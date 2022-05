Larreta lanza plan de empleo joven para pagar parte de los sueldos de quienes consigan su primer trabajo: los requisitos

El Gobierno porteño presentó este martes su Plan Empleo Joven, una iniciativa que tine por objetivo de facilitar la inserción laboral de 10.000 personas de entre 18 y 24 años.

El gobierno porteño abonará durante 12 meses parte del sueldo de los jovenes de ese segmento que consigan su primer empleo. De esta forma se propone incentivar la contratación de personas sin experiencia laboral, uno de los grupos más afectados actualmente por el desempleo. Según informaron, unos 40.000 chicos y chicas que viven en esta jurisdicción no consiguen trabajo.

Según indicó el jueves el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "si me preguntan a mi, este es el principal problema que debemos resolver hoy", y aseguró que la Ciudad pagará un tercio del salario de personas contratadas dentro del sistema de seguridad social durante un año, siempre que cumplan con los requisitos del programa.

Qué es el Plan Empleo Joven de la Ciudad

El Plan Empleo Joven, a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del GCBA, brindará una asistencia económica mensual para solventar por un plazo de 12 meses, de forma exclusiva y parcialmente, el pago del salario de los jóvenes que obtengan un puesto laboral.

Plan Empleo Joven: la Ciudad pagará hasta un tercio del sueldo de la persona contratada por un año

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, indicó que se espera que hasta 10.000 jóvenes consigan un empleo formal de aquí a 2023.

"Las cifras son contundentes. Las Argentina es uno de los países con mayor desempleo joven en toda la región y seis de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad. Es decir, el 60% de los chicos jóvenes que ingresan al mercado laboral lo hacen de ningún derecho", continuó el funcionario en la presentación del Plan.

"La ciudad es parte de esta realidad también. Si bien es cierto que en la Ciudad la tasa de desempleo joven es menor que en el resto del país, no miramos para otro lado," sentenció.

A su turno, el legislador porteño Martín Lousteau, explicó por qué los prejuicios arman un "círculo complejo" alrededor de esta problemática: "La no experiencia se transforma en no poder conseguir empleo, y tendemos a pensar que como son jóvenes deben vivir con los padres y que por eso el desempleo joven no es tan grave como el de los adultos, porque creemos que ellos no tienen que mantener un hogar."

"Pero eso resta el atisbo de autonomía que tienen que construir, su historia laboral. Y por ende, después de unos años no solo no tienen experiencia sino que se les achaca que no empezaron a trabajar antes. Eso agrava el problema en el tiempo y luego entra otra camada a competir con ellos," prosiguió.

"Para romper ese círculo está el Estado, que tiene que actuar donde ve un problema", coincidió Rodríguez Larreta. "Tenemos que ayudar a que las empresas que tienen vocación de tomar chicos jóvenes lo hagan, aun en un contexto económico que está complejo".

Desempleo joven en la Ciudad

En la actualidad, más de 38.000 jóvenes se encuentran desocupados, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Entre las zonas que registran más desempleo de jóvenes en la Ciudad, las comunas del Sur y los barrios populares resultan las más perjudicadas con (34,7%), le siguen comunas del centro (20,9%) y comunas del Norte (17,2%)

Expo Empleo Joven en la Ciudad de Buenos Aires en 2018

Por eso, la asistencia económica se abonará por medio de transferencia bancaria a la cuenta personal del trabajador que se abrirá en el Banco Ciudad. Será de un valor determinado que oscilará en base a distintos factores, tales como la cantidad de horas trabajadas (media jornada o jornada completa), el género y el lugar de residencia.

Según se explicó durante la presentación oficial del plan, se favorecerá la contratación de mujeres jóvenes, que tienen más alto índice de desocupación que sus pares varones, y también tendrán prioridad los talentos en el sur de la Ciudad. Los montos de las asignaciones irán descendiendo hacia el centro y norte de Buenos Aires.

