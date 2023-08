Oportunidades para emprendedores argentinos de la mano de grandes empresas: cómo inscribirse

Parece que la Argentina se pone en pausa en cada año de elecciones, y que los empresarios están en el famoso estado "wait and see". Pero eso no es correcto, ya que en las áreas ligadas a innovación y al largo plazo, sigue habiendo oportunidades para emprendedores.

Continúan entonces surgiendo instancias apoyadas por grandes empresas para que se destaquen con sus ideas los emprendedores argentinos.

Las siguientes son las convocatorias abiertas en este momento.

Emprendedoras

La asociación global de emprendedores, Endeavor, con el apoyo de Mastercard, lanza un programa exclusivo para mujeres de todo el país, para ayudarlas a potenciar sus negocios, generar contactos y fortalecer su presencia en el ecosistema.

Se trata de WE, Women in Entrepreneurship, un programa sin costo para apoyar e impulsar a 50 emprendedoras a alcanzar su máximo potencial.

Endeavor potenciará 50 emprendedoras argentinas del área de tecnología

En palabras de María Julia Bearzi, directora de Endeavor en Argentina: "En Argentina, sólo el 8% de los emprendimientos de tecnología son liderados por mujeres, esta realidad más que desmotivarnos, nos convoca y nos impulsa a tomar acción. Necesitamos que este porcentaje sea mayor, pero también nos urge acompañar a aquellas emprendedoras que ya comenzaron a recorrer este camino, para que puedan seguir creciendo."

"Invito a las fundadoras a que se sumen a esta experiencia, donde van a multiplicar su conocimiento, ampliar su network y su confianza para liderar un negocio de impacto", añadió.

Desde 2019 Endeavor ha capacitado a más de 3.000 mujeres con iniciativas masivas y enfocadas. Este programa en particular constará de de 14 sesiones de capacitación sobre temas clave, para potenciar el crecimiento de las compañías de la mano de expertos y emprendedores consagrados y para recibir consejos y sugerencias de nuestra red de mentores.

Algunos de los coaches que serán parte de WE son: Ana Figueiredo (Proteína Marketing), Sabrina Castelli (Mujer Financiera), Mariana Camino (ABECEB), Lorena Suárez (Alaya Capital) y Leandro Antonelli (Google), entre otros.

Cómo inscribirse a Women in Entrepreneurship

El programa comienza el 27 de septiembre y finaliza el 30 de noviembre. Durante 9 semanas las seleccionadas van a obtener los recursos necesarios para hacer crecer sus proyectos mientras que aprenden sobre estrategias de venta, se analiza la forma en que la compañía genera ingresos, se ordenan las finanzas, se establecen objetivos alcanzables y medibles, y más.

Asimismo, en la recta final del programa habrá un evento presencial y una instancia en el que cada una deberá "pitchear" su emprendimiento ante un jurado compuesto por referentes del ecosistema en el "demo day."

El programa apunta convocar a las fundadoras o co-fundadoras de compañías de tecnología, servicios e innovación que:

Tengan tracción comercial.

Tengan un componente innovador en el producto, servicio o modelo de negocio.

Se valoran los proyectos enmarcados dentro de la industria del Conocimiento: Tecnología, Servicios, Diseño, Ciencia, etc.

Las interesadas pueden registrarse sin ningún tipo de costo hasta el 15 de septiembre de 2023 completando este formulario.

Innovadores con objetivos sociales

BASF potenciará proyectos innovadores que contriibuyan al desarrollo sustentable

La multinacional química, BASF patrocinará proyectos sociales y ambientales con implementación en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, y en la comuna de General Lagos, provincia de Santa Fe, localidades donde la compañía desempeña sus actividades.

Todo esto como parte de la séptima edición de la convocatoria "Conectar para Transformar" 2023, con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable y al compromiso de los diversos segmentos de la sociedad presentes en las comunidades en las que la compañía desarrolla sus actividades.

La convocatoria se enfoca en apoyar a instituciones con y sin fines de lucro, ONGs, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y emprendedores individuales de cualquier región de Argentina, Brasil y Chile.

La inscripción de proyectos puede hacerse hasta el 9 de octubre de 2023 a las 18h, en la web oficial de la convocatoria, y los resultados de las organizaciones seleccionadas se anunciarán el 30 de noviembre de 2023.

