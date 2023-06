En este sector el teletrabajo es más frecuente que en la pandemia

Entre las empresas que componen Polo IT, la Asociación Civil sin fines de lucro de más de 200 empresas proveedoras de productos y servicios informáticos de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, el teletrabajo se incrementó 4% desde el año pasado.

Unas 128 compañías participaron de la encuesta este año. Esas empresas distinguen entre equipos técnicos –talentos IT- y no técnicos. De los primeros, el 54,7% ya se desempeña 100% a distancia sin día fijo para asistir a la oficina. Y lo mismo hacen el 33,4% de los equipos no técnicos.

A esto se suma un 28,7% de los equipos de IT que van solo un día por semana de manera presencial, demostrando que en esta área, el teletrabajo ya es la regla. Solo un 14,8% van entre 2 y 3 días a la semana a la oficina, y el 1,6% asiste más veces.

Para los equipos no técnicos de esas compañías la modalidad es otra, aunque como dijimos, un tercio hace teletrabajo exclusivamente también. Casi otro tercio (32,8%) va entre 2 y 3 días semanales y el 27% una sola vez. Solo el restante 6,3% va cuatro días o toda la semana a la empresa.

Por qué sigue creciendo el teletrabajo

Finalmente, el 83,6% de los equipos técnicos teletrabajan en 2023 de acuerdo a la encuesta de polo IT, un incremento de 4,5% respecto de 2022, en tanto que solo el 60,1% de los no técnicos lo hace, un punto porcentual debajo del año pasado.

Entre los equipos técnicos, el teletrabajo 100% es la norma

Al analizar el incremento del teletrabajo para los talentos del área técnica, Marcelo Di Chena, Socio de MasterSoft y parte del equipo de Gestión de Estadísticas del Polo IT de Buenos Aires, recordó que al iniciar esta encuesta, tras la normalización de actividades laborales después de de la pandemia, se suponía que tenía que crecer la presencialidad gradualmente.

"De las conversaciones entre responsables de Talento de las empresas socias, surgía que el nivel de trabajo remoto seguía siendo altísimo, pero no teníamos una medida exacta de cuál era la tendencia general. Por otra parte, las declaraciones de varios referentes mundiales sobre el home office - entre ellos Sam Altman de OpenAI quien recientemente afirmó que el trabajo remoto era un ‘experimento fracasado’- nos hacía pensar que quizás la tendencia se estaba revirtiendo, pero no en empresas TIC del AMBA", prosiguió Di Chena.

Es una tendencia que responde a varios factores. El relevamiento de Polo IT mostró que se duplicó la cantidad de compañías en este sector que ya no tienen oficinas ni usan un espacio de coworking: hoy son el 11% del total.

"Por otra parte, al persistir un nivel acotado de oferta de talento, en general los reclutadores tienen que adaptarse a la demanda de los perfiles más buscados. Y en general, demandan como mínimo un trabajo híbrido y razones concretas – por ejemplo vinculación personal u objetivos específicos - para el trabajo presencial", mencionó Di Chena a iProfesional.

"Por último entendemos que la Ciudad de Buenos Aires – por su gran extensión – genera importantes tiempos de movilidad para las personas, y la pandemia nos mostró que hay una forma diferente de trabajar y ser productivos, restando menos tiempo a la vida personal en largos traslados que muchas veces resultan innecesarios", sentenció.

Por eso, según pudo relevar el responsable de Polo IT, si bien las empresas reconocen que es un desafío mayor introducir a los "trainees" en empresas TIC mediante trabajo a distancia, el plan no es retrotraer la situación al modelo anterior, sino encontrar mecanismos para inducirlos en este nuevo esquema.

Quiénes van a las oficinas y cuántos días por semana

¿Alguien va a las oficinas?

De las empresas relevadas, el 66% eran inquilinos de espacios de oficina, y poco más del 20% es propietario. La reducción de esos costos también está impulsando el teletrabajo.

Hay un 10,9% que tienen solo teletrabajo 100%, sin oficinas, y otro 5,5% usan espacios de co-working para los empleados. El restante 3,9% comparte las instalaciones.

"En relación a las empresas que no tienen oficinas fijas, alrededor de un 40% corresponde a compañías de 11 a 50 personas, otro 40% a organizaciones de menos de 10 personas y un 20% a casos de más de 100 personas. Claramente la tendencia es más fuerte en compañías más pequeñas - y al menos en el marco de la encuesta - no se detectaron en esa población casos de compañías que se dediquen al desarrollo de productos", especificó Di Chena a iProfesional.

Más del 45% de las empresas que contestaron la encuesta, por ejemplo, están en el centro o Microcentro de la ciudad. Solo un 31% se ubican en el Distrito Tecnológico de la Ciudad. Otra cantidad importante, casi 15%, elije el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, las compañías que tienen solo trabajo remoto pasaron del 6% en junio de 2022 al 10,9% en abril de 2023. Pero en el mismo lapso, esa modalidad se extendió aún más entre las empresas ubicadas dentro del distrito: de 22% en 2022 al 31,6% este año.

Ubicación y tipos de oficinas entre empresas del Polo IT

Otro dato que recogió la encuesta es que más del 11% de las firmas relevadas declaraban que sus oficinas estaban casi vacías. Otro 18% decía que tenía un 70% de vacancia, y el 21,6% dijo que entre 40% y 70%. Si se juntan todos esos casos, son más de la mitad. Solo un 18% tiene su espacio de oficina completo.

"En 2023, casi la mitad de las empresas tuvo más de un 40% de superficie disponible. Aún así se redujo de un 24% a un 20 % los casos de empresas con intención de mudanza", destaca el reporte, que entiende que las empresas TIC del AMBA se están reduciendo en espacio ocupado.

Otra tendencia interesante es que el 39% de ellas estarían interesadas en compartir oficinas, si bien solo 5,5% dijo estar utilizando espacios de coworking, que son un esquema similar.

De las que planean hacer cambios por todos estos cambios en la forma de trabajar, el 24% dijo a Polo IT que esperan pasarse a un coworking, en tanto que un tercio planea mudarse al Distrito Tecnológico y el 26,67% al Corredor Norte de la Ciudad.