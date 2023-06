Cómo evolucionará el empleo joven en la era de la Inteligencia Artificial

Los jóvenes son uno de los grupos más desfavorecidos cuando se habla de empleo. Por un lado, las empresas codician esos talentos nativos digitales, pero por otro, la mayoría de ellos lucha para conseguir su primer trabajo.

Las Argentina es uno de los países con mayor desempleo joven en toda la región y seis de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad. De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), unos 38.000 jóvenes están desempleados.

Por otra parte, la era de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa, ahora que está al alcance de las personas "de a pie" y no solo de empresas y programadores, plantea una serie de interrogantes al mercado laboral, sobre la necesidad de seguir sosteniendo ciertos empleos que ahora pueden automatizarse.

La incertidumbre es mayor para los grupos más desfavorecidos, como los jóvenes, los mayores y las mujeres, que ya se encontraban subrepresentados antes del arribo de esta revolución tecnológica. Sin embargo, los expertos miran al futuro y permanecen optimistas.

Inteligencia Artificial y el primer empleo

Algo que salta a la vista es que la IA reemplaza tareas repetitivas, o de investigación, de archivo, que en muchos casos eran las que realizan las posiciones de nivel "entry" (de entrada) que generan los primeros empleos para jóvenes. Los algoritmos no solo no cobran un sueldo ni necesitan aportes patronales, tampoco duermen, no se cansan, no se enferman ni se toman vacaciones.

Aún así, expertos como Cristina Autorino, Presidenta de IDEA Joven y Referente de Asuntos Regulatorios en Telecom, no reniega del panorama que esto presenta a los jóvenes talentos: "El salto exponencial de la evolución tecnológica hoy es un dato de la realidad, que no podemos desconocer. Tenemos una mirada optimista. Las empresas necesitan y se disputan más el talento -en particular de perfil digital-, no menos, y esto se debe a que se amplía y también se diversifica la oferta de empleos", le dijo a iProfesional.

El autoempleo, el trabajar desde fuera de centros urbanos, son oportunidades que la tecnología ofrece a los jóvenes

Recuerda que los nativos digitales, además, abundan en la Argentina porque el país tiene uno de los ratios más altos de conectividad en la región, con una adopción y uso desde edades muy tempranas en todos los segmentos. "Esto hace que haya una familiaridad mucho mayor con la tecnología y una barrera de "temor" hacia ella más baja que en otras capas generacionales", continuó.

A esto se suma la ampliación de la oferta de formación profesional más allá de las carreras tradicionales, que de a poco va incluyendo el emprendimiento y el empleo autónomo, muy atractivo para estas generaciones, y la desconcentración de los grandes centros urbanos en las búsquedas de talento que llegó con la expansión del teletrabajo.

"Antes que frenar la evolución tecnológica, que es inexorable y está ampliando oportunidades en el país y también de competitividad internacional", dijo Autorino. Para profundizar ello, recomienda que se debe trabajar en la articulación del sistema productivo con la educación, para acelerar la adecuación de los perfiles de egresados, al tiempo que acercar a más mujeres a la tecnología. "Pero tampoco es justo exigirle sólo a la tecnología: también es necesario lograr un escenario de estabilidad en la Argentina para que las empresas puedan seguir innovando y potenciar la creación de oportunidades", opinó.

"En síntesis, es lógico que exista cierta resistencia o incertidumbre frente a la velocidad y profundidad de este cambio de paradigmas, pero debemos dar una respuesta constructiva: fortalecer la vinculación de la educación y el empleo; promover el acceso y la inversión en conectividad y tecnología; y trabajar también las habilidades blandas que son un diferenciador del talento, casi tanto como la habilidad técnica. Desde mi punto de vista, los avances tecnológicos vienen a complementar, mejorar y hasta crear nuevas oportunidades, y no a revés", sentenció.

Esta visión optimista es compartida por Néstor García, Presidente de Experiencia Management 2023, Director de IDEA y Presidente y CEO de KPMG Argentina, quien ve que están surgiendo oportunidades en todas las áreas de las empresas, incluso en las que involucran a la consultora internacional que él dirige.

"En este contexto, la IA reemplazará aquellos puestos de trabajo que sean repetitivos, en los cuales el juicio de un ser humano no sea crucial, como son los casos del trabajo en un call center, tarea que ya está siendo reemplazada por IA a través de chatbots y otras tecnologías. Actividades como resumir documentos, realizar traducciones, armar presentaciones de temas determinados, etc, también son tareas que la IA puede realizar muy bien, independientemente de una intervención humana", analizó el CEO.

