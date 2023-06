Monotributo: cómo saber qué obra social tengo

A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores en relación de dependencia, las personas que se adhieren al monotributo y trabajan de forma independiente, son responsables de elegir su propia obra social.

A la entidad de elección las autoridades fiscales derivan sus aportes, o mejor dicho, el componente de salud que implica el pago del monotributo, si es que el afiliado lo realiza. Para estar adherido al monotributo no es obligatorio requerir la cobertura médica.

Y si no seleccionan una obra social, la propia Superintendencia de Servicios de Salud les asigna una con la inscripción al monotributo. Por eso, muchos de los trabajadores independientes pagan sus impuestos pero desconocen cuál es su obra social o qué beneficios de salud tienen.

Para un monotributista, es muy fácil saber qué obra social tiene. Se puede averiguar online y gratuitamente. A continuación, el paso a paso.

¿Cómo saber mi obra social si soy monotributista?

Si sos monotributista y querés saber a qué obra social están siendo derivados tus aportes, hay varias maneras de hacerlo. Todas son online y gratuitas.

Como dijimos, en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud hay un buscador específico para esta categoría de trabajadores. Para realizar la búsqueda, el monotributista debe conocer solamente su número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), ingresarlo en el campo correcto, hacer el chequeo que indica que no se trata de un "bot" y presionar el botón "Buscar".

Si la persona adhiere al monotributo y no elige una obra social, la Superintendencia de Servicios de Salud le asigna una

De esta manera, la página web entrega la información sobre la obra social a la que pertenece tanto el trabajador como su grupo familiar, si corresponde (porque los tiene declarados como dependientes) de acuerdo a la información proveída a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Otro método puede ser mediante el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que entrega un Certificado de Empadronamiento (CODEM) tanto a monotributistas como a quienes cobran jubilación, pensión o prestación por desempleo. A todos les corresponde estar inscriptos en una obra social.

"Los trabajadores en actividad, quienes cobran la prestación por desempleo y jubiladas/os y pensionadas/os tienen cobertura de una obra social al igual que sus familiares a cargo (esposa/o o conviviente, hijas e hijos solteras/os menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijas e hijos con discapacidad sin límite de edad)", indica la ANSES.

En este caso, el buscador de ANSES requerirá que el usuario se indentifique con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Código Único de Identificación Laboral (CUIL). El trámite, que es gratuito, no solo permitirá visualizar la información sobre inscripción a la obra social correspondiente, sino también descargar e imprimir la constancia de CODEM, útil para presentarla en distintos trámites en dependencias oficiales.

Asimismo, el aportante al régimen de monotributo también tiene derecho a cambiar de obra social. Puede hacerlo una vez al año o cada 12 meses.

Es decir, alguien que aporta al monotributo y elige una obra social (o por defecto, se le asigna una), debe permanecer afiliado a esa compañía por al menos 365 días. Luego de ello recién puede cambiar de obra social, y deberá permanecer como mínimo otro año más en la nueva entidad. Lo mismo cuenta para aquellos que seleccionan una empresa de medicina prepaga en lugar de una obra social.

¿Cuáles son las obras sociales para monotributistas?

Dónde ver la lista completa de las obras sociales aptas para monotributistas

No todas las obras sociales son aptas para el Monotributo, por eso es necesario seleccionar una que si afilie a personas que trabajan de manera independiente. La lista completa de las obras sociales aptas para monotributistas vigente en este momento se puede confirmar siempre en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por otra parte, al seleccionar la obra social para el monotributo, hay que tener en cuenta que, en estos casos, las entidades de salud solo están obligadas a ofrecer a los afiliados lo que incluye el Programa Médico Obligatorio (PMO) que determina el Ministerio de Salud de la Nación.

Más allá de eso, las obras sociales pueden ofrecer planes más completos y más caros. Queda a criterio del monotributista si, además de realizar el pago del componente de salud del monotributo, desea sumar un plan mejor, abonándolo de manera particular.

Para elegir una obra social apta para el monotributo, hay varios factores a tener en cuenta. Como dijimos, el primero es que la empresa se encuentre en el listado de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cómo elegir la mejor obra social para monotributistas: los factores a tener en cuenta

Otro punto importante serán los precios de los planes. El monotributo solo permite acceso al PMO pero se puede adquirir una mejor cobertura. El precio de los planes es un factor ineludible al comparar las distintas obras sociales.

Te puede interesar Cómo aplicar a un trabajo remoto en EE.UU. y cobrar sueldo en dólares

Un dato no menor al elegir la obra social del monotributo es revisar qué sanatorios, hospitales e instituciones de salud ofrece. Esto no solo ayuda a determinar la mejor obra social de acuerdo a la ubicación del hogar del afiliado, sino también para averiguar la reputación de sus servicios, antes de elegir una entidad. Se pueden revisar también las especialidades en las que se destaca, cuáles son los profesionales médicos que allí trabajan, etc.