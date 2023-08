Cómo se deben pagar las horas nocturnas y cuándo corresponde

A diferencia de lo que ocurre con las horas de trabajo del fin de semana, en la Argentina no hay que pagar las horas nocturnas a los empleados de manera diferenciada de lo que se abona por tareas prestadas en horarios regulares.

Sin embargo, lo que está determinado en la Ley de Contrato de Trabajo es que los empleados que se desempeñan por la noche tienen una jornada reducida, por lo que se entiende que su tiempo vale más.

Si trabajás fuera del horario habitual, no podés desconocer cómo te tienen que pagar las horas nocturnas. En el siguiente artículo, todo lo que tenés que saber al respecto.

¿Cómo se tienen que pagar las horas nocturnas?

Cuando un empleador tiene que pagar las horas nocturnas a un empleado o empleada registrados en relación de dependencia, no tiene que abonar extra porque el trabajo se realice de noche.

En Argentina, a los trabajadores nocturnos no se les paga una tarifa superior por trabajar de noche, en cambio sus jornadas de trabajo se reducen de 8 horas a 7 horas.

Cómo se tienen que pagar las horas nocturnas de trabajo en la Argentina, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo

Por lo tanto, se puede tener en cuenta que se reducirá proporcionalmente la jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada, o se pagarán los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario como horas extras.

Entonces se puede inferir que el valor de la hora extra de la noche seria asi: cada hora nocturna se calcula con 8 minutos menos que la hora normal (8 hs / 60 min = 0,13334 = 13,33 %) Por lo tanto, pagar las horas nocturnas equivale a pagar 13,33 % mas que una hora normal.

¿Cuándo corresponde horas nocturnas?

¿Cómo puede saber un empleador si tiene que pagar las horas nocturnas a un trabajador en lugar del valor de la jornada regular? La ley también lo estipula.

Se tienen que pagar las horas nocturnas cuando la jornada regular del trabajador se desarrolla entre las 21:00 horas de un día y las 6:00 horas del día siguiente.

La máxima extensión legal de la jornada nocturna es de 7 horas por noche de trabajo o 42 horas semanales. Como siempre se aclara, todas estas determinaciones y protecciones de los trabajadores corresponden a quienes se encuentran registrados en el sistema de seguridad social bajo relación de dependencia.

Luego hay regímenes especiales por actividad, por trabajo en equipo, o incluso pueden no cumplirse estos límites en el caso de los gerentes de empresa. La ley así lo prevé.

¿Se deben tomar como horas extras al pagar las horas nocturnas?¿Qué dice la ley sobre la jornada mixta?

Por otra parte, la jornada mixta, se produce cuando el trabajo se efectúa en horas diurnas conjuntamente con horas nocturnas. En ese caso, lo que se indica es que debe reducirse proporcionalmente la jornada en ocho minutos, por cada hora nocturna trabajada, o pagarse los ocho minutos de exceso como tiempo suplementario, al 50% o al 100% según corresponda.

Todas estas aclaraciones no tienen que ver con el pago de horas extras, es decir, con los trabajadores que siendo su trabajo regular dentro del horario diurno, terminan trabajando por fuera de su jornada en horario nocturno (a veces por trabajos puntuales, como el de llevar adelante tareas de inventario, remarcación de precios, etc.)

En esos casos el trabajo se debe abonar como horas extras y no simplemente pagar las horas nocturnas. Lo que indica la ley argentina al respecto es que al empleado le corresponde cobrar un 50% más en relación al salario normal. Cuando se trata de días feriados, sábados después de las 13 horas o domingos, el salario debe aumentarse en un 100%.

¿Qué dice la ley 20.744 sobre el trabajo nocturno?

La Ley N° 20.744 es conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, y es la que regula los términos del vínculo laboral para los empleados registrados.

Esa normativa indica que "la jornada de trabajo integramente nocturna no podrá exceder de siete (7) horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día y la hora seis del siguiente."

Además, aclara que "esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipos."

Asimismo, se especifica en la Ley que no podrán legalmente ocupar cargos en horario nocturno los menores de 18 años de edad. En ese caso, el horario de trabajo nocturno se extiende desde las 20 horas hasta las 6hs del día siguiente.

¿Cómo se calcula el plus de nocturnidad?

No hay nada en la Ley de Contrato de Trabajo argentina que mencione que se deben pagar las horas nocturnas ni un plus por nocturnidad. Eso no quita que los empleados no puedan negociar ese beneficio con su empleador particular, o que lo hagan por ellos los gremios y sindicatos.