Se prevé que los proyectos seleccionados se ejecuten a partir de marzo de 2024, y deberán llevarse a cabo en al menos uno de los municipios en los que la compañía desarrolla sus actividades productivas: Malvinas Argentinas y General Lagos (Argentina), Guaratinguetá y São Bernardo do Campo (Brasil), y Quinta Normal, Concón y Quintero (Chile).

"Desde BASF continuamos apoyando a las comunidades donde estamos presentes a través de esta convocatoria, que busca impactar positivamente en la sociedad con diversas iniciativas sociales y medioambientales", comentó Celeste Rodulfo, gerente de Comunicación Corporativa de BASF para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Áreas para participar

Cómo inscribir un proyecto a Conectar para Transformar de BASF

A través de la convocatoria Conectar para Transformar, BASF selecciona para su patrocinio iniciativas de impacto social y medioambiental que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), centrándose en:

Empleabilidad: mediante la cualificación laboral, la generación de oportunidades de trabajo e ingresos o estrategias similares;

mediante la cualificación laboral, la generación de oportunidades de trabajo e ingresos o estrategias similares; Educación científica: proyectos destinados a realizar o apoyar actividades de educación científica, medioambiental, tecnológica, de ingeniería y matemática;

proyectos destinados a realizar o apoyar actividades de educación científica, medioambiental, tecnológica, de ingeniería y matemática; Educación ambiental y protección de los recursos naturales y la biodiversidad: proyectos destinados a realizar o apoyar actividades de educación ambiental, protección de los recursos naturales y la biodiversidad.

Además, los proyectos que cuenten con la participación de voluntarios de BASF y que promuevan la economía circular y la valorización de la diversidad, principalmente en relación con las mujeres, las personas de raza negra, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ+ y las personas mayores de 60 años, también tienen una mayor incidencia para ser apoyados.

Las entidades participantes deben comprobar su existencia legal y la realización de actividades durante al menos un año, a contar regresivamente de la fecha del lanzamiento de esta convocatoria.

A través de Conectar para Transformar, la compañía ha patrocinado 74 proyectos desde 2017 en los tres países. En 2022, más de 600.000 personas fueron impactadas por los proyectos e iniciativas de compromiso social de BASF en América del Sur.

"El compromiso con la sociedad y el entorno en el que operamos forma parte de nuestra estrategia de compromiso social, centrada en contribuir al valor compartido y la ciudadanía corporativa. Al fomentar proyectos que marcan la diferencia en la comunidad circundante, contribuimos a la generación de oportunidades de negocio y al desarrollo social y medioambiental de la región", destacó Ivania Palmeira, consultora de Sustentabilidad y Compromiso Social de BASF América del Sur.

Estudiantes emprendedores

Molinos Innova apoyará proyectos de estudiantes

La compañía alimenticia del Grupo Perez Companc, Molinos, en alianza con el IAE Business School, convoca a estudiantes de universidades de todo el país a participar del Concurso Molinos Innova.

Hasta el 31 de agosto, quienes deseen postularse podrán presentar su idea que busque de alentar a los argentinos a comer mejor en la web oficial del certamen.

Pueden participar del Concurso Molinos Innova 2023 estudiantes de universidades mayores de 18 años, de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, que tengan una idea innovadora basada en alguno de los siguientes cuatro ejes:

desarrollo de nuevos productos,

digitalización y tecnología,

impacto social y ambiental,

y marketing y comunicación.

El equipo ganador obtendrá la posibilidad de realizar una pasantía en Molinos y, a su vez, podrá realizar un curso de formación en el IAE Business School.

"Nos entusiasma esta nueva edición de Molinos Innova, un concurso que incentiva y potencia el espíritu innovador en nuestro país e invita a estudiantes a vivir la experiencia de pensar nuevos productos, procesos, comunicaciones o tecnologías que mejoren la alimentación de los argentinos", indicó Agustín llanos, CEO de Molinos.

Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE, manifestó que "es importante promover en estudiantes la innovación, la actitud emprendedora y el proceso de análisis de problemas y descubrimiento de soluciones para impactar positivamente en la sociedad".