Cómo superar el miedo a hablar en público: 5 técnicas para novatos

¿Alguna vez has mirado la palabra "público" y te has estremecido? ¿La idea de hablar delante de la gente te produce ansiedad? ¿Sientes tanta incomodidad hablando delante de los demás que lo evitas a toda costa?

Si es así, no eres la única persona: aproximadamente el 75% tiene esos mismos temores típicos de lo que se denomina glosofobia, que es justamente el miedo a hablar en público. Miedos que no son precisamente irracionales. Veamos por qué y cómo solucionarlo.

Es cierto que hablar en público intimida a cualquiera. El hecho de tener que dirigirse a un grupo de gente, desconocida o no, y hablar sobre un tema adaptándolo al lenguaje de los demás, puede que parezca un camino directo al desastre.

También influye el efecto del auditorio, porque puedes sentir que te observan, te critican y que te ves en una exposición como si estuvieses en un juicio.

Miedo a hablar en público

Esto es cierto, parcialmente, puesto que si haces todo lo que se necesita previamente, y logras transmitir tu autenticidad, conocimiento y autoridad en tu materia, las posibilidades de que ocurra algo realmente desastroso prácticamente no existen.

El miedo a hablar en público es una gran limitación para tu desarrollo personal y profesional, porque interpone una barrera con tus anhelos y metas para crecer y avanzar. Hoy para cualquier trabajo se necesita presentar en forma presencial o virtual; para lo que necesitas saber cómo transmitir claramente las ideas, y adaptar tu discurso a las distintas audiencias, entre múltiples aplicaciones.

Tener miedo a hablar en público será una limitante en tu carrera

Hablar en público no tiene por qué ser intimidante; de hecho, puede ser divertido y gratificante. Solo que cuando en tu mente aparece la simple idea de tener que hacerlo, agrandas el nerviosismo, y ahí sí se convierte en una dificultad, porque aparece el miedo a afrontar la situación.

El miedo por lo general es subjetivo, y si te has venido preparando convenientemente, no tiene que ver tanto con que eres un mal orador o una pésima conferencista: el miedo más profundo es al "ese" instante en que pisas el escenario y vas a salir a escena. Esos son los segundos tan temidos por la enorme mayoría de las personas que conozco.

Si logras dominar o disminuir la intensidad del temor, habrás pasado la prueba, y te aseguro que a los dos o tres minutos de estar presentando frente al público habrás dejado atrás esos días de preocupación.

¿Por qué la gente tiene miedo a hablar en público?

Si te pone nervioso hablar en general, eso también puede provocar miedo a hablar en público. ¿Por qué? Porque esta habilidad social, tal su nombre técnico, se conforma en base al ensayo y error, a la observación del entorno, a la experiencia que vas construyendo con los años y a la autoconfianza que desarrollas en ti.

Por ejemplo, suele ocurrir que aparece una carga de ansiedad provocada por un exceso de concentración en el futuro: qué pensará la gente de mí, qué pasa si meto la pata, y una sucesión de pensamientos catastróficos por anticipado.

El estar pendiente de la opinión ajena te hace dependiente, por lo que, literalmente, le entregas todo el poder al público, en vez de enfocarte en empoderarte internamente para dar lo mejor de ti.

Técnicas para superar el miedo a hablar en público

La herramienta que puedes usar es entusiasmarte por la experiencia que vivirás en escena. Por ejemplo, enfócate en cambiar la actitud negativa por una donde tu enfoque sea en el agradecimiento por la oportunidad para compartir tus ideas, aportar conocimiento y experiencias, ya que podrás transmitir un mensaje que para ti es importante.

Reconfigurando tu modelo mental de esta forma será menos probable que te sientas con ansiedad.

Cómo superar el miedo a hablar en público

Si eres de las personas que tienen miedo a hablar en público, aquí tienes algunas estrategias prácticas:

1 - Superar el miedo a hablar en público requiere que te comprometas con él.

Tienes que estar dispuesto a sentir ese nerviosismo y reconocerlo. La ansiedad puede ser incómoda, pero no hay que avergonzarse de ella. Tienes que sentirla, experimentarla y luego dejarla ir. Cuando lo haces, es menos probable que la lleves encima cuando salgas a hablar.

También requiere compromiso de práctica, ensayo, corregir los errores, observarte y trabajar lo suficiente tu material a presentar, hasta que te parezca que has hecho un trabajo realmente interesante para compartir. No busques la perfección, porque no existe en este plano físico; aunque sí te hablo de excelencia.

Cómo amigarse con el miedo a hablar en público para perder temores irracionales

Hazlo a consciencia, no dejes la preparación para último momento, o que otras personas lo hagan por ti sin supervisarlo, porque eso agudizará tu inseguridad a hablar en público.

