Esta es la mejor empresa donde trabajar en 2023 según empleadores y empleados

La compañía de comercio electrónico, Mercado Libre sigue sumando récords en el país que la vio nacer, y ahora se consagró como la "empresa modelo" a seguir para el 60% de los líderes de Recursos Humanos de organizaciones privadas en la Argentina.

El resultado ocurrió en un estudio sobre tendencias de Marca Empleadora desarrollado por la consultora de investigación CIO, de Cecilia Mosto, para las agencias de comunicación ABCOM & MileniumGroup.

Para el mismo, se analizaron las respuestas de 46 líderes del área de compañías de distintos sectores (el 37% eran industriales) y en su mayoría consideraron a Mercado Libre como el modelo a seguir en cuanto a construcción de marca empleadora, reputación, atracción y retención de talento, etc.

Semanas atrás, Mercado Libre había liderado también el ranking de empleadores que realiza Randstad, en base a la opinión de miles de trabajadores en Argentina que eligieron a la multinacional creada por Marcos Galperín como un empleador "ideal".

Empresas modelo en Argentina

Consultados sobre qué empresa consideraban modelo en prácticas para atraer, desarrollar y retener talentos, el 60% de los consultados eligieron a Mercado Libre y Mercado Pago, el ecosistema de comercio electrónico que ya se expandió a toda Latinoamérica.

Sobre el motivo de su elección, quienes seleccionaron a "MeLi" dijeron haberlo hecho, en primer lugar, por su branding, marca empleadora o reputación; en segundo lugar por su propuesta de salarios y su paquete de beneficios, y por su capacidad de retener talento.

Por qué Mercado Libre es una empresa modelo, de acuerdo a los líderes de Recursos Humanos

Alberto Arebalos, CEO de MileniumGroup, consideró que firmas como Mercado Libre o Google están calificadas como empresas del siglo XXI, "porque nacieron con una filosofía diferente respecto de cómo ven a su gente. Los consideran ‘partners’ o socios."

"Eso deriva en una cultura con un enfoque diferente sobre el desarrollo de las personas, y sobre su trato y retribución. Trabajé en Google y en aquellos años la cultura que se veía en Mercado Libre era muy similar", le dijo a iProfesional el CEO.

En segundo lugar pero con solo 20% de las menciones quedó Globant, otra multilatina fundada en la Argentina. Los primeros motivos para seleccionar a esta firma fueron los mismos que los de Mercado Libre, pero en lugar de capacidad de retención y atracción, en tercer puesto surgió la flexibilidad que otorgan a quienes allí se desempeñan.

Con menos del 10% de las menciones, aparecieron detrás multinacionales extranjeras como Google, Toyota y Unilever; y con menos del 5%, Laboratorios Raffo, OfficeNet, Natura, GlobalLogic, Hilton, Credicoop, Apple, empresas de IT (genérico) y Pedidos Ya.

"Los consultados eligen a la empresa modelo, principalmente por la marca o reputación (50%). En segundo lugar, los salarios beneficios o su propuesta de valor (42%), y en tercer lugar, aparece retención o atracción de talentos (33%)", clarificó el reporte.

Beneficios y marca empleadora

La propuesta de valor al empleado, que incluye el salario y los beneficios que este recibe, son cruciales en la construcción de la marca empleadora. De hecho, el 56% de los consultados aseguran que éstos alargan el tiempo de permanencia en la empresa, y el 51% opinó que disminuyen la rotación.

Los beneficios que otorgan las empresas

De las firmas relevadas por CIO para ABCOM & MileniumGroup, solo el 7% no da a los empleados ningún beneficio ni nada más allá del sueldo como retribución.

El beneficio más extendido parece ser el de otorgar descuentos en distintos consumos, una política presente en el 78% de las compañías incluidas en el estudio. El 33% da descuentos de entretenimiento, el 20% en gastronomía, y un 35% tiene convenios con entidades financieras o establecimientos de distinto tipo.

Un 72% otorga adicionales de distintos tipos: el 63% considera el plan de salud familiar como adicional; 7% cubre guardería o jardín; 9% dan viáticos, etc.

El 70% tiene alguna política de home-office pero solo 33% abona el pago de Internet en el hogar. Solo 2% permite trabajar desde cualquier parte del mundo.

Las licencias y días libres parecen ser una práctica que se viene extendiendo cada vez más y el 63% de las firmas ya incluye alguna de ellas. Pero mientras 43% mencionan extender el permiso por maternidad, solo el 20% lo hacen para cuidadores secundarios.

Las vacaciones extendidas son una realidad en el 41% de las compañías, así como el viernes flex lo es en el 37%. El 20% da un día libre extra por mes y un 4% lo hace por semana. Finalmente, un 9% el día del cumpleaños, más días por paternidad, entre otras prácticas.

