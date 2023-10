Cinco consejos para conseguir el primer empleo en tecnología

Para obtener el primer empleo en este sector que paga tan buenos sueldos, no basta con saber programar. Qué más tener en cuenta

El último tiempo las empresas mutaron hacia una profunda digitalización y deslocalización, y esto generó un gran crecimiento en la salida laboral de las carreras que corresponden al área de tecnología de la información.

Sumado a esto, los empleos del sector IT suelen ser bien remunerados (incluso en dólares), razón por la cuál cada vez son más los que se inclinan por estudiar carreras o cursos cortos con salidas laborales en estas disciplinas.

Yanina Da Luz, Head Of Talent de MindHub, EdTech que desarrolla Bootcamps orientados a la enseñanza y empleo en tecnologías digitales, compartió 5 "tips" o consejos a tener en cuenta para los jóvenes que están buscando su primer empleo, así sea o no en tecnología.

Cinco consejos para conseguir el primer empleo

1. Currículum destacado y LinkedIn

Prepará un currículum vitae actualizado y un Linkedin efectivo y enfocado en tus habilidades y experiencia relevantes.

En LinkedIn es importante poner foco en el apartado "About us" o "Sobre mi", dónde es importante hacer un resumen de lo que somos poniendo el foco en ¿quién soy?, ¿qué título tengo?, ¿que estudié?, ¿qué estoy buscando a nivel profesional?, en resumen, las características personales y en qué nos destacamos. Es ideal que sean pequeños párrafos interactivos, no más de cuatro.

Un buen perfil de LinkedIn, un portfolio y networking son esenciales para conseguir el primer empleo

2. Portfolio y Github

Es clave que los reclutadores y lideres tecnicos tengan un lugar donde puedan ver tus proyectos realizados, es por eso que es clave que tengas un portfolio/Github atractivo.

Un portfolio es un conjunto de muestras de tu trabajo y logros tecnológicos. Es una herramienta poderosa para demostrar tus habilidades, ganar confianza, diferenciarte de otros profesionales y comunicar tu experiencia de manera efectiva. "Un tip: la visual es muy importante. Podes poner gifs de tu proyecto, imágenes con movimiento, y sobre ello permitir que al clickear nos lleve directo a verlos. En resumen, es esencial para avanzar en tu carrera en tecnología", dijo Da Luz.

Por otra parte, en búsquedas IT es clave GitHub, que también sirve para exhibir habilidades técnicas y desarrolladoras, y es el espacio que muestra al reclutador la actividad del postulante en cuanto a código, sus avances y progresión a lo largo del tiempo, las capacitaciones que tomó y el sentido de colaboración si es que trabajan en conjunto. Es una herramienta integral que refleja el compromiso con el crecimiento y la colaboración en la comunidad de desarrollo de software.

3. Networking

Conecta con profesionales y asiste a eventos de networking, súbete a todos los portales de empleo y comunidades dentro del mundo de IT. Hoy en día, al incorporarse el trabajo remoto, se abrió el abanico de poder aplicar a vacantes para trabajar de manera internacional.

Hay muchos portales web, pero sí está claro que no todos funcionan de la misma manera y no todos traccionan con éxito al mismo tiempo, por eso es importante llevar un control de "a donde aplico" y "como aplico".

"Desde Mindhub recomendamos la gestión de estas postulaciones laborales, identificando los portales que están más activos para el tipo de trabajo que se está buscando, y a su vez, tener mayor control de los procesos que avanzamos, para un contacto efectivo con los reclutadores", dijo la empresa en un comunicado.

4. Marketing Personal

Es una estrategia valiosa para avanzar en tu carrera y destacar en un mercado laboral competitivo. Este punto consiste en aprender a destacar tus fortalezas, construir una reputación sólida y aprovechar oportunidades profesionales.Cada persona es embajador/a de sus logros, y poder apreciarlos y compartirlos con un otro, trae resultados sobresalientes en la carrera profesional.

Estudiar la empresa y prepararse para la entrevista es fundamental para conseguir el primer empleo

5. Preparación para la entrevista

Prepararse adecuadamente para una entrevista laboral es fundamental para aumentar las posibilidades de éxito.Es importante resaltar habilidades técnicas y blandas o ahora llamadas "power skills", asi como los logros obtenidos; y es por ello que lo esencial es haber practicado para saber que queremos trasmitir.

También es importante haber estudiado a la empresa, el puesto para el cuál te estás postulando y siempre es bienvenido tener alguna pregunta para el entrevistador sobre la búsqueda o la compañía. Además, es necesario mostrar confianza y mantener la calma durante el encuentro. Así como también, tener en cuenta la comunicación no verbal: trabajá tu lenguaje corporal manteniendo la postura erguida, un buen contacto visual y una sonrisa amistosa.