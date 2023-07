Julio 2023: ¿por qué no habrá feriados este mes?

Luego de dos meses con fines de semana extralargos, los argentinos extrañarán en julio los feriados que les permiten hacer escapadas turísticas y descansar.

Julio viene escaso de fechas patrias y feriados pero se celebra una muy importante: el Día de la Independencia, que conmemora la etapa en la que las Provincias Unidas del Río de la Plata se independizaron de la Corona Española.

Además de ese feriado nacional inamovible, habrá un dia no laborable para la comunidad musulmana en la Argentina.

Y finalmente, el momento más esperado por todas las familias, en particular por los más chicos: el comienzo de las vacaciones de invierno.

Cuáles son los feriados de julio

En julio de 2023 habrá un solo feriado, que además cae en día domingo y es inamovible. Se trata del domingo 9 de julio, Día de la Independencia.

A diferencia del 25 de mayo, cuando se recuerda la semana de hechos que derivan en la Revolución de 1810, el 9 de julio tiene por fundamento celebrar la declaración de la independencia de la República Argentina, firmada en el Congreso de Tucumán en esa fecha en 1816.

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables de 2023

Es decir, 6 años después de los hechos de la Revolución, se reunieron en el Norte del país los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata para declarar oficialmente la independencia de la Corona Española. Se encontraban comprendidos los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Para aquel entonces, España había logrado expulsar a los franceses de su territorio y se habia repuesto al rey Fernando VII en el trono. Él se lanzó definido a recuperar aquellas colonias que la Corona había pedido en América, enfrentando nuevamente a los ejércitos de los patriotas locales.

Ante esta situación, urgía unir fuerzas entre las distintas regiones que habían comprendido el Virreynato del Río de la Plata y avanzar sobre la Independencia. Los representantes de las provincias debatieron por días, hasta que llegaron a un acuerdo que derivó en la firma del Acta el 9 de Julio de 1816.

Ese día las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán coreando "Viva la Patria". La sesión se extendió hasta altas horas de la noche, por lo que los festejos se llevaron a cabo al día siguiente.

Los diputados retomaron las relaciones rompiendo "los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España" para ser "una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". Agregando días después a esta declaración "y de toda otra dominación extranjera", despejando cualquier especulación sobre el posible sometimiento al rey de Portugal.

Feriados de julio: la Asamblea Constituyente declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816

Para seguir recordando esta fecha, se determinó que el 9 de julio de cada año sea un feriado nacional no trasladable.

¿Qué se festeja el 19 de julio?

El miércoles 19 de junio no es feriado sino día no laborable, que aplica solamente a las personas de la comunidad islámica en la Argentina.

En esa fecha ellos celebran el Año Nuevo Islámico. Es la fecha que marca el año nuevo lunar para esta comunidad en todo el mundo. La llegada de una nueva luna creciente anuncia el comienzo de un mes sagrado, y un periodo de luto y reflexión para muchos musulmanes religiosos.

En esta fecha, muchos musulmanes aprovechan la fecha para recordar la vida del profeta Mahoma y la Hégira o emigración que hizo el profeta junto con sus seguidores desde La Meca -en Arabia Saudita- hasta la ciudad que hoy se conoce como Medina.

Con el nuevo año es el inicio del mes de Muharram, que en árabe significa "prohibido". En ese período el Corán prohíbe la guerra o la lucha. Pero los musulmanes de todo el mundo conmemoran todo el mes de Muharram con oraciones y tiempo en familia.

Que sea un día no laborable implica que el empleador tiene la potestad de decidir si sus empleados de esta comunidad deben o no prestar tareas, y en caso de que así sea, éste no debe abonarles ese día como doble jornada, a diferencia de lo que ocurre los días feriado.

Feriados que quedan en 2023

Qué feriados quedan pendientes en 2023, el calendario completo

Para este segundo semestre del 2023 quedan pendientes 7 feriados, y varios de ellos conjugarán fines de semana largos. De acuerdo al calendario oficial, son los siguientes:

Feriados nacionales inamovibles

domingo 9 de julio : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. viernes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. lunes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados nacionales trasladables

17 de agosto : aniversario de la muerte del general José de San Martín (pasa al lunes 21 de agosto).

: aniversario de la muerte del general José de San Martín (pasa al lunes 21 de agosto). 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (pasa al lunes 16 de octubre).

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (pasa al lunes 16 de octubre). 20 de noviembre: Día de la Soberanía nacional (cae lunes y no se traslada el feriado).

Feriados por fines turísticos

Viernes 13 de octubre.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno?

Además de estos 7 feriados, los argentinos tienen por delante las dos semanas de vacaciones de invierno.

Además de los feriados, en julio comienzan las vacaciones de invierno en todo el país

Como en la Argentina la autoridad de Educación de cada provincia fija su calendario lectivo, el comienzo de estos 15 días de descanso es diferente en cada jurisdicción.

Del lunes 10 al viernes 24 de julio, entrarán en vacaciones de invierno:

Catamarca

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Tucumán

Del lunes 17 al viernes 31 de julio, habrá vacaciones de invierno en:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Chaco

Chubut

Jujuy

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Por otra parte, en la gran mayoría del país el ciclo lectivo terminará entre el 19 y 22 de diciembre. Habrá excepciones, con provincias que finalizarán el calendario escolar el 14, 15 y hasta 26 de ese mismo mes.