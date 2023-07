Los argentinos son en la región los que perciben menor balance entre vida laboral y personal

El 67% de los trabajadores argentinos considera que en la empresa en la que se desempeña no hay una buena cultura respecto del equilibrio entre vida laboral y personal.

El número está muy por encima de lo ocurrido en otros países de la región. Más aún, los argentinos fueron también los trabajadores que más tienden a pensar que las iniciativas corporativas en esta área se quedan solo en lo discursivo.

Son los resultados que arroja el último estudio de Jobint, la compañía dueña de platafomas de búsqueda de empleo como Bumeran y Zonjobs. Relevaron la opinión de 5.097 talentos de su red, 1.016 de ellos de Argentina, 830 de Chile, 1.288 de Ecuador, 942 de Panamá y 1.021 de Perú.

"No podemos hablar de trabajo en la actualidad sin pensar en su equilibrio con la vida", expresó Federico Barni, CEO de Jobint.

"Las nuevas generaciones tienen una concepción distinta respecto a las dimensiones espacio-temporales de sus empleos. Necesitan flexibilidad, desde tener la oportunidad de trabaja desde cualquier rincón del mundo con acceso a Internet, hasta cortar media hora para ir a buscar a sus hijos al jardín. Es más, el 88% de los talentos argentinos considera que si su empresa no tiene una cultura favorable al work-life balance buscaría otro trabajo", explicó.

Equilibrio entre vida personal y trabajo

Los argentinos son los que en su mayoría no creen que exista una cultura de "work-life balance"

Mientras en Argentina el 67% de los consultados dijo que no existe una cultura que promueva el "work-life balance", en Chile el 59% consideró lo mismo. Así también lo vio el 51% en Panamá, el 49% de Ecuador y el 46% en Perú.

Queda en evidencia que en Argentina es en donde más se manifiesta la disconformidad de los trabajadores respecto a las chances de compatibilizar los distintos aspectos de sus vidas.

Aún así, un 50% de los trabajadores locales considera que logra un equilibrio entre trabajo y tiempo personal, aunque no le atribuyan los motivos a iniciativas de su empleador. Solo 12% dijo que su empresa tiene políticas claras en este aspecto.

Seis de cada 10 dijeron que lo logran gracias a que personalmente saben identificar sus prioridades en la vida personal y la laboral. Y casi la mitad indicó que aprendió a poner límites entre ambos ámbitos. Asimismo, un tercio consideró fundamental respetar sus momentos de descanso para obtener un balance adecuado.

Vale remarcar que el 82% de los ecuatorianos dijeron lograr un equilibrio, así como el 76% de los panameños, el 75% de los peruanos y el 65% de los chilenos. Es decir, que los argentinos son los que menos consideran haber llegado a un buen estado para ocuparse del trabajo y la vida personal.

Ahora bien, al preguntarle a los locales qué les impedía alcanzar un equilibrio, el 52% dijo que la empresa donde trabaja no tiene políticas claras para ello, y el 36% apuntó que en su lugar de trabajo las personas prestan tareas fuera de horario laboral.

La mitad de los trabajadores argentinos dijeron que logran un equilibrio entre trabajo y vida personal

En segundo plano aparecieron las responsabilidades personales: el 30% dijo que el motivo es que no sabe establecer límites en ambos ámbitos de su vida, un 25% que no respeta sus momentos de descanso y un 16% que esto le ocurre por no saber identificar las prioridades claramente.

¿El "work life balance" avanza en las empresas?

El 61% de los participantes locales de la encuesta de Jobint indicaron que para lograr un buen balance es necesario tanto el esfuerzo personal como políticas claras de parte de las compañías. Un 30% consideró que puede lograrse solo con iniciativas adecuadas de parte de las organizaciones.

¿Qué políticas desearían que se implementen? El 63% mencionó la flexibilidad de horarios, el 53% las posibilidades de home-office, el 48% pidió permisos por motivos familiares o turnos médicos, 43% el día libre en su cumpleaños, y 42% jornadas reducidas o licencias extendidas en casos de nacimiento o adopción, entre otras.

No obstante, al ser consultados sobre si ven que hay una tendencia real de promover el "work-life" balance en las empresas, una abrumadora mayoría (57%) consideró que es solo algo discursivo que no se materializa en hechos concretos. Otro 20% consideró directamente que no existe dicha tendencia.

Los argentinos son los que más descreen de las iniciativas de work-life balance delas empresas

Fue un dato que se dio solo en la Argentina, ya que en Chile el 41% nada más dijo que a lo que dicen las empresas en este sentido se lo lleva el viento y no se aplica a políticas concretas. También solo fue la opinión del 32% de los peruanos, el 30% de los panameños y el 26% de los ecuatorianos.

Solo en Ecuador (48%) y Perú (42%) fueron mayoría los consultados que refieren que es real la tendencia en las empresas a promover mejores prácticas para lograr el equilibrio.