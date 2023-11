María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont Argentina, recibió el "Reconocimiento a la mujer Destacada en el Ámbito Empresarial 2023", el premio que por séptima vez consecutiva WomenCorporateDirectors (WCD) Capítulo Argentina, la organización internacional de la que KPMG es Global Lead Sponsor.

Tanto en el mundo como en la Argentina, WCD nuclea a la elite de las ejecutivas que cumplen funciones como directoras, presidentes, CEOs y/o dueñas de compañías. WCD Capitulo Argentina está integrada por 130 mujeres líderes y trabaja para incluir a más en los Directorios de las empresas.

El reconocimiento consistente en una estatuilla de acrílico fue entregada por Andrea Patrana, Socia Líder de Diversidad de KPMG Argentina, en representación del Presidente y CEO de la firma, Néstor García, quien dejó un mensaje grabado de felicitaciones a las ganadoras porque se encontraba de viaje.

Premios de WCD 2023

Al recibir la distinción, María Eugenia Tibessio afirmó: "Agradezco a WCD que es una institución norme, por darnos visibilidad y tenernos siempre presente, por darnos oportunidades para mostrar nuestro trabajo y para motivarnos en asumir responsabilidades en directorios externos. Este reconocimiento me toca en un momento lindo profesional y personal pero también en un momento de la sociedad y el mundo bien complejo."

"Estamos en un momento de guerras irracionales, tristes, de grietas, de pobrezas y economías desbastadas. Quiero hacer un llamado a la tolerancia en estos momentos. Y los líderes empresarios tenemos que seguir en la búsqueda constante de construir diálogos y consensos, necesitamos empresarios que sean íntegros," añadió

También se entregaron menciones especiales. La primera a Silvia Tenazinha, Head de Banca Comercial & Wealth Management de Santander Argentina, y miembro de WCD, quien recibió la "Mención Especial por su Labor en Equidad de Género".

Mujeres premiadas por WCD por su rol en el ámbito empresarial 2023

"Agradezco al tremendo equipo que tengo y que hizo que esto fuera posible. Desde que lanzamos esta iniciativa, bancarizamos a más de un millón de mujeres y dimos más de 90 mil millones de pesos a pymes lideradas por mujeres. Eso es inclusión financiera que empodera, nivela oportunidades, hace que las mujeres puedan tener su propio emprendimiento y llegar a directorios", afirmó.

Por su parte, Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust, y también miembro de WCD, fue reconocida con la "Mención especial a la Revelación en Innovación".

"Hace mucho tiempo que trabajo en finanzas y en los últimos tres años perseguí la ilusión de trabajar en soluciones financieras que fueran más integrales, creativas, superadoras. Y encontré una forma de poder vincular los temas de inversiones con el cuidado del planeta y de las personas, de diversidad en la gestión, de ética en los negocios, de integridad, y demostrar que estos conceptos son la base de inversiones rentables, que preservan el valor de las empresas," dijo Tolaba.

"Espero que este reconocimiento lo sea también para todos aquellos apasionados que buscan soluciones diferentes, que piensan saliendo de la caja, -aun en un entorno que a veces no es fácil-; Ojalá que muchas de esas soluciones logren ser exitosas y que podamos construir una comunidad más creativa e innovadora en todos los campos", señaló.

EI "Reconocimiento a la Trayectoria" fue para Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero GST. Luego de agradecer la distinción, dijo que "WCD es un gran lugar de networking y parte de nuestro trabajo es abrir espacios para la equidad que no es solamente la de género. Me llevo la responsabilidad de no solo representar a las empresas donde uno trabaja, sino que también de ser parte del camino para ayudar a construir equidad."

Costantini es además directora en MegaQM, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Prosegur, Barrick Gold Corporation, CIPPEC y Universidad Austral.

Los reconocimientos de WCD Capítulo Argentina surgen de las nominaciones presentadas por la comunidad de negocios. Una vez terminado el período de postulación un jurado calificado y diverso analiza las cuatro mujeres que más postulaciones recibieron y que son estudiadas en extensas reuniones de donde surge la ganadora.

Este año el jurado estuvo integrado por Gabriela Aguilar, Ganadora del Reconocimiento 2022 y General Manager Argentina & Brasil de Excelerate Energy. Miembro de WCD Capítulo Argentina; Néstor García, Presidente y CEO de KPMG en Argentina; Marcelo Grimoldi, Latin America Regional Consultant de Egon Zender; Miguel A. Gutiérrez, Partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group; Antonio Marin, Vicerrector y Director de escuela de negocios de UCEMA; Gabriela Terminielli, Directora de BYMA y Co-chair de WCD Capítulo Argentina; y Tamara Vinitzky, Socia de KPMG Argentina y Co-chair de WCD Capítulo Argentina.