Cómo se pagan las vacaciones no tomadas en Argentina

No todos los trabajadores pueden hacer uso del período de descanso qué le asigna un empleador. ¿Qué pasa con el plus cuando son vacaciones no tomadas?

En la Argentina los trabajadores tienen un derecho irrenunciable a tener vacaciones y además, si están registrados en el Sistema de Seguridad Social, cobran un plus cada vez que hacen uso de ese tiempo de descanso. ¿Pero cómo se pagan las vacaciones no tomadas?

Es decir, no todos los trabajadores y trabajadoras hacen uso de los días de vacaciones que les corresponden, aunque esto no es lo saludable ni lo aconsejable. ¿Qué sucede en esos casos en los que no se piden los días?

La ley establece qué de debe hacer con el pago de vacaciones no tomadas, y no es posible obligar a las personas a tomarse los días. Todo esto en los casos de que se trate de empleo registrado legal; los trabajadores informales no tienen garantizado su derecho al descanso ni a cobrar estos plus.

En la siguiente nota se detalla cómo deben cobrar los trabajadores las vacaciones no tomadas y cuál es la responsabilidad de los empleadores.

¿Qué pasa si no me tomo las vacaciones Argentina?

En Argentina los trabajadores tienen un derecho "irrenunciable" a tener días de descanso de sus actividades laborales, según la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.774). En ese período, se interrumpe la prestación de servicios por parte del trabajador, quien mantiene el derecho a percibir su salario y sin que el empleador pueda exigirle que preste tareas.

Esto es así porque el período de vacaciones tiene por finalidad "que el/la trabajador/a pueda reponerse de la fatiga –no solo física, sino también moral y mental- que ocasiona su trabajo y atender más adecuadamente a las necesidades sociales, de esparcimiento y de recreación, tanto propias, como de su grupo familiar".

Cómo se pagan las vacaciones no tomadas en la Argentina

Que sea un derecho irrenunciable implica que el empleado o empleada no puede canjear por dinero u otro tipo de compensación sus días de vacaciones, de manera de no tomárselos. Es decir, no pasa nada si una persona no se toma vacaciones en su trabajo pero no puede recibir por ello algún beneficio.

Por otra parte, en algunas empresas, como se trata de una licencia anual, las vacaciones no tomadas se pierden. No se pueden acumular más allá de un período determinado.

Por ley, el empleador debe otorgar los días de licencia entre el 1° de noviembre de cada año y el 30 de marzo del año siguiente. Entonces, en muchos casos, salvo que el convenio colectivo de la actividad diga lo contrario, la fecha límite para pedir los días es el 31 de mayo. Si el trabajador llega a esa fecha con vacaciones no tomadas, pierde el derecho por caducidad y no por ello está en su facultad reclamar algún tipo de compensación en dinero o de otra clase.

Otras compañías, que son más laxas con estas medidas, permiten acumular los días de las vacaciones no tomadas. Generalmente, por ley, "se podrá acumular a un período de vacaciones la tercera parte de un período inmediatamente anterior que no se haya usado".

¿Cómo pagar vacaciones no tomadas?

En la Argentina, los trabajadores registrados tienen derecho a cobrar un plus de vacaciones que se debe pagar antes de que inicie ese período de descanso.

¿Qué pasa con las vacaciones no tomadas? Que el empleador debe abonar el plus de todas maneras, así sean días de descanso gozados o vacaciones no tomadas.

Cómo se calcula el plus vacacional en el caso de las vacaciones no tomadas

Como el período legal para pedir los días de vacaciones es entre el 1 de noviembre de cada año y el siguiente 30 de marzo, en el caso de que se trate de vacaciones no gozadas el empleador debe liquidar el plus correspondiente en abril.

¿Cómo se calcula el pago de vacaciones no gozadas?

El plus por vacaciones no tomadas de un empleado o empleada se calcula con la misma fórmula del plus vacacional tradicional.

Para calcularlo, de acuerdo al artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, la metodología es la siguiente:

Trabajadores mensualizados: se divide por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento. Eso da como resultado un plus del 20% en el cálculo, el cual se lo conoce como plus vacacional.

se divide por 25 el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento. Eso da como resultado un el cual se lo conoce como plus vacacional. Trabajadores jornalizados: se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a la de 8 horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de 9 horas.

Como mencionamos antes, en el caso de las vacaciones no gozadas se realiza este cálculo de acuerdo a la modalidad correspondiente y se abona el plus en el mes de abril a más tardar.

Por qué no se pueden cambiar por dinero las vacaciones no tomadas en Argentina

¿Cuánto se paga por las vacaciones no disfrutadas?

Lo anteriormente dicho aplica para trabajadores y trabajadoras que deben cobrar vacaciones no gozadas durante el período correspondiente y continúan trabajando para el mismo empleador o empresa.

¿Qué sucede con las vacaciones no gozadas que corresponden a los trabajadores cuando renuncian o son despedidos? Las vacaciones no tomadas son uno de los ítems a calcular en el caso de tener que hacer la liquidación final de una persona que deja la compañía o que es despedida.

En esos casos, lo que se abona es el plus vacacional proporcional a las jornadas de vacaciones no tomadas que le corresponden a la persona, según su antigüedad y cantidad de jornadas trabajadas al momento de abandonar la empresa.