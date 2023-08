¿Javier Milei quiere sacar el aguinaldo y anular el artículo 14 Bis de la Constitución?

Si bien no es el único candidato a Presidente que plantea reformas para la legislación laboral en la Argentina, algunas de las propuestas de Javier Milei, el representante de La Libertad Avanza, generan incertidumbre. Incluso sobre algunas de las instituciones más importantes en esta área, como es el sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo.

Como candidato único de su espacio, Milei fue además el más votado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Obtuvo más del 30% del total de sufragios en el país.

Si bien durante los festejos por su victoria el postulante de La Libertad Avanza evitó referirse a este asunto de manera puntual, uno de sus rivales principales, el ministro de economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, mencionó: "Empieza la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos, empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan los convenios colectivos de trabajo, si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos".

La reforma laboral de Milei

De esta forma, Massa pareció aludir a las propuestas desregulacionistas de Javier Milei, quien —al momento de hablar ante su militancia tras su triunfo electoral— dijo: "Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida de que ese derecho alguien lo tiene que pagar".

Sin embargo, según relevó La Nación, en su plataforma electoral, La Libertad Avanza no menciona directamente su postura respecto al aguinaldo, pero sí señala otros puntos de lo que llaman "Reforma Laboral".

Tuit de Milei sobre el aguinaldo

En su propuesta se incluye el reemplazo del sistema de indemnizaciones por despidos sin causa por un seguro de desempleo "para evitar la litigiosidad". Y, en otro punto de la plataforma, se plantea "reducir las cargas patronales que gravan el trabajo".

Por otro lado, una referencia específica a la idea que tiene Milei del aguinaldo puede surgir de un tuit suyo del 27 de noviembre del 2018, en el que respondió a un usuario que destacaba las vacaciones pagas, el aguinaldo y la universidad pública como buenas políticas públicas implementadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

"La ignorancia te condena", tituló el economista en su respuesta, y profundizó su postura en tres puntos: "1) El sueldo de 11 meses te lo pagan en 13 cuotas [en referencia al aguinaldo] 2) La Universidad "gratuita" la pagan los que no van, en general las personas de menores recursos 3) Los que perdían el trabajo por no estar alineados con el gobierno eran los no peronistas durante Perón".

Por otra parte, el martes Milei en una entrevista tiempo atrás, se manifestó a favor de derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, aquel que consagra: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".

El artículo 14 bis también establece: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".

Milei, por su parte, opinó que ese artículo "es la idea de la justicia social materializada en un artículo" y la categorizó como "parte del cáncer argentino", por lo que no es lejano pensar que, en caso de acceder a la presidencia, haría un esfuerzo por declararlo nulo.