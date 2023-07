Cómo destacar en las entrevistas para trabajos remotos: 21 consejos

Muchos argentinos hoy en día sueñan con tener un trabajo remoto desempeñándose para una empresa del exterior, para ganar un sueldo en moneda extranjera, o incluso a nivel nacional, pero sin tener que acudir a la oficina.

Son muchas las plataformas en las que hoy se puede aplicar para conseguir trabajo remoto 100%, pero además de adaptar el CV será necesario atravesar una o más entrevistas con los seleccionadores. Y más aún, esas entrevistas pueden ser a distancia o en persona.

En ambos casos, la tarea de los candidatos es destacarse por sobre los demás y mostrarse como un "buen fit" para la cultura de la empresa, si el objetivo es obtener ese trabajo remoto.

Ofrecemos algunos consejos para atravesar con éxito la entrevista para un trabajo remoto, así la reunión sea en persona o por Internet.

¿Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo virtual?

Desde la cuarentena por la pandemia de COVID-19 las entrevistas virtuales se volvieron casi el paso obligado en los procesos de selección de personal, ya que en muchas empresas solo se realizan de forma presencial las últimas entrevistas del esquema, con los pocos candidatos que quedan preseleccionados.

Por eso, hoy en día quienes están aplicando a un trabajo remoto o presencial, tienen que ser excelentes tanto en las entrevistas en persona como en las virtuales, y estar preparados para ambas. En ambos casos, el objetivo debe ser pasar a la siguiente fase del proceso, así ese paso sea una nueva entrevista o ya la oferta laboral.

Consejos para tener éxito en la entrevista de trabajo

Algunos consejos tradicionales de las entrevistas de trabajo son más que válidos para las reuniones que se realizan a distancia con el reclutador. Solo por mencionar algunos:

No mentir ni "exagerar" la verdad,

ni "exagerar" la verdad, Vestir de manera formal y acudir con buena presencia, incluso si el trabajo no lo requerirá,

y acudir con buena presencia, incluso si el trabajo no lo requerirá, Ser puntual , no arribar demasiado tiempo antes o después del momento pactado

, no arribar demasiado tiempo antes o después del momento pactado Tener paciencia y no perder nunca los estribos (es posible que el seleccionador haga esperar al candidato o le haga alguna pregunta con el fin de descolocarlo, para ver su reacción)

(es posible que el seleccionador haga esperar al candidato o le haga alguna pregunta con el fin de descolocarlo, para ver su reacción) Preparar respuestas a las preguntas típicas de entrevistas de trabajo, como ¿cuál es el valor que podés aportar a la compañía?¿qué es lo que más te interesa del proyecto?,etc.

de entrevistas de trabajo, como ¿cuál es el valor que podés aportar a la compañía?¿qué es lo que más te interesa del proyecto?,etc. Sonreir, mostrar buena predisposición, incluso si se sufren nervios.

A estos consejos, que aplican para entrevistas virtuales o en persona, se suman algunos propios de los encuentos virtuales.

Cómo impresionar en una entrevista para un trabajo remoto

Por ejemplo:

Consultar cuál será la plataforma utilizada para la entrevista a distancia, para poder utilizarla y aprender su manejo antes de la fecha convenida.

para la entrevista a distancia, para poder utilizarla y aprender su manejo antes de la fecha convenida. Chequear que funcione la conexión a Internet con suficiente tiempo para solucionarlo antes de iniciar la entrevista. Tener un plan B por si se corta

con suficiente tiempo para solucionarlo antes de iniciar la entrevista. Tener un plan B por si se corta Chequear también con anticipación el sonido . No está demás intentar una videoconferencia con un amigo o conocido, para comprobar que todo funciona correctamente.

. No está demás intentar una videoconferencia con un amigo o conocido, para comprobar que todo funciona correctamente. Estar bien vestido incluso de la cintura para abajo , ya que si bien no es probable que se vea en la pantalla, el candidato debe estar preparado para levantarse o realizar alguna tarea requerida en la entrevista.

