Se amplió la desigualdad en 2023: cuál es el ingreso promedio de los argentinos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de distribución de ingresos, que mostraron una mayor desigualdad en el primer trimestre de este año que en el último de 2022.

Lo ocurrido confirma la concentración de ingresos, ya que lo que ocurrió fue un mayor enriquecimiento de los deciles de mayores ingresos. Los hogares en el decil más rico ganan 18,5 veces lo que perciben en los hogares más pobres, cuando en el mismo trimestre de 2022 la diferencia era de 17,9 veces.

A la vez, el coeficiente de Gini -el indicador utilizado por el INDEC para medir la desigualdad- del ingreso por familia fue de 0,446 en los primeros tres meses de este año, mientras que en el mismo trimestre de 2022 fue de 0,430. De esta manera, el indicador llegó a valores similares a los que mostró en 2020, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Aproximadamente el 62% de la población relevada percibió un ingreso promedio de 123.782 pesos por mes. En marzo, la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo que marcó el mismo INDEC ascendió a 191.000 pesos mensuales.

Ingreso promedio en la Argentina

De acuerdo al INDEC, en el primer trimestre el ingreso medio per cápita familiar fue de 79.007 pesos por mes. En los estratos más bajos ese dato fue de 28.356 pesos y en el más alto, de 198.245 pesos.

La consultora LCG (Labour, Capital Growth) agregó que en los hogares con menos recursos viven en promedio 4,3 personas, en tanto que en los de mayores recursos 1,8 personas, lo que hace que la diferencia acentúe más la implicancia de la brecha. Y que el 70% de los hogares -hasta el decil 6 inclusive- percibe ingresos debajo del promedio nacional.

El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, volvió a valores similares a los que mostró durante la cuarentena

Asimismo, si solo se considera a las personas con ingresos -laborales o no-, que incluye al 62% de la población relevada, el ingreso medio pasa a ser de 123.782 pesos. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a 44.235 pesos; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a 114.804 pesos; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a 300.882 pesos.

Sin embargo, para esta categoría el INDEC marca otra diferencia de género: las mujeres con ingresos cobraron 103.964 en el primer trimestre de media, en tanto que los varones percibieron 144.263 pesos.

Al analizar los datos oficiales de ingresos, LCG indicó que hubo un comporamiento heterogéneo hacia el interior de los deciles, y que mientras en el primero hubo un crecimiento del 4% real respecto del 1er trimestre de 2022, en el segundo cayó un 2%, en el tercer decil un 3% y para el cuarto un 4%, "dejando en evidencia cierta desprotección social solo para el piso de la pirámide."

Entre los deciles 5 y 7 hubo una caída del 4% del ingreso real, en tanto que, al igual que lo marca el coeficiente Gini, hubo un enriquecimiento de los sectores con mayores ingresos, con el consecuente aumento de la desigualdad: en el decil 9 fue de 0,5% y en el 10, de 7,6 por ciento.

Ingresos laborales e informalidad

De los ingresos que percibieron los argentinos, el 76,6% fueron laborales o a cambio de trabajo y servicios prestados. El restante 23,4% son ingresos no laborales (jubilaciones, pensiones, planes sociales, cuotas de alimentos o subsidios)

Entre los 3,4 millones de personas que perciben ingresos pero no son asalariados, ese ingreso medio en el primer trimestre ascendió a 97.898 pesos; en tanto que los asalariados alcanzaron un ingreso medio de 120.973 pesos.

Ingresos per cápita familiar en el primer trimestre de 2023

En esa categoría de más de 9,8 millones de personas hay dos grandes grupos, los que están registrados como asalariados, que tuvieron un ingreso medio de 151.773, y los que se desempeñan en la informalidad y no tienen descuento jubilatorio. Ellos tuvieron un ingreso medio de 65.657 pesos, según el INDEC.

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 122 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 60 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos: para el decil 1 la relación es de 271 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas, y 155 no perceptoras cada 100 perceptoras; en tanto que en el decil 10, los valores correspondientes son iguales a 41 no ocupados cada 100 ocupados y 19 no perceptores cada 100 perceptores.

Mirando hacia el futuro, LCG advirtió que, en un año electoral, por el peso de los ingresos no laborales en la economía, "el gobierno se enfrenta a un trade-off entre ajuste fiscal y asistencia social, difícil de balancear en virtud de la elevada inflación."