Denuncia que la IA no la deja trabajar ni en McDonald's

El sueldo no es la única razón por la que a las empresas les cuesta retener a los trabajadores. La inteligencia artificial puede ser otro factor.

"En los últimos meses, solicité 5 puestos de trabajo en algunos de los restaurantes de comida rápida más populares de Estados Unidos: Crumbl Cookies, McDonald's, Wendy's, Hardee's y Waffle House. Solo conseguí un trabajo a media jornada como camarera en Waffle House, el único sitio en el que hubo contacto humano durante el proceso de entrevistas", contó Amandoa Claypool a Business Insider.

"Casi inmediatamente después de solicitar el trabajo a través de la página web de Waffle House, recibí una llamada de un responsable de contratación para concertar una entrevista en persona. 48 horas después estaba empezando mi primer turno del periodo de prueba", prosiguió.

Además, confesó que las solicitudes de empleo con las que interactuó mediante un chatbot la dejaron "bastante insegura de mí misma y algo molesta". Claypool relató al medio especializado en negocios cómo fue el proceso de contratación de cada empresa de comidas rápidas.

Proceso de contratación de McDonald's

McDonald's utiliza chatbots de IA para automatizar su proceso de contratación. Claypool presentó su candidatura en McDonald's y respondió las preguntas del chatbot llamado Olivia. La mayoría eran preguntas sobre ella y su condición para trabajar: ¿cómo te llamas?, ¿tienes permiso legal para trabajar en Estados Unidos? y ¿cuándo estarías disponible para trabajar?.

Una vez que el chatbot consideró que cumplía los requisitos, se suponía que debía programar una entrevista con un reclutador humano, pero no lo hizo.

El proceso de postulación de Amanda Claypool en McDonald's no fue exitoso

En lugar de concertar una entrevista, el chatbot le preguntó cómo podía ayudarla, volviendo al inicio de la conversación. Esto cofundió a Claypool, quien reitero la consulta de cómo solicitar un trabajo en McDonald's. Allí el bot le respondió con una dirección genérica de correo electrónico de la empresa.

El proceso de contratación de Wendy's

El chatbot de Wendy's, sin embargo no tuvo ningún problema en concertar una entrevista para Amandoa Claypool. Pero cuando llegó al establecimiento, descubrió que el chatbot no había comunicado su disponibilidad al responsable de contratación. Resultó que solo estaban tomando a gente para el turno de desayuno de los fines de semana y yo buscaba un turno de tarde.

La entrevista estaba programada para 30 minutos, pero duró 5. El responsable de contratación le preguntó varias veces si estaba segura de que no podía trabajar los sábados por la mañana. Estaba segura. Antes de irse, anotó su número de teléfono.

Proceso de contratación de Crumbl Cookies

"El proceso de solicitud automatizado en Crumbl Cookies parece corto, pero no fue fácil", dijo la trabajadora, que aplicó a un puesto de panadera.

Aseguró que fue la postulación más corta y rápida, solo fue necesario completar 3 secciones con disponibilidad e informarción de contacto. Los problemas llegaron en el segundo paso.

"Después de rellenar el formulario, recibí un correo electrónico en el que se me pedía que enviara un mensaje de texto con un número de teléfono. Cuando lo hice, me enviaron un enlace para rellenar otra solicitud. Crumbl, como muchos de los sitios a los que me presenté, utiliza una plataforma de contratación para terceros. En la segunda solicitud me pedían que creara un perfil general y rellenara otros campos, incluida una carta de presentación en vídeo."

Amanda Claypool consiguió finalmente trabajo en Waffle House

Una vez completado todo su perfil, Claypool recibió otra alerta por correo electrónico que decía que tenía que registrar su "perfil de solicitante". Allí la empresa expuso condiciones adicionales, que incluían trabajar un mínimo de 18 horas cada semana por una tarifa horaria de 9,50 dólares (unos 8,7 euros) más propinas.

"No me informaron de estos requisitos en ningún momento del proceso de solicitud y tuve que aceptar las condiciones antes de que me ofrecieran una entrevista. Si lo hubiera sabido antes, no habría perdido el tiempo con la solicitud. Después de unos 30 minutos rellenando todos los datos que me pedían y creando todos los perfiles que necesitaban, decidí no seguir adelante con la entrevista", dijo Claypool.

Proceso de contratación en Hardee's

Hardee's utiliza el mismo chatbot de inteligencia artificial que Wendy's y McDonald's. Pero la IA de Hardee's inicialmente se puso en contacto con la trabajadora.

La citó inicialmente para una entrevista un viernes por la tarde. El día de la entrevista, recibi un recordatorio automático con la opción de reprogramarla. Quería ver cómo sería la experiencia, así que decidíó cambiar la hora de la entrevista.

"Reprogramé la entrevista para el lunes siguiente, que coincidía con la fiesta nacional de los Cáídos en la Segunda Guerra Mundial. Me sorprendió la disponibilidad que me dieron para reprogramar una entrevista, especialmente en un día festivo. Mi instinto me decía que probablemente el director de recursos humanos no estaría en el restaurante. Y no me equivoqué", argumentó.

"Cuando llegué, un empleado me dijo que el responsable de contratación no volvería hasta el miércoles. La trabajadora no consultó el sistema de programación del chatbot ni la disponibilidad de su gerente, simplemente me dijo que volviera el miércoles a las 10 de la mañana", aclaró.

Como salvo el chatbot, no tenía a nadie con quien ponerse en contacto y confirmar una nueva hora para la entrevista, la postulante decidió que no merecía la pena el esfuerzo de volver y esperar a que la directora estuviera disponible.

"La escasez de mano de obra en todo el país es en realidad un problema de conexión entre los trabajadores disponibles y los empresarios que los necesitan, pero los chatbots de IA no siempre solucionan este problema", concluyó la candidata. Consideró que los chatbots de IA pueden facilitar la selección de candidatos y la programación de entrevistas. Pero los bots de estos procesos de selección, dificultaron la experiencia.

"Añadir más contacto humano, en lugar de menos, podría ser una forma de resolver el problema. O, al menos, facilitar a los candidatos la solicitud de empleo," declaróClaypool.