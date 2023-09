Cómo pedir un aumento de sueldo: las mejores claves para negociar

Si bien en la Argentina de la inflación anual de tres cifras las empresas revisan los ajustes salariales periódicamente y cada vez más seguido, para no quedar demasiado atrasadas ante el mercado, a veces a los trabajadores y trabajadoras no les queda otra opción más que pedir un aumento de sueldo si quieren incrementar sus ingresos.

No es una situación nada extraña la de tener que pedir un aumento de sueldo si tomamos en cuenta que será el quinto año en el que, de acuerdo a consultoras privadas, la media salarial pierde contra el avance de los precios y tarifas.

Si se quiere proteger el poder adquisitivo y dejar de perder, las opciones no son muchas: o se logra una mejora salarial cambiando de trabajo -con un ascenso o un cambio a otra compañía- o se tiene que pedir un aumento de sueldo.

Si la persona que busca incrementar sus ingresos quiere conservar su puesto, sus compañeros de trabajo, sus horarios y beneficios, debe animarse a pedir un aumento de sueldo. Parece que es una conversación compleja de tener con el jefe directo o con el área de Recursos Humanos, pero tampoco tiene porque ser negativa o perjudicial. Hay maneras de pedir un aumento de sueldo sin morir en el intento. Te contamos cuáles son.

¿Cómo se negocia un aumento de sueldo?

Para arrancar, nunca vayas a pedir un aumento de sueldo sin haber investigado antes el valor de tu posición en el mercado y habiéndola comparado con tus actuales ingresos y beneficios.

¿Están remunerándote mal?¿Te pagan poco, no te ofrecen los beneficios que brindan las empresas competidoras de tu empleador? Si es así, es razonable que vayas a pedir un aumento de sueldo y esos serán argumentos a tu favor en la negociación salarial. Conocer esos valores también te ayudará a justificar cuál es el incremento que estás buscando obtener.

Cómo pedir un aumento de sueldo siendo asertivo y conseguirlo

El valor de mercado es solo uno de los factores que tienen en cuenta las empresas a la hora de definir las compensaciones. La performance individual es otra, aunque eso tiende a remunerarse de manera particular con plus o bonos anuales, no en el salario.

Las negociaciones paritarias son otra variable que tienen en cuenta. Si, por ejemplo, se produce un solapamiento de tu salario con el de personas de menor jerarquía y trayectoria, ese es otro punto a tu favor para pedir un aumento de sueldo y mejorar tus ingresos.

El último factor que no podés desconocer si vas a animarte a pedir un aumento de sueldo es el resultado financiero que está obteniendo la empresa en el último tiempo y la situación del negocio o actividad en la que se inserta la compañía. Si los números están dando bien, siempre es una mejor ocasión para pedir un aumento de sueldo y no será fácil para la organización negártelo aduciendo que atraviesa un momento económico negativo.

Una vez teniendo estos datos, siempre es mejor solicitar una reunión con la persona que decide sobre compensaciones y beneficios y no aparecer de improvisto, tocando a su puerta y pidiendo una suba salarial. Siempre será más fácil tener una conversación compleja como la de pedir un aumento de sueldo cuando la contraparte se haya reservado un espacio de tiempo para discutirlo, pero sin adelantar el motivo al requerir el encuentro.

¿Cómo pedir un aumento de sueldo de forma asertiva?

A ese encuentro para pedir un aumento de sueldo, el empleado o empleada debe concurrir con los datos en la mano sobre la situación financiera de la empresa y del negocio en particular que desarrolla, los propios datos de su performance -siempre que esta fuera buena-, y datos de su valor de mercado. Esto servirá para estar preparado ante potenciales excusas u objeciones al pedido.

Asimismo, se debe tener en claro el número de dinero que será un incremento aceptable y razonable. Nunca se debe concurrir a la reunión para pedir un aumento de sueldo sin una respuesta concreta a la pregunta ¿cuánto querés ganar?

Nunca se debe pedir un aumento de sueldo sin saber cuánto se quiere ganar

Siempre es mejor pedir un aumento de sueldo argumentando sobre el propio valor del trabajo realizado y lo que se ha sumado a la compañía, que simplemente reclamar que se necesita un alza salarial por determinados motivos personales. La empresa no tiene la obligación de que la remuneración alcance para todos los gastos que desea concretar el empleado o empleada, pero sí debe asegurarse de que su compensación sea justa a cambio de las tareas realizadas y al valor aportado.

Y luego, si la negociación llega a un punto muerto, tener en claro qué factores son imprescindibles, negociables, y cuáles se pueden dejar de lado para llegar a un acuerdo. Es probable que no se obtenga todo lo solicitado, pero eso no sigfnifica un fracaso: a partir del resultado la persona puede tomar la decisión de estar conforme con lo conseguido y quedarse, o buscar mejores opciones en otro lado.

¿Qué palabras utilizar para pedir un aumento de sueldo?

Demás está decir que para pedir un aumento de sueldo no se puede mantener una mala actitud, ir a negociar enojado o con exigencias y recriminaciones.

Se debe manter una actitud profesional y amable pero firme en la posición de que el aumento es merecido y justificado, y que no se pide por necesidad personal sino porque es lo que corresponde.

¿Qué palabras no decir? Para pedir un aumento de sueldo, no insultar, no recriminar, y sobre todo no amenazar con dejar la compañía si las demandas no son cumplidas, salvo que esté tomada la decisión de renunciar. Las amenazas no suelen ser bien recibidas y no dejan espacio para retroceder en caso de arrepentirse.

Otra cosa que no se debe hacer jamás al pedir un aumento de sueldo es "tirarse abajo" uno mismo. No es una muestra de humildad sino un argumento que se le brinda a la contraparte para desmerecer el pedido.

El discurso que ofrezcamos debe ser claro en los motivos de la performance personal y el negocio de la compañía que ameritan la mejora salarial, además de tener en claro los logros conseguidos en el último tiempo y si la compensación está quedando fuera de los valores de mercado.