Lousteau destacó que el programa de la Ciudad intenta resolver un problema de raíces macroeconómicas, subiéndose además a la recuperación post-pandemia (que potenció la demanda de talento) y haciendo diferenciales en los lugares y públicos objetivos donde mayor es el problema. "El desempleo de los jóvenes en el sur de la Ciudad es el doble que el del norte", afirmó.

El monto máximo establecido para el porcenataje que se abona desde la Ciudad como asistencia económica es de $38.940 y se ajustará de acuerdo a las variaciones del salario mínimo, vital y móvil.

En paralelo, el empleador abonar la diferencia hasta completar el monto del salario previamente acordado. También deberán adherir a sus nuevas contrataciones al Plan Empleo Joven dentro de los 20 días corridos desde la fecha de inicio de la relación laboral.

Por su parte, la Ciudad llevará adelante acuerdos con empresas y organizaciones, cámaras y sindicatos para promover la igualdad de oportunidades.

Cómo inscribirse en el Plan Empleo Joven

Con el fin de conectar a los jóvenes con las organizaciones interesadas en ser parte del Plan Empleo Joven, el Gobierno porteño contará con un portal de empleo que estará disponible en el sitio web oficial del GCBA.

Allí, los jóvenes que están buscando su primer trabajo podrán inscribirse y cargar sus datos personales.

Dónde pueden inscribirse jóvenes y empleadores para participar del Plan del gobierno porteño

Además de su nombre, dirección y formas de contacto, el formulario de inscripción le pide a los interesados que completen cuáles son sus áreas de interés laboral, si tienen o no internet en su domicilio, cuál es su nivel de estudios alcanzado y en qué etapa de formación se encuentran en la actualidad.

Por su parte, en esa misma sección, las empresas tendrán la posibilidad de conocer los requisitos para participar del Plan y encontrar perfiles que se ajusten a sus búsquedas.

Requisitos para jóvenes que buscan su primer empleo

Los jóvenes interesados en inscribirse para conseguir su primera experiencia laboral deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 24 años.

Acreditar residencia en el territorio porteño .

. Encontrarse desempleados o con un empleo informal previo a ser incluidos en la solicitud de adhesión al Plan.

Por el contrario, no podrán aplicar aquellos jóvenes:

que hayan tenido una relación formal previa en los últimos seis meses con el mismo empleador que presenta la solicitud de adhesión al Plan,

cuya remuneración bruta mensual supere en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil vigente.

Requisitos para empleadores del Plan Empleo Joven

Qué requisitos deben cumplir los jóvenes para recibir esta asistencia económica

La adhesión de los jóvenes contratados al Plan deberá ser solicitada por los empleadores a través de la plataforma "Trámites a Distancia (TAD)" del Gobierno de la Ciudad.

Los empleadores que quieran participar del programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:

tener domicilio legal, fiscal o de explotación en el ámbito de la Ciudad,

no haber efectuado despidos sin causa de su nómina de trabajadores en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de adhesión al Plan, en una cantidad que supere el quince por ciento de su nómina.

de su nómina de trabajadores en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de adhesión al Plan, en una cantidad que supere el quince por ciento de su nómina. no registrar incumplimientos a las obligaciones correspondientes a los aportes y contribuciones del Sistema Único de la Seguridad Social respecto del personal a su cargo, al mes inmediato anterior a la presentación de solicitud de adhesión al Plan.

Obligaciones del empleador

Al contratar un joven de 18 a 24 años, tendrá un plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de inicio de la relación laboral para adherirlo al Plan y percibir el beneficio.

Los empleadores tendrán 20 días para inscribir a los contratados en el Plan Inclusión Joven

Una vez aprobada la solicitud, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

abonar al trabajador la diferencia entre el monto que brinda la Ciudad y la remuneración convenida entre las partes. En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil o a la normativa laboral establecida para el puesto de trabajo correspondiente según el convenio colectivo vigente, de acuerdo a la actividad de la que se trate.

o a la normativa laboral establecida para el puesto de trabajo correspondiente según el convenio colectivo vigente, de acuerdo a la actividad de la que se trate. realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social, sobre el 100% del salario.

cumplir con la normativa laboral vigente (alta temprana/ART, entre otras).

manifestar mensualmente a partir del mes siguiente de la aprobación de la inclusión del trabajador al Plan, en carácter de declaración jurada, su continuidad y/o baja.

