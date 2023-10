Sueldos jugosos y pleno empleo: cuánto ganan en octubre los desarrolladores junior y senior

La mediana de salarios en la industria IT ya duplica el valor de la canasta familiar y quintuplica el del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Los salarios de la industria IT siguen siendo de los más altos de la Argentina, y aumentan por encima de la inflación. El rubro sigue siendo de los más afectados por la competencia por el talento digital, que de por si es escaso pero además es tentado por ofertas con sueldos en moneda dura desde el exterior.

En ese contexto, la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), a través del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), publicó su más reciente informe de salarios y empleo, que se basa en lo que las empresas del sector declaran sobre los sueldos que abonan al talento "tech".

El estudio reveló que a julio de 2023, la mediana salarial para posiciones IT fue de 525.000 pesos mensuales. La cifra que representó entonces un aumento interanual del 114%, mientras la inflación oficial interanual que midió el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) para julio había sido de 113,4%.

Participaron en esta edición 287 pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas que en conjunto emplean a 39.100 personas en todo el país, representando un récord histórico en la participación de la encuesta de OPSSI.

Los buenos sueldos de la industria IT

La mediana del salario que las empresas relevadas por el OPSSI dieron a conocer para julio 2023 superó también el valor de la canasta básica familiar que el INDEC había determinado para ese mes, que fue de 248.962 pesos mensuales. "A modo de referencia, el 83% de los trabajadores del sector superó con su salario el valor de la canasta básica familiar", indicó el reporte de la CESSI.

Asimismo, los salarios de la industria IT superaron ampliamente el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fue de 105.500 pesos para julio de 2023. "No sólo la mediana salarial de todos los salarios del sector quintuplicó este valor, sino que incluso la mediana salarial de 310.000 pesos de los niveles junior de IT casi triplicó el salario mínimo", mencionaron.

Cuánto pagan las empresas en Argentina a los programadores

Por otra parte, la mediana salarial de 525.000 pesos que menciona la cámara empresaria es para el total de la industria, en tanto que para los puestos junior esa mediana fue de 310.000 pesos por mes en julio. Esto siempre de acuerdo a los sueldos abonados que declararon las empresas.

En muchos casos esas cifras quedaron también por encima de las pretensiones del talento que está demandando empleo. Según el último Informe sobre el Mercado Laboral de Tecnología en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que realizan en conjunto la plataforma de búsqueda de personal y empleo, Bumeran, junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), en el primer semestre de 2023 los talentos que se postularon a posiciones IT junior pidieron ganar 257.098 pesos por mes en bruto en promedio.

Para posiciones senior o semi-senior la media requerida fue de 370.961 pesos mensuales y en el caso de las jefaturas o posiciones de más jerarquía, el salario requerido fue de 621.042 pesos mensuales.

"Para octubre de 2023, las empresas de la industria tecnológica proyectaron que la mediana salarial para el rubro IT alcanzará los $660.000, lo que supone un aumento del 26% entre julio y octubre", dijeron desde el OPSSI.

Rotación de talento IT

La Industria del Software argentina, de acuerdo a la CESSI, creó casi 25 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años.

Sin embargo, también es alto el nivel de rotación en el talento IT. Según LinkedIn Insights, el 21% de los profesionales de IT cambió de empresa en el último año, y su duración promedio de empleo es de aproximadamente 1,3 años. En tan solo un año, la plataforma registró 15 mil cambios de empleo en esta segmentación, lo que indica una constante búsqueda de oportunidades para crecer y adquirir experiencias en tiempo récord.

El trabajo independiente aparece como opción atractiva para los desarrolladores argentinos

Según los datos de OPSSI, en el primer semestre de 2023 la tasa de rotación de talento en el sector fue del 16% y la tasa de deserción del 11%, "lo cual muestra una fuerte desaceleración con respecto al mismo semestre del año 2022, cuando los valores habían sido del 21% (rotación) y 16% (deserción)."

El personal de IT es difícil de conseguir y de retener. La División Technology de Adecco, indicó por experiencia que los candidatos de estas áreas tienen una mayor pretensión salarial y de beneficios. Además, son más exigentes y selectivos. Los siguientes, son los perfiles IT con mayor nivel de rotación:

Desarrolladores

Infraestructura

Analistas de datos

Analistas funcionales

QA

"Los perfiles junior muestran una tendencia mayor que el resto a rotar de empleadores, motivados por adquirir capacitación técnica. También se observa una migración hacia el trabajo independiente", indicaron desde Adecco.

"Hay que tener en cuenta que los profesionales IT son conscientes de la necesidad que tienen las empresas de contratarlos y la complejidad que existe en el mercado para reclutarlos y atraerlos. También están informados sobre los salarios, beneficios y tipo de proyectos, posibilidad de innovar en tecnologías, y todo esto sucede a nivel nacional como para desafíos en el exterior", comentó Delfina Fernandez, Líder de la División Technology de Adecco Argentina.

"Dada la posibilidad de trabajar remoto y con proyectos para el extranjero, evalúan seriamente sus remuneraciones pretendidas que se adecuen a empresas de rubros IT u otras ramas, que a veces conservan las mismas escalas salariales que para otras especialidades," agregó.