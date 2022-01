Cómo calcular las vacaciones, según la Ley Contrato de Trabajo

A cuántos días de vacaciones tienen derecho los empleados registrados y en qué momentos del año se los pueden tomar según la Ley Contrato de Trabajo

Seguramente por estos días la mayoría de las personas que trabajan estén por tomarse unas merecidas vacaciones y quieran calcular cuántos días de descanso le corresponden de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo.

La Ley 20.744 de la Nación es la que rige en la materia de cuántos días de vacaciones le toca a cada trabajador en la Argentina.

Por eso es muy importante que sepas de qué se trata y cómo estipula que se deben calcular los períodos de descanso. También, qué compensación económica te corresponde en cada caso.

Podés acceder al texto completo de la Ley de Contrato de Trabajo en el correspondiente link. Aparte de la cantidad de días de vacaciones que le corresponden a los trabajadores.

Es importante aclarar que algunos acuerdos gremiales mejoran la Ley de Contrato de Trabajo con más días o más beneficios, sin embargo aquí vamos a revelar los derechos y obligaciones mínimos para el trabajador y empleador en relación a este tema que se deben tener claros.

Vacaciones: cuándo aplica la Ley de Contrato de Trabajo

La Ley de Contrato de Trabajo define cuántos días de vacaciones corresponden a empleados en relación de dependencia

Antes de empezar a hablar sobre cómo calcular la cantidad de días de vacaciones que le corresponden a un trabajador en la Argentina de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo, vale la pena aclarar que ésta solo aplica en los casos en los que el individuo se encuentra empleado en relación de dependencia, así sea con el Estado (sector público) o dentro del sector privado.

Las otras modalidades de trabajo registrado, como las independientes o la de autónomos, no se suelen regir por la Ley de Contrato de Trabajo en materia de vacaciones, ya que el cálculo de la cantidad de días aplica de acuerdo a las jornadas trabajadas por el individuo.

Menos aún esta ley aplica para quienes se encuentran trabajando de manera informal.

Por lo tanto, salvo que te encuentres trabajando en relación de dependencia en la Argentina, es conveniente que arregles de antemano con tu empleador cuántos días al año te tomarás de vacaciones y en qué momento es posible hacerlo, bajo qué condiciones, etc.

Es muy probable que, incluso si no se trata de trabajo "en blanco", el empleador cumpla con aquello que estipula respecto de los días de vacaciones la Ley de Contrato de Trabajo.

Calcular las vacaciones según la Ley de Contrato de Trabajo

Cómo calcular cuántos días de vacaciones le corresponden a alguien según la Ley de Contrato de trabajo

Como trabajador contratado en relación de dependencia registrada en la Argentina tenés derecho a una determinada cantidad de días de descanso de corrido (vacaciones) que no se descuentan de sus ingresos.

Esta cantidad de días de vacaciones, según indica la Ley de Contrato de Trabajo o 20.744 de la Nación, está relacionada a la cantidad de jornadas que prestaste tareas en el año y a la cantidad de años (antigüedad) que llevás trabajando para el mismo empleador.

Los trabajadores en blanco comienzan a tener el derecho a tomarse días de vacaciones a partir de los 6 meses de haber iniciado un empleo. En ese caso, ya le corresponden, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, 14 días corridos.

En el caso de que la persona desee tomarse vacaciones antes de haber cumplido los 6 meses en actividad en el empleo registrado correspondiente, lo que corresponde es que se le otorgue 1 día por cada 20 días de trabajo efectivo, según indica la Ley de Contrato de Trabajo.

Este esquema que mencionamos es válido para los primeros cinco años de trabajo para un empleador. Una vez que la persona cumple más de 5 años, comienza a tener 21 días corridos de vacaciones al año según es su derecho por la Ley que rige en la Argentina.

Asimismo, cuando el trabajador cumple más de 10 años desempeñándose para un mismo empleador, adquiere el derecho a tener 28 días corridos de vacaciones al año.

Ese es el esquema que establece la Ley de Contrato de Trabajo para quienes pasan más de una década con un mismo empleador. No obstante, al cumplir los 20 años de trabajo con una empresa o empleador, el trabajador pasa a tener derecho a 35 días corridos de vacaciones al año.

En resumen:

Con menos de 6 meses de trabajo en blanco, corresponde un día de vacaciones por cada 20 jornadas trabajadas;

de trabajo en blanco, corresponde de vacaciones por cada 20 jornadas trabajadas; a partir de los 6 meses y hasta los 5 años con un mismo empleador, corresponden 14 días corridos de vacaciones al año;

con un mismo empleador, corresponden corridos de vacaciones al año; al tener más de 5 años con un mismo empleador pero menos de 10 años , corresponden 21 días corridos de vacaciones al año;

con un mismo empleador pero , corresponden al cumplir más de 10 años con un empleador y hasta tener menos de 20 años de trayectoria con el mismo, corresponden 28 días corridos de vacaciones al año;

con un empleador y hasta tener de trayectoria con el mismo, corresponden a las personas que cumplen 20 años de trabajo con un mismo empleador o empresa les corresponden 35 días corridos al año , según la Ley de Contrato de trabajo.

