Viviendo a contrarreloj

Paula Rodríguez, coach ontológica en Lidera tus Alas, y Valeria Pereyra, consultora y psicóloga en la misma empresa; analizaron las causas que llevan a administrar deficientemente el tiempo y brindaron consejos para gestionarlo mejor.

TIC-TAC: cada minuto cuenta

"Hay que evaluar a qué le damos prioridad", asegura Paula. Para la coach es necesario analizar cuáles son las tareas de mayor relevancia y estudiar los obstáculos que evitan que se lleven a cabo.

Algunos de los obstáculos más comunes son:

La desorganización.

La procrastinación: esta actitud lleva a la inestabilidad y a la ansiedad al dejar para más adelante una obligación preocupante. El individuo siente alivio por la meta alcanzada cuando ya realizó el cometido.

La falta de toma de decisiones.

No saber decir "no" a otros: cada vez que se acepta cumplir con un pedido, se pierde tiempo que se podría destinar a otras acciones.

El estrés y el cansancio.

La necesidad de perfección en los resultados: esto hace que una tarea quede inconclusa o se demore por estar insatisfecho con lo obtenido.

Las notificaciones electrónicas: desconcentran a las personas de sus deberes.

Consejos

Las profesionales concuerdan en que la gestión eficaz del tiempo se logra a través de acciones puntuales que forman parte de un proceso de mejora continua. Elegir pequeñas actividades para realizar en el día vuelve a los sujetos más poderosos al hacerlos responsables y protagonistas de su vida.

"Es importante el cierre de cada tarea. Por eso se ponen pocos objetivos, para que al final del día se haya podido cumplir con todos", indica Valeria.

Aprender a decir "no", registrar las emociones que surgen en los momentos difíciles, encontrar aquellas distracciones que quitan tiempo y cuidar las relaciones interpersonales son algunas recomendaciones para tomar en cuenta. Así como escribir una lista de cosas por hacer y evaluar la duración de cada actividad.

Otra herramienta eficaz de gestión es la matriz de priorización de obligaciones. Allí se enumeran los proyectos actuales en los cuadrantes "Urgente e importante", "Importante, pero no urgente", "Urgente, pero no importante" y "No urgente y no importante" para saber cuál deber es más apremiante.

Reflexionar sobre los resultados de este cuadro e identificar los ajustes necesarios permitirá mejorar en la organización de tareas, alcanzando metas, disminuyendo el nivel de estrés y mejorando el rendimiento y el relacionamiento con otros.

Gestión Compartida agradece a Valeria Pereyra y Paula Rodríguez por su exposición y consejos. Los próximos webinars estarán disponibles en la página de Espacio Conexión.