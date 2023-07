Dónde estudiar programación de forma gratuita

Las carreras de programación están en pleno auge por los salarios competitivos tanto en Argentina como en el exterior. Además, al poder trabajar para el exterior desde Argentina y cobrar en dólares, teniendo en cuenta el contexto económico actual, genera un incentivo adicional. En este sentido, está creciendo la oferta académica, por lo que es posible estudiar programación gratis.

¿Dónde puedo estudiar programación en Argentina gratis?

Actualmente existen algunas instituciones en Argentina que ofrecen la posibilidad de estudiar programación de manera gratuita.

Entre estas instituciones, se destaca la Universidad de Buenos Aires (UBA) que ofrece diversas opciones para aquellos interesados en adquirir habilidades en programación.

Una de las carreras más destacadas en el ámbito de la programación en la UBA es la Ingeniería en Informática. Esta carrera proporciona una formación integral en el campo de la informática, incluyendo la programación, la ingeniería de software, los sistemas operativos y mucho más.

En este sentido, los estudiantes de esta carrera adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar software, diseñar aplicaciones y solucionar problemas complejos utilizando diferentes lenguajes de programación.

Además de la Ingeniería en Informática, la UBA también ofrece la Licenciatura en Ciencia de Datos. Esta carrera es relativamente nueva y es una respuesta de la Universidad a los avances tecnológicos y científicos que han generado nuevas posibilidades para abordar el conocimiento.

Dicha licenciatura proporciona una sólida formación en computación, matemática y análisis de datos, preparándote para enfrentar los desafíos del análisis numérico y la inteligencia artificial. Al graduarte, estarás capacitado para planificar, monitorear y ejecutar procesos de resolución de problemas que involucren modelado matemático computacional y de datos, como también asesorar a instituciones y organismos en el uso y análisis de datos.

La Licenciatura en Ciencia de Datos te prepara para entornos desafiantes como la inteligencia artificial

En resumen, tanto la Ingeniería en Informática como la Licenciatura en Ciencia de Datos de la UBA ofrecen una formación de calidad y cuentan con un plan de estudios riguroso y actualizado. Estas carreras te permitirán, con sus diferencias, adquirir las habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral.

Por otra parte, si únicamente querés estudiar programación, en una capacitación que es inferior al año (a diferencia de las carreras previamente mencionadas), se destaca la academia Henry, proveniente del inglés High Earners Not Rich Yet (qué traducido hace referencia a personas que pueden tener altos ingresos, pero aún no han formado su capital).

Dicha empresa parte de la premisa que los estudiantes no suelen tener dinero para costear sus estudios, por lo que ofrecen capacitación sin ningún costo inicial. La duración para se programador es de entre 4 y 8 meses y solamente abonarás si conseguís trabajo.

Para ingresar al programa se debe pasar por una serie de pruebas y luego aprobar un "examen de ingreso". El programa suele ser bastante intenso, ya que se ven todas las materias de una carrera de grado de ingeniería informática, pero comprimidas y poniendo el foco en la práctica desde el día uno. Para aplicar no se requiere ningún tipo de conocimiento previo ni tiene costos asociados.

Una vez finalizado el programa, si conseguís trabajo (la empresa suele ayudarte en tu búsqueda laboral) deberás abonar el 15% de tus ingresos mensuales hasta completar u$s4.000. Es decir, teniendo en cuenta que la industria suele pagar un salario "mínimo" de u$s1.500, estarías abonando en ese hipotético caso u$s225 mensuales, por lo que, de mantenerse, en aproximadamente 18 meses terminarías con tus pagos.

El salario "mínimo" de un programador suele rondar los u$s 1.500

Es importante tener en cuenta que, si tus ingresos disminuyen pagarás menos (si bajan a u$s1.000 pagarás u$s150) y si aumentan pagarás más (si sube a u$s2.000 pagarás u$s300), pero el tope son u$s4.000 en total.

En el caso de que pierdas el trabajo, los pagos se suspenden temporalmente hasta que consigas nuevamente trabajo sin ningún tipo de recargo, por lo que no existe "riesgos". Además, desde la empresa argumentan que el 96% de sus graduados consigue un empleo en 6 meses o menos.

¿Dónde conviene estudiar programación en Argentina?

Existen instituciones tanto públicas como privadas para estudiar programación en Argentina. En el caso de las instituciones públicas se destaca la UBA, pero es importante tener en cuenta que se trata de una carrera universitaria que, si bien tiene una mayor amplitud de conocimiento, es más extensa.

Por otra parte, se encuentran las ofertas privadas como la ya mencionada academia Henry o Coder House, una de las instituciones privadas más reconocidas en este campo.

¿Cuál es el mejor curso de programación para principiantes?

Dónde estudiar programación de forma gratuita

La mayoría de los cursos de programación suelen estar orientados a principiantes, ya que es muy común que las personas tengan pocos o nulos conocimientos.

En este sentido, tanto escojas la opción de una carrera universitaria o directamente estudiar un programa basado únicamente en programación será indistinto, en cuanto a los requisitos iniciales.

¿Cómo es la beca para capacitarse gratis en programación?

Según la institución en la que decidas estudiar serán los requisitos para aplicar a una beca. Por ejemplo, en Coder House, el requisito es, una vez dentro del curso, entregar todos tus proyectos prácticos en tiempo y forma, además de cumplir con un mínimo de 85% de asistencia a las clases en vivo.

Cabe recalcar que el procedimiento es automático y para todos, por lo que, mientras cumplas con los requisitos, contarás con la beca que cubre un 70% de los costos.

Es importante señalar que no todas las instituciones otorgan becas. Además, el cumplir con los requisitos de una institución no significa necesariamente que te otorgarán la beca, ya que hay otros aspectos que suelen tener en cuenta.