Programas de empleo en la Ciudad de Buenos Aires

El plan anunciado este lunes es solo una de las iniciativas que implementa el gobierno porteño para acercar a los jóvenes de la Ciudad oportunidades laborales, luego de que años atrás la asistencia masiva y completamente inesperado a la Expo Empleo que se organizó en el predio de La Rural, superara todas las previsiones.

Acreditaciones en la entrada de Expo Empleo Joven en la Ciudad

Por caso, unos 12.666 jóvenes se inscribieron en el nuevo programa de la Ciudad de Buenos Aires para capcitarse en habilidades digitales, marketing digital y comercio electrónico, titulado Digitalizate+. Ese programa, destinado a vecinos y vecinas de la Ciudad de hasta 35 años de edad, también ofreció una asignación estímulo al completar el proceso, que las autoridades no quisieron relevar, y una experiencia laboral para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

No obstante, según pudo confirmar entonces iProfesional, en 2021 participaron de los programas de capacitación ofrecidos por la mencionada Secretaría de Políticas de Juventud, un total de 31.000 personas.

Otros de los programas de capacitación para el empleo que desarrolló la Ciudad en 2021 fueron:

Becas de formación

Una herramienta para satisfacer las demandas del mercado actual en sectores estratégicos, gracias a la articulación entre el sector público y privado. La inversión para cada una de estas iniciativas la realizan en un 100% empresas líderes e instituciones educativas.

El programa incluye miles de becas a jóvenes de todo el país en diferentes categorías como Idiomas, Programación, Desarrollo Web, Salud, Gastronomía, Diseño, Moda, Videojuegos, Tecnología, Comunicación, Administración, Servicios y Recursos Humanos, entre otras.

El martes, al presentar el Plan Empleo Joven, Rodríguez Larreta aclaró que para este año de arranque de las becas, ya tienen identificados 10.000 puestos y 600 empresas en donde los chicos y chicas del último año del secundario podrán realizar una práctica pre-profesional.

Academia Videojuegos

Se invitó a los jóvenes a introducirse en la industria del "gaming", englobando a todos las verticales de los videojuegos, desde la industria del entretenimiento y el desarrollo hasta torneos y buenos hábitos.

La primera parte del programa fue una GameJam, un encuentro de desarrolladores que tiene como propósito la creación de un videojuego en un lapso de sólo cinco días. Los equipos ganadores exponen sus desarrollos en la Gamergy, un evento donde se encuentran los principales desarrolladores y jugadores de todo el país.

Desarrollo de videojuegos fue una de las áreas en las que capacitó la Ciudad en 2021

Embajadores Verdes en Acción

Un programa de formación virtual y gratuito para jóvenes que busquen capacitarse en temáticas ambientales. Durante el curso se trataron las principales problemáticas ambientales actuales y brindaron herramientas para accionar y minimizar los impactos negativos. Las temáticas abordadas fueron energía, movilidad sostenible, residuos, huerta urbana y consumo responsable.

Expo Joven

Es un encuentro destinado a jóvenes que estén buscando trabajo, deseen cambiar el que tienen o conocer otras posibilidades que ofrece el mercado laboral. Durante la jornada, se brindan estrategias para acompañar a los jóvenes como emprendedores y protagonistas de su propio proyecto y se capitalizan sus conocimientos y capacidades para que construyan su propio perfil laboral.

BA Multiplica

Te puede interesar Trabajar en Mercado Libre: cómo enviar mi currículum y cuánto gana un empleado

Consistió en un curso virtual y sin costo presentado por jóvenes promotores que capacitan a sus pares para promover la inclusión y participación en el ámbito laboral, educativo, social y comunitario, mediante la formación en herramientas digitales, habilidades blandas y de acción ciudadana.