, ya que si bien no es probable que se vea en la pantalla, el candidato debe estar preparado para levantarse o realizar alguna tarea requerida en la entrevista. La comunicación en videollamadas suele tener alguna demora, por eso es fundamental facilitar esa conversación dando a los demás el espacio correcto para hablar y tratando de no encimarse con los otros. Si un seleccionador o potencial empleador no brinda al candidato este mismo trato, lo mejor que puede hacer éste es no irritarse por ello.

dando a los demás el espacio correcto para hablar y tratando de no encimarse con los otros. Si un seleccionador o potencial empleador no brinda al candidato este mismo trato, lo mejor que puede hacer éste es no irritarse por ello. Por supuesto, elegir un espacio tranquilo y silencioso , con buena conexión a Internet para realizar la entrevista. Si es posible, avisar a las otras personas de la casa que no podrán interrumpir por el lapso que dure el encuentro.

, con buena conexión a Internet para realizar la entrevista. Si es posible, avisar a las otras personas de la casa que no podrán interrumpir por el lapso que dure el encuentro. Cuidar muy bien lo que se verá de fondo durante la entrevista. Cuanto más neutro el fondo, mejor. Si no es posible, "blurear" el fondo para que no se note de qué se trata.

durante la entrevista. Cuanto más neutro el fondo, mejor. Si no es posible, "blurear" el fondo para que no se note de qué se trata. No olvidarse de desloguearse y cerrar la sesión. La entrevista no termina en realidad hasta que eso ocurra.

¿Qué factores se necesitan para que el trabajo remoto sea exitoso?

Qué tienen quienes son exitosos en el trabajo remoto

No hay una receta para ser exitoso en un trabajo remoto, sino que cada caso es particular y lo que sirve en algunas compañías o profesiones quizás no sea útil para otras.

Pero generalmente, las personas que saben desempeñarse bien a distancia son responsables con el trabajo, puntuales con las entregas, empáticos hacia otras personas del equipo incluso si no las conoce personalmente, tener alta capacidad de autogestión, entre otras habilidades.

Algunas de las claves para que el trabajo remoto funcione para los trabajadores, fueron también:

establecer una rutina de trabajo (y cumplirla),

(y cumplirla), determinar un espacio específico para trabajar, y evitar que la empresa termine invadiendo virtualmente toda la casa,

para trabajar, y evitar que la empresa termine invadiendo virtualmente toda la casa, ser estricto con los horarios para no molestar a los demás fuera de su jornada laboral,

para no molestar a los demás fuera de su jornada laboral, dedicar tiempo a probar distintas herramientas digitales que puedan facilitar el trabajo a distancia y aprender a operarlas

que puedan facilitar el trabajo a distancia y aprender a operarlas establecer "breaks" a lo largo del día, sobre todo para hidratarse, almorzar y ejercitar, evitando el sedentarismo y el burnout.

Si contás con estas habilidades y capacidades que resultan útiles para el trabajo remoto, o si las implementaste ya con éxito en momentos en los que trabajaste a distancia, no olvides mencionarlo en tu entrevista de trabajo. Son datos que pueden resultar útiles al reclutador.

¿Cómo impresionar en una entrevista de trabajo?

Cómo destacarse en una entrevista de trabajo entre los otros candidatos

Cómo mencionamos, el objetivo de la entrevista de trabajo es siempre pasar al próximo paso en el proceso de selección. Por eso, los candidatos deben tener pacienciia y no querer saber todo sobre la propuesta laboral en el primer encuentro. El foco debe ser avanzar casilleros hasta llegar a la oferta final.

En ese marco, será importante dejar una buena impresión en cada una de las entrevistas. Para ello, es necesario conocer bien qué habilidades está deseando sumar la empresa al completar esta vacante -a veces, se describe en el aviso de búsqueda laboral- y mostrarse como una persona que cuenta con esas caracteristicas necesarias.

En caso de que se trate de una entrevista para un trabajo remoto, también será importante demostrar y comunicar que se tienen las habilidades imprescindibles para este tipo de tareas. El trabajo remoto requiere habilidades como saber manejar los propios tiempos, establecimiento de prioridades y urgencias, autodeterminación, automotivación, entre otras.

Asimismo, una manera de demostrar interés en la entrevista puede ser consultar qué herramientas utiliza la compañía para el trabajo remoto. No hace falta que manejes todas, pero menciona en cuáles ya tienes experiencia. Y si hay una segunda entrevista, una buena forma de destacarse será demostrando que en el lapso desde el primer encuentro, se investigó el manejo de aquellas herramientas que la empresa usa que faltaba aprender a usar.