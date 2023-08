Reveló cómo ganar 5.600 euros mensuales trabajando solo 3 horas diarias como asistente virtual

Shannon Blanchard, coach de 27 años que vive en Minneapolis empezó a trabajar por cuenta propia como asistente virtual a tiempo parcial después de la universidad. Contó cómo se inició y por qué se centró enseguida en un nicho de clientes. Construyó su clientela en Instagram evitando llegar a los clientes en frío.

"Me encanta ser asistente virtual. Lo bueno es que lo que uno necesita para empezar es muy básico. Yo empecé sin tener experiencia. Llevaba varios años trabajando de camarera. Me sentía estancada, cansada de los madrugones y de los clientes malhumorados", indicó Blanchard.

Recibida en 2020, Shannon se dio cuenta que no quería dedicarse "a nada relacionado con mi carrera, que era teología y bellas artes" ya que "sentía la presión de estudiar en la universidad, pero nada me interesaba".

Por eso, enn julio de 2020 descubrió en TikTok el trabajo de asistente virtual a través de Jessica Hawks, que entrena a personas en este papel. Me pareció increíble poder trabajar desde casa y gestionar mi propio horario", remarcó.

Centrarse en un nicho de clientes

Shannon es asistente virtual desde enero de 2021 y rápidamente supo que "que quería trabajar con creativos", por lo que se centró "en diseñadores de marcas y páginas web. Desde el principio quería asegurarme de que disfrutaba trabajando con mis clientes", dijo.

"En este tiempo, he descubierto que los diseñadores quieren dedicar más tiempo a la parte creativa de su trabajo, pero están muy cansados de tener que ocuparse de los sistemas administrativos y organizativos. La mayoría de mis clientes dirigen sus negocios por sí mismos, pero quieren ampliarlos, por lo que me he centrado en ese problema", explicó.

"Siempre les digo que empatizo con su situación y que no tienen por qué quedarse estancados, que puedo ayudarles. He probado también con clientes de moda durante una semana, pero no me ha gustado la experiencia, así que he vuelto enseguida a mi nicho", añadió.

Conectar con clientes de forma orgánica a través de Instagram

Blanchar reveló que invirtió gran parte de su tiempo en "hacer que mi perfil de Instagram sea atractivo".

"Nunca he querido dispersar mi energía en varias plataformas. El primer año ni siquiera tenía página web. Invertí ese tiempo en establecer relaciones genuinas con diseñadores. Nunca jamás me vendo en frío", enfatizó.

La especialista remarcó que "encontraba clientes con los que quería trabajar, comentaba sus publicaciones y respondía a sus historias de Instagram" y puso de relieve que "los trataba como si ya fueran mis amigos. Ya promocionaba mis servicios en mi perfil, pero no me atrevía a venderlos directamente, así que dejaba que ellos eligieran venir a mí".

"A veces, un cliente me ha contratado inmediatamente después de que comentara su publicación. Otras veces, han acudido a mí varios meses después", dijo.

Aumentar la tarifa (en 4,5 euros) por cada cliente nuevo que contrataba

"Siempre he tenido una tarifa estándar, pero también he dependido de lo que el cliente necesitara en nuestra llamada de descubrimiento y del nivel de responsabilidad que esperara de mí. A mi primer cliente le cobré 35 dólares la hora (31,5 euros). Por cada cliente que he contratado, he aumentado mi tarifa en unos 5 dólares la hora (4,5 euros). Los paquetes que ofrecía oscilaban entre 10 y 25 horas al mes. Al cabo de un año, empecé a cobrar 80 dólares la hora (72 euros) y he mantenido esa tarifa", reveló.

Shannon destacó que llegó "a tener 5 clientes a la vez", por lo que "trabajaba para cada uno de ellos todos los días, entre 2 y 3 horas al día en total. Es un trabajo muy intenso y concentrado, así que después de esas horas, ya no podía más".

"Siempre me he sentido satisfecha con esa carga de trabajo. No he querido trabajar con un número mayor de clientes a la vez", añadió.

Hacer contratos de mínimo 4 meses

"El año pasado llegué a ganar 6.300 dólares al mes (5.600 euros), pero mis ingresos fluctuaron. He tenido un par de clientes que en mayo estaban preocupados por una posible recesión, se asustaron y cancelaron nuestro contrato", dijo.

"Esa fluctuación ha hecho que me centrara en intentar que mis ingresos fueran más sostenibles. A cada cliente le he explicado que mis servicios tienen una duración mínima de 4 meses por cada contrato. Después se renueva automáticamente. Además de hacer que mis ingresos sean más estables, me ha ayudado a entender mejor su negocio", agregó.

Empezar otras tareas como el coaching

Shannon destacó que a principios de este año empezó a impartir clases.

"Recién he descubierto que me encanta. He comenzado ofreciendo algunas llamadas gratuitas de tutoría individual aunque poco a poco he ido aumentando mi base de clientes. Este verano, he empezado a dedicarme al coaching como actividad principal, pero he mantenido un par de clientes como asistente virtual. Este mes he lanzado un curso de coaching de 8 semanas al que se han apuntado 18 personas", concluyó.