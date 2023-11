Mostaza incorpora nuevo Director de Marketing

Mostaza, una de las principales cadenas de fast food en Argentina, anuncia la incorporación de Pablo Cella como nuevo Director de Marketing.

En su nueva posición, el ejecutivo busca forjar una identidad sólida para la marca, así como también fortalecer el plan de crecimiento de la compañía.

Mostaza es una de las dos principales cadenas de comidas rápidas de la Argentina, con más de 180 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como una de las empresas más federales y con mayor pisada en el mercado de franquicias.

Cuenta con más de 9.000 empleados en toda la cadena, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.

Bio de líder

Pablo Cella cuenta con más de 20 años de carrera liderando las áreas de marketing, comunicación y medios de grandes compañías. D

urante su amplia trayectoria fue Gerente de Comunicación y Estrategia de Marcas de Telecom. A su vez, fue Gerente de Marketing de Nokia Argentina, Chile y Perú antes de desembarcar como General Manager en Fresca Agency.

Pablo Cella, Director de Marketing de Mostaza

"Mostaza es una marca innovadora, por eso buscamos estar a la vanguardia de las tendencias y escuchar a los jóvenes para acompañarlos con sus intereses. Mi objetivo es consolidar un equipo dinámico para afrontar los desafíos que vienen. Trabajaremos incansablemente para hacerles llegar a nuestros clientes una propuesta de valor que se adapte a aquellos que quieran una experiencia mayúscula", expresó Cella.

Ahora llega a Mostaza buscando fortalecer su crecimiento y renovar la estrategia comunicacional para continuar con la expansión de la compañía y liderar el sector en el país.

Mostaza se expande

Según indicó en enero, Mostaza inauguró el año pasado 25 sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país, creando más de 1250 nuevos puestos de trabajo.

La empresa intentó continuar profundizando así su plan de expansión en el interior este año y proyectaba entonces concretar al menos 25 aperturas de nuevos locales para 2023, mediante una inversión de 20 millones de dólares.

El objetivo de Mostaza era impulsar su presencia a nivel nacional a través del formato de negocio de franquicias.

En este marco, en 2022 se inauguraron 2 nuevos locales en Rosario, uno en la vía pública y otro en el Shopping Portal Rosario. También abrió sus puertas el quinto local de Mostaza en Salta, en la localidad de Orán, el segundo de la compañía en Comodoro Rivadavia y el primero en la ciudad de Puerto Madryn.

Es así como Mostaza refuerza su compromiso con el país, afianzándose como el Fast Food con mayor presencia federal, acercando una propuesta de valor a distintas plazas en el interior del país más allá de las grandes ciudades. Mostaza se encuentra en constante desarrollo, generando fuentes de trabajo y ofreciendo productos de la más alta calidad, elegidos cada vez más por los consumidores.