2 - La práctica te dará toda la destreza que piensas que te falta.

Hablar en público puede ponerte nervioso, y para vencer ese estado, necesitas practicar la presentación hasta que la domines.

Hay muchas técnicas para hacerlo de forma efectiva: desde grabarte con tu celular, hacer al menos tres ensayos completos frente a un espejo, y buscar un grupo de personas con las que practicar, pidiéndoles su retroalimentación sobre lo que haces bien y lo que puedes mejorar desde su perspectiva.

Es importante que combines no sólo la información que brindarás, sino que tengas en cuenta los gestos (55% de la comunicación en un contexto de una charla, por ejemplo), el tono de voz (38%) y las palabras en sí (7%). Estos números surgen de un estudio de Albert Mehrabian, y son solamente a modo de referencia, ya que dependen de los contextos.

Al observarlos seguramente te llamaron la atención, ya que los gestos y el tono de voz, así como tu vestimenta, la distancia del público y tus movimientos, la velocidad al hablar y la musicalidad (matices), son en conjunto un 93% y el resto, las palabras. ¿Significa que no son importantes? Todo lo contrario: significa que necesitas tener mucha precisión al preparar los conceptos que transmitirás.

3 - Aprende a relajarte.

Aprender a relajarse, hidratarse, son consejos para superar el miedo a hablar en público

Estar tenso no ayuda. Sólo aumenta la probabilidad de que sientas ansiedad. Por tanto, si necesitas relajarte antes de hablar, hazlo. Busca un lugar tranquilo donde no te molesten, cierra los ojos, respira hondo y permítete relajar antes de salir a la palestra.

Haz varias secuencias de respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, a ritmo lento. A su vez, visualízate en tu mente con un resultado de éxito, entrando con seguridad y calma a escena, y con confianza en el tema que presentarás.

Toma agua sin gas e hidrátate lo suficiente antes, durante y después de tu oratoria, ya que los nervios pueden hacer que se seque la garganta. De paso, son un recurso fácil y rápido para relajarte y hacer pausas.

4 - Divide el discurso en secciones.

Este es otro recurso que te va a ayudar a disminuir el miedo, básicamente porque puede ser útil para centrarte en cada una de las partes del discurso, en vez de encararlo como una totalidad al ensayar.

También te servirá para marcar el ritmo: no querrás apresurarte en las partes que no necesitan ser apresuradas, pero tampoco querrás sentir que vas tan lento que el público se aburre. Busca un ritmo medio, en el que te sientas bien y con dinamismo. Haz pausas: son tan valiosas como lo que dices, y, además, le dan respiros a la gente.

También recomiendo que siempre prepares tu material desde la perspectiva del público, no solamente tu visión. Al hacerlo así, lograrás transmitirlo con más utilidad real para quienes vienen a escucharte, y harás más valioso tu mensaje. Recuerda: la práctica hace a la maestría para que alcances tu mejor performance.

5 – Amígate y haz las paces con tu miedo a exponerte

Daniel Colombo, facilitador y máster coach especializado en CEO y alta gerencia

Basado en un principio de la psicología del miedo, existe lo que se llama la reestructuración cognitiva, que consiste en cambiar la forma de pensar sobre algo.

Puedes hacerlo desafiando los hechos o mirando todo desde un ángulo diferente. También puedes hacerlo imaginando cómo sería sentirte de la misma manera que lo haces ahora y luego imaginando que te sientes de otra manera.

Una herramienta que funciona para amigarte es la denominada terapia de exposición. Se trata de que te pongas en situaciones en las que tienes que enfrentarte a tu miedo.

Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como hablar en grupo delante de personas del trabajo, en una actividad social con amigos, o delante de tu familia diciendo unas palabras. Si lo quieres hacer más potente aún, puedes ir a algo avanzado, como ponerse de pie frente a grupos más grandes e incluso una multitud, y decir unas palabras.

Estas técnicas funcionan porque lo que hacen es quitarle el velo al miedo dentro de tu mente, donde gran parte lo habías fabricado y exagerado, y por eso se sentía tan limitante. Con estas cinco técnicas para superar el miedo a hablar en público podrás tener la preparación apropiada para hacer tu presentación. Recuerda que la perfección es enemiga de lo bueno; simplemente, hazlo lo mejor que puedas.

Proponerte dar pasos de menor a mayor para vencer tus temores, será la llave que te abrirá la puerta de la confianza; en poco tiempo verás cómo se disipan aquellas preocupaciones, y te entusiasma cada vez que tienes que hablar en público.

*Daniel Colombo es facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros LinkedIn Top Voice América Latina. Coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, Coach certificado y Miembro de John Maxwell Team.