Cristina Autorino, Presidenta de IDEA Joven y Referente de Asuntos Regulatorios en Telecom

Pero agregó que "el colaborador que antes realizaba esa tarea tiene la oportunidad de reconvertirse, aprender nuevas herramientas tecnológicas que hoy están impulsando la economía digital y aportar valor a partir de su capacidad de análisis y su mirada crítica".

Qué estudiar en la era de la IA

La incertidumbre sobre qué agregará valor a una empresa en el futuro inmediato hace difícil que los jóvenes puedan tener certezas sobre seguir estudiando, en qué seguir capacitándose, ya que no saben bien qué trabajos serán requeridos en el futuro. ¿Qué les recomiendan los expertos?

"Ante todo, es importante transmitirles la tranquilidad de que es un mito que se debe poner toda la expectativa en una carrera o un empleo para toda la vida. Se puede ir cambiando en el camino y, de hecho, ocurre con frecuencia", inició Autorino.

"Más bien, lo que sugeriría es cultivar una mentalidad de curiosidad, de aprendizaje continuo y de adaptabilidad, aunque creo que esto está más presente naturalmente en las generaciones jóvenes, que son más abiertas a experimentar y a la diversidad, y a conectar con la vocación o el propósito. Aquí tenemos una ventaja en la cual apalancarnos", cotinuó la Presidenta de IDEA Joven.

Partiendo de esa premisa es fundamental, la directiva de Telecom sugiere asignarle el máximo valor a la cultura de la educación y el trabajo: "Terminar el secundario es esencial para el desarrollo personal y profesional, aunque a muchos jóvenes les cueste o sea difícil encontrar sentido. Aun con sus desafíos, tal como está diseñado el sistema hoy sigue siendo la plataforma necesaria para seguir capacitándose y mejorar las oportunidades en el mundo laboral. Es un mundo de cambios cada vez más acelerados, pero esta premisa sigue vigente".

Además de la formación vocacional, ella considera que hay que trabajar en habilidades blandas, que son comunes y útiles para diferentes contextos laborales. "Las actividades extracurriculares y los hobbies, aún cuando parezcan irrelevantes, también aportan mucho valor porque abren a experiencias, a la resiliencia, y sobre todo crean redes y son cables a tierra que contribuyen a la salud mental, de lo cual se habla poco", consideró.

Néstor García, Presidente de Experiencia Management 2023 y Presidente y CEO de KPMG Argentina,

"Por último, en el proceso de desarrollo profesional encuentro extremadamente valioso buscar el apoyo de colegas más experimentados, pedir consejo sobre cómo fortalecer el perfil y las habilidades propias, e informarse sobre tendencias y oportunidades que podrían ser prometedoras en el futuro cercano", dijo Autorino.

Por su parte, para pensar en el futuro García les recomienda a los jóvenes que se concentren en las tareas que aparezcan importantes en esta nueva era y estén bien remuneradas.

"La tecnología aplicada a los negocios lleva a bajar costos, mejorar aspectos de un mercado laboral, ayudar a solucionar los inconvenientes que imponen atraer y fidelizar nuevos talentos profesionales, hace que las empresas cada vez más busquen utilizar la tecnología para que las tareas repetitivas, muchas veces agobiantes, puedan ser realizadas por un software. De esta forma, los jóvenes profesionales, difíciles de mantener en la organización, se pueden concentrar en aquellas tareas que son importantes, interesantes y mejor remuneradas. Esto permite reducir la rotación de personal en las empresas", afirmó.

"Hoy las empresas están buscando gente especialista en inteligencia artificial y datos. Muchos jóvenes ya están preparados: aprenden a programar, a utilizar herramientas tecnológicas, toman cursos especiales online y siguen aprendiendo luego de la universidad cualquiera sea la carrera. Con lo cual llegan al mundo laboral con otro mindset, no quieren hacer trabajos aburridos, repetitivos, rutinarios, manuales", cerró el CEO de KPMG Argentina.

IDEA Management 2023

El empleo joven, el impacto de la IA en las empresas, en el empleo y en la forma de hacer negocios serán algunos de los temas de interés en la próxima edición del evento IDEA Management, organizado cada año por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Tanto García como Autorino forman parte del comité organizador del encuentro, que tendrá decenas de charlas y paneles con expertos de compañías que operan en el país.

Experiencia IDEA Management es el principal evento empresarial de Argentina que invita a los/as profesionales de empresa a inspirarse, conectarse y actualizarse sobre tendencias de innovación, management y liderazgo, a través de exposiciones de calidad y dinámicas interactivas.

La próxima edición tendrá lugar los días 8 y 9 de junio en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, CABA.) Las inscripciones online están abiertas.