresas solo dan este plus a empleadas mujeres, generando una profunda diferencia en el bolsillo de sus empleados y a la vez indicando indirectamente que el cuidado de los más chicos recae sobre uno de los dos géneros más que sobre el otro.

¿Cambiará esto con el decreto 144? "Entendemos que cambiará un poco aunque ya hay varias empresas que ya venían haciéndolo de esta manera previo al decreto", respondió Marcela Angeli Directora de Work & Rewards de WTW en Argentina.

Las tareas de cuidado han sido históricamente consideradas y abordadas como una responsabilidad privada de las familias y, dentro de ellas, de las mujeres. En consecuencia, en Argentina las mujeres dedican, en promedio, el doble de tiempo por día que los varones a realizar trabajos domésticos y de cuidados no remunerados (6,3 hs vs 3,4 hs) según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos en 2021. Esta normativa apunta a establecer un marco más equitativo para el beneficio, integrando a la sociedad y a las empresas en esa responsabilidad.

De las que no ofrecían ya algún tipo de plus por cuidado de hijos e hijas, solo el 29% dijo que no lo implementará pese al Decreto 144/2022; un 33% lo está analizando y el 38% ya decidió otorgarlo, en la gran mayoría mediante acompañamiento económico.

Solo 3% de las firmas relevadas que no tenían ya beneficio de guardería están considerando ahora brindarlo mediante la implementación de un espacio propio de cuidado de niños y niñas. No hay un patrón que unifique al tipo de empresas que se inclinaron por esa opción.

Beneficio de guardería: ¿gasto o inversión?

Ofrecer el beneficio de guardería en planta mejora la productividad y reduce el ausentismo y la rotación

Por la entrada de vigencia de la nueva normativa para empresas, UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, investigaron las condiciones de empresas privadas en cuanto a asistencia o espacios de guardería.

Consideran que la práctica de tener un espacio para el cuidado de hijos e hijas "contribuye a la conciliación de su vida laboral y familiar y, principalmente, al fortalecimiento del desarrollo de chicas y chicos en la primera infancia" y además, "amplía las oportunidades laborales y de generación de ingresos para las mujeres, mejora la productividad de las y los empleados, disminuye el ausentismo y la rotación del personal y contribuye al buen clima laboral."

Aún así, solo el 5% de las empresas en total cuenta con espacio de cuidado infantil o brinda compensación económica para costear el servicio de cuidado de niños y niñas, de acuerdo al reporte.

Frente a la idea de que implementar esta política representa un costo insostenible o un problema, se analizaron en profundidad las experiencias de MIMO & CO, Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), INVAP, Mercado Libre, Comité Argentino de Arándanos "ABC" y Mirtrans (Uruguay).

"La creación e implementación de los espacios de educación y cuidado requiere de esfuerzos, de articulaciones, de inversión y de adecuaciones, pero la evidencia nos muestra que los resultados positivos son ampliamente superadores de cualquier costo o preocupación inicial", concluyó Delfina Schenone Sienra, Responsable del Área de Políticas de ELA.

En las entrevistas realizadas para el informe de UNICEF y ELA, las trabajadoras sostuvieron que la cercanía y la posibilidad de ver a sus hijos y/o hijas a lo largo del día durante la jornada laboral les brinda una sensación de tranquilidad que les permite enfocarse plenamente en su trabajo. Además, contribuye a la reducción del estrés y la tensión generada por la logística familiar. A su vez, les facilita su reinserción en el trabajo luego de las licencias por maternidad y a sostener lactancias prolongadas.