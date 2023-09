Cuándo puedo pedir las vacaciones y cuánto tiempo antes debo avisar

No todas las empresas son tan flexibles respecto de cuándo los empleados pueden pedir vacaciones. Qué dice la ley argentina al respecto

Si bien pedir vacaciones es un beneficio con el que cuentan todos los trabajadores y trabajadoras registrados en la Argentina, esos empleados tienen responsabilidades y obligaciones hacia la empresa de la cual se ausentarán.

En muchas empresas, los empleados solo tienen que pedir vacaciones con un tiempo razonable de preaviso a la compañía, y con eso será suficiente. Esto ocurre en cargos gerárquicos, administrativos, en donde no haya convenio colectivo que determine otra cosa, o en empresas que son más laxas con este tipo de regulaciones. En tanto que en las organizaciones dónde se deben coordinar las ausencias del personal, contratar reemplazos temporales, etc., este no suele ser el caso.

Asimismo, vale la pena remarcar que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.774) es la que determina en la Argentina el procedimiento para pedir vacaciones, las responsabilidades del empleador y las obligaciones del empleado, los períodos en los que se pueden gozar los días de descanso, etc. Pero eso solo regula los vínculos laborales registrados en el Sistema de Seguridad Social, no el trabajo informal, en cuyo caso, también el pedir las vacaciones será algo que cada particular negociará con el jefe o empleador.

En el siguiente artículo, comentamos qué es lo que dice la Ley argentina sobre pedir vacaciones en trabajos registrados y con qué debe cumplir cada una de las partes.

¿Cuándo puedo pedir mis días de vacaciones?

La Ley de Contrato de trabajo indica que podés pedir vacaciones cada año dentro del período que comienza el 1° de noviembre y el 30 de marzo del año siguiente. Si lo pedís, podés fraccionar los días que te correspondan para usarlos en otras épocas del año.

La cantidad de días de vacaciones que podés pedir depende de varios factores, sobre todo de tu antigüedad trabajando para el mismo empleador, del convenio colectivo que rige tu actividad, etc. Te deben garantizar un período continuo de licencia de no menos de dos tercios del que te corresponde según tu antigüedad.

Pedir vacaciones: cuánto tiempo de preaviso debe darse en la empresa

Y siempre que se pidan vacaciones, se debe comenzar el período de descanso en un día lunes, o en el caso de que esa fecha fuese feriado, al primer día hábil siguiente. Esto es así porque el período que te corresponde para tomar las vacaciones son días corridos, no días hábiles.

Es decir, esos días de vacaciones incluyen los fines de semana -o en su defecto, días francos que tendrías en esas semanas- y por eso, se debe tomar la semana completa (aunque algunas compañías son más permisivas con ese tema)

¿Cuánto tiempo antes hay que pedir vacaciones?

Para pedir vacacioones, el empleado debe dar un aviso a la empresa con 45 días de anticipación la fecha en la que iniciará su licencia, para no entorpecer el normal desarrollo de la actividad en la compañía. Por otra parte, en las pequeñas y medians empresas (Pymes) es suficiente con anunciarlo 30 días antes de pedir vacaciones.

Por otra parte, el empleador tiene que comunicar por escrito al trabajador la fecha de inicio de sus vacaciones, con una anticipación de 45 días, y tiene la obligación de "otorgamiento por lo menos cada 3 años de un período en época estival".

Es decir, en el caso de que la empresa es la que organice cómo pedir vacaciones, debe notificar de esa manera a los empleados. Y cada tres años como mínimo a cada uno le debe corresponder el período de descanso dentro de la temporada de verano.

Más aún, el empleador está obligado a pagar el plus por vacaciones antes de que comience el período en el que el empleado va a tomar su licencia. Asimismo, el plus debe abonarse así el empleado o empleada haga uso de sus días de vacaciones o no.

¿Cuándo el trabajador tiene derecho a vacaciones?

Pedir vacaciones: el empleador debe pagar el plus correspondiente antes de que inicie la licencia anual

Como mencionamos, por la Ley de Contrato de Trabajo, la empresa debería otorgar las vacaciones a sus empledos y empleadas entre el 1 de noviembre del corriente año y el 30 de marzo del año siguiente.

Algunas empresas son algo más permisivas que otras a la hora de pedir vacaciones y los períodos en los que se pueden solicitar. Lo ideal, si no vas a pedir vacaciones dentro del período legal indicado, es que hables con algún compañero de más antigüedad, un delegado o el responsable de Recursos Humanos de la empresa, para convenir tomarlas en otro momento.

Vale la pena aclarar que en la Argentina, pedir las vacaciones es un derecho irrenunciable: esto quiere decir que el empleado no puede canjear su período de descanso por, por ejemplo, una suma de dinero extra.

¿Cuántos días de vacaciones me corresponden después de 6 meses?

La cantidad de días de vacaciones que podés pedir responde a la cantidad de jornadas trabajadas en el año, a la antigüedad que alguien tiene en la empresa, a lo que pueda decir al respecto el convenio colectivo que rige en la actividad, etc.

Pedir vacaciones: cuántos días se pueden solicitar a los 6 meses de trabajo

Si no hay una determinación diferente dentro del convenio colectivo, la Ley de Contrato de Trabajo es lo siguiente:

Quienes tienen menos de 6 meses de antigüedad en la empresa, gozan de un día de vacaciones pagas por cada 20 jornadas trabajadas .

de antigüedad en la empresa, gozan de . A partir de los 6 meses y hasta 5 años de antigüedad en una compañía, al empleador le corresponden 14 días corridos al año de vacaciones.

de antigüedad en una compañía, al empleador le corresponden al año de vacaciones. Entre los 5 y los 10 años de antigüedad, corresponden 21 días corridos de vacaciones pagas al año.

de antigüedad, corresponden corridos de vacaciones pagas al año. Entre 10 y 20 años de antigüedad, a la persona le corresponden 28 días corridos al año de tiempo de descanso.

de antigüedad, a la persona le corresponden corridos al año de tiempo de descanso. A partir de los 20 años de antigüedad, el empleado o empleada tiene 35 días corridos de vacaciones al año

Entonces, conociendo cuántas jornadas trabajaste en el año o la cantidad de años que tenés en la empresa, sabrás cuantos días podés pedir de vacaciones.