Así es como debés calcular cuántos días te corresponden al año de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de jornadas trabajadas y de años con un mismo empleador o empresa.

Cuándo se pagan las vacaciones y cómo se calcula el "Plus"

Cuándo se deben abonar las vacaciones a los empleados según la Ley de Contrato de Trabajo

Como mencionamos, la Ley de Contrato de Trabajo explica que los empleados en relación de dependencia registrados (en blanco) tienen derecho a una determinada cantidad de días corridos de descanso sin prestar tareas, que además son remunerados.

Esto quiere decir que no se descuenta dinero del sueldo al empleado al tomarse sus vacaciones. De hecho, el plus se debe abonar, de acuerdo a la ley, antes de que la persona inicie el período de descanso.

¿Cómo calcular cuánto se debe pagar por vacaciones?

Para los trabajadores mensualizados se divide por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento del otorgamiento de las vacaciones y ese resultado multiplicarlo por la cantidad de días que tiene de descanso.

En el caso de los trabajadores jornalizados, se pagará por cada día de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas.

Cuándo puedo tomar vacaciones

En qué períodos del año puede un empleado gozar de sus vacaciones según la Ley de Contrato de Trabajo

Como dijimos, a partir de los 6 meses de corrido en un trabajo registrado en relación de dependencia, al empleado le corresponden 14 días de vacaciones, según la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero eso no significa que el empleado tenga derecho a tomarse vacaciones en cualquier momento del año. Además, muchos trabajadores con niños en edad escolar, quieren tomarse los días durante el receso de verano del ciclo lectivo.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador debe otorgar las vacaciones a sus empleados registrados dentro del período comprendido entre el 1° de octubre de un año y el 30 de abril del año siguiente.

Es decir, si no tomaste entre octubre y abril las vacaciones correspondientes al año trabajado, en algunas empresas perdés los días ya que no podés acumularlos ni la Ley de Contrato de Trabajo lo estipula.

Por otra parte, si bien muchos empleadores son flexibles al respecto, ese período por ley debe comenzarse siempre en día lunes y no ser menor a una semana. Se deben iniciar las vacaciones los lunes o a partir del siguiente hábil cuando el lunes fuese feriado.

Los trabajadores que prestan tareas en días inhábiles, tienen un esquema especial: las vacaciones deben comenzar al día siguiente a aquél en que gozan del descanso semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado.

Ley de Contrato de trabajo: requisitos para vacaciones

Qué requisitos deben cumplir el empleado y el empleador respecto de las vacaciones según la Ley 20.744

Los empleados, cuando están registrados en blanco en relación de dependencia, tienen derecho a días de vacaciones según la Ley de Contrato de Trabajo. Pero para acceder a ellos y gozarlos, tienen también que cumplir con ciertos requisitos.

Como ya mencionamos, para acceder a días de vacaciones una persona tiene que haber trabajado, como mínimo, durante la mitad de los días hábiles del año correspondiente.

Se consideran como hábiles los días feriados en los que se trabajó también, a la hora de hacer esa cuenta.

Obligaciones del empleador

Respecto de las vacaciones, muchos empleadores dejan que sus empleados decidan qué días libres tomarse, siempre que sean en la cantidad que corresponde, en el mencionado período legal y sin afectar el desarrollo normal de las actividades laborales.

En ese marco, cuando la decisión la toma la empresa, el empleador tiene que comunicar por escrito al trabajador la fecha de inicio de sus vacaciones, con una anticipación de 45 días. Sin embargo, las convenciones colectivas pueden establecer sistemas distintos según las modalidades de cada actividad.

Si el empleador falla en esta obligación, el empleado puede de todas maneras tomarse los días de vacaciones que le corresponden de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo siempre que notifique previamente al empleador respecto de que lo va a hacer.

Al decidir esto, el empleado debe recordar que tiene la potestad de tomarse los días que le corresponden antes del 31 de mayo, que es cuando finaliza el período en el que puede tomar vacaciones cada año según la Ley de Contrato de Trabajo, como ya se explicó anteriormente en este mismo artículo.

Indemnización por vacaciones

Se deben abonar las vacaciones a los empleados desvinculados según la Ley de Contrato de Trabajo

Como dijimos, las vacaciones son días que el empleador está obligado a abonar, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744)

Por eso, cuando un empleado que estaba en relación de dependencia es desvinculado, la empresa tiene la obligación de indemnizarlo también por las vacaciones no gozadas, es decir, siempre y cuando esa persona no se haya tomado los días de descanso que le correspondían en el período que establece la Ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto, no se las hayan abonado ya.

En los casos en los que ocurren esas desvinculaciones, la persona tiene derecho a recibir una indemnización correspondiente al período de vacaciones proporcional a la fracción del año trabajado.

Feriados y días no laborables

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo los feriados y los días laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

La diferencia más importante es que, similar a lo que ocurre con las vacaciones para empleados en relación de dependencia, los feriados son días que no se trabajan y que no por ello son descontados del salario. Es decir, se abonan igual aunque el empleado no preste tareas.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.