Sigue en importancia la cobertura de almuerzo o comedor, que si dan el 53% de las firmas consultadas por CIO (vale la pena recordar que un 37% de ellas eran industriales, que suelen tener comedor en planta)

Una de cada 7 empresas da algún beneficio de home-office

Y solo el 11% dice ofrecer seguros de vida o préstamos, pese a que los seguros e inversiones son una práctica que se está extendiendo cada vez más en las empresas argentinas para retener al talento clave por un período determinado de tiempo.

El estudio reconoce que estas prácticas de atracción, retención y desarrollo de talento están más extendidas en compañías grandes que en las medianas o las chicas; y que son prevalentes en empresas de servicios más que en las de producción de bienes.

En los casos en los que se encontraron obstáculos para implementarlas, la mayoría (37%) mencionó la falta de presupuesto y la dificultad de medir su impacto (28%). En 1 de cada 3 casos relevados los responsables de RR.HH. consideraron que estas prácticas contribuyeron a una mejora comprobable en indicadores de talento como rotación, compromiso y "engagement".

Para este año, el 63% de los consultados mantendrán la inversión que tenían en 2022 en relación a iniciativas vinculadas a la atracción, desarrollo y retención de talentos. El 20% incrementará esa inversión y 17% la reducirá.

Marca empleadora y los trabajadores

Mientras que las empresas siguen enfocadas en beneficios, sobre todo en aquellos que se pueden traducir en dinero o ahorro de gastos para los empleados, éstos volvieron a poner el "buen clima laboral" como el principal factor para elegir quedarse o irse de una compañía.

De acuerdo al estudio de Employer Branding de Randstad 2023, es cierto que Mercado Libre está en el "top of mind" como empleador atractivo también entre los trabajadores argentinos. Tanto es así que lideró el ranking de esta consultora de talento en el país por tercer año consecutivo, y así ingresó al "hall of fame".

El ambiente de trabajo agradable es el factor principal al considerar un potencial empleador

Participaron 4.300 trabajadores y trabajadoras de Argentina de esta última edición del ranking de Randstad. Y sobre empleadores atractivos parecen estar de acuerdo con sus líderes de Recursos Humanos.

No obstante, a la hora de elegir qué priorizan para considerar un trabajo o una oferta laboral, los primeros tres factores volvieron a ser –al igual que el año pasado-, un buen ambiente de trabajo, salario y beneficios atractivos y seguridad laboral a largo plazo.

El ambiente de trabajo, además, sigue creciendo en cantidad de menciones en los últimos tres años. Coincide con el gradual regreso a las oficinas y al trabajo presencial.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, agregó: "En 2021 la evolución de este factor nos sorprendió al superar, por primera vez en 10 años, al histórico número uno, que era salario y beneficios, validando la idea de que el salario es un factor higiénico, es decir que tiene que estar sí o sí, pero que a fin de cuentas hoy es apenas una condición más, que es necesaria pero no suficiente para atraer al talento".

En la misma línea Arebalos opinó que si bien la mayoría de lass compañías no pueden acercarse a los beneficios que ven en esas empresas modelo, construyen su marca de otras maneras. "Mercado Libre y Google son empresas muy líquidas, con buenos márgenes, y no todas las compañías lo son. Por eso es importante la cultura, que sea abierta y horizontal, que le de las personas la posibilidad de preguntar, de innovar, de equivocarse, de crear."

"Es lo más importante, porque las estructuras verticales de comando y mando ya no funcionan. Hacen falta culturas corporativas donde no hay jefes sino líderes, y no haya silos sino grupos que trabajan interconectados. Porque las personas quieren en todo caso que las convenzan, no que las manden. Eso claramente es lo que hace que quieran trabajar en un lugar, más allá de la industria o de la marca," prosiguió.

La ubicación y no el ambiente de trabajo, es lo que más valoran los trabajadores de su empleo actual

Completaron el top 5 de factores que definen el empleador ideal para los argentinos las oportunidades de desarrollo profesional y el equilibrio entre vida familiar y profesional, respectivamente. Le siguieron la posibilidad de trabajar a distancia, la capacitación, lo interesante del trabajo, las prácticas de RSE y la situación financiera sólida.

Sin embargo, cuando se les pidió a los trabajadores que evaluaran los factores que les atraen de su empleador actual, la ubicación quedó en el primer puesto, seguida de la seguridad laboral a largo plazo, demostrando la importancia de esos dos factores en la retención efectiva de talentos.

Asimismo, en esa clasificación el buen ambiente de trabajo quedó en 6to lugar y el salario y los beneficios en el 9no, demostrando que en esas áreas los empleadores tienen en realidad mucho para mejorar.

En tanto que, al pedirles que nombren los sectores de la economía más atractivos donde trabajar, los argentinos eligieron a los Laboratorios (64%), la industria automotriz (62%), y la industria del petróleo y del gas natural (60%).

Del tercer al quinto puesto hubo un empate entre las áreas de consumo masivo de alimentos (58%); energía (58%) y consumo masivo de bebidas (58%); seguidos de transporte y logística (57%); banca y finanzas (57%); Tecnología de la Información y las Comunicaciones –ITC- (57%) y consultoría (57%).