El "reshoring" de empresas puede cambiar la realidad del trabajo en la región

La pandemia introdujo cambios en el mundo y aceleró procesos que parecen ya irreversibles. En el marco del evento Mercer Journey #35 realizado el jueves, las economistas Diana Mondino, economista y directora de UCEMA, y Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, analizaron el impacto de esta "nueva normalidad" en el mundo del trabajo y en las necesidades que tienen las empresas a la hora de hacer negocios.

En el panel "Hablemos de Economía" estuvieron acompañadas de Cecilia Giordano, Presidente de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay, donde analizaron la coyuntura global y el escenario local, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

A nivel internacional, Camino destacó que en un mundo con menor crecimiento e inflación elevada, "la buena noticia es que la economía todavía va a crecer".

"No sólo Argentina tiene su problema doméstico, sino que el planeta, el mundo global, la economía está desafiada porque sí va a crecer menos. Hay inflación, hay eventos de volatilidad financiera. Todo eso junto redunda en mayores costos", resumió la CEO de ABECEB.

Empresas con nuevo panorama

Sobre las necesidades de las empresas, Camino destacó: "Las empresas que hacemos negocio, tenemos que prepararnos para justamente transicionar esta etapa y entender los desafíos de las tendencias en un mundo más difícil, con tasas de interés más altas, con menor financiamiento".

Pese a esto, Camino anticipó que en el mediano plazo la situación mundial va a tender a normalizarse. "Los bancos centrales de la mayoría de los países en el mundo estiman que van a poder cumplir las metas. Así que tenemos un mediano plazo, como hablábamos de escenarios, un mediano plazo en la economía global, donde bajo crecimiento, altos costos y la lucha contra la inflación no es un tema menor", dijo.

Cecilia Giordano, Diana Mondino y Mariana Camino

Dentro de este escenario de transición y cambio Global, Camino afirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania es un evento disruptivo que, en mayor o menor medida, también modifica la forma de hacer negocio de la economía.

En este contexto, destacó que el avance tecnológico pasó a ser una constante para todas las organizaciones: "Vos tenés que tener la tecnología en tu escenario como algo natural y todas las que van a venir que no conocemos sus impactos. Este es un fenómeno importante que te altera y te cambia toda la lógica de negocios y de costos", afirmó.

"La otra tendencia es la gran relocalización de las empresas a nivel global, el 'reshoring'. Como la pandemia cambió la geopolítica, y la guerra también, hay muchas inversiones que estaban en China, que estaban localizadas en la zona del conflicto bélico, que se están yendo y están viniendo, por ejemplo, a América Latina".

Cambios para el capital humano

Para los países y las empresas es importante hacer los ajustes necesarios en el mercado laboral, no solo en temas regulatorios, sino también de aptitudes humanas, para que la fuerza de trabajo esté a la altura de las nuevas demandas.

"Vemos que el upskilling y el reskillling son claves para poder llevar adelante este reshoring, porque si vienen nuevas fábricas o cambio de tecnología tenemos que tener gente apta. La tenés que tener preparada", apuntó Giordano.

Por su parte, Diana Mondino aportó una mirada más apuntada al escenario local. La economista dijo que en un contexto de incertidumbre económica y política: "El corto plazo de la gente es muy distinto que el del gobierno".

Por eso, señaló que: "El manejo de la gente es más importante que nunca, porque a su vez los que trabajan con nosotros tienen necesidades económicas, problemas, perjuicios. El ministro tiene que hacer ciertas medidas, pero el gerente de Recursos Humanos, en situaciones económicas de crisis se convierte en vital en una empresa", dijo.

Contexto local

De cara a un recambio de gobierno a partir de las elecciones presidenciales de este año, Mondino y Camino coincidieron en el diagnóstico: reordenar la economía es urgente, pero los cambios necesarios llevarán tiempo.

Mondino aseguró que en una primera instancia un nuevo Gobierno debe: "Hacer un ajuste de precios relativo, que es la forma complicada para no confesarlo directamente, que hay que subir muchísimo las tarifas. Hay que modificar abruptamente el nivel de gastos del gobierno, porque no se puede tener un déficit como tenemos ahora, tan elevado".

En este punto dijo que si bien los planes no son tan representativos en el nivel del gasto público, es importante revisarlos. "Los planes tienen un efecto terrible sobre la economía, que es que impide que suba el salario real de los que sí están trabajando. Porque vos decis: 'toda esta otra gente está sin trabajo porque le voy a subir el sueldo al que sí quiere o puede trabajar'. Y los planes no se solucionan quitándolos sino capacitando a esa gente". afirmó.

En esta misma línea, Camino señaló: "Las tarifas son un bien cuyo precio está atrasado, el tipo de cambio también. Hay que dar señales de una economía sana, normal. Entonces con eso va generando, vas alineando los incentivos y vas trabajando las correcciones."

Por último, ambas economistas coincidieron en que "todos los sectores de la economía" podrían beneficiarse con inversión. "Hoy en Argentina no hay ningún sector que no esté exprimiendo la naranja por algún exceso de regulaciones. Así que cualquiera hoy tiene posibilidad de crecimiento. Si quitamos regulaciones, si hacemos reformas y si no las hacemos, ninguno tiene posibilidad total", dijo Mondino.