Trabajando codo a codo

Los modos de relacionarse han cambiado mucho en estas últimas décadas. Hoy los equipos laborales están interconectados a través de redes en línea mediante las cuales comparten información, recursos y experiencias de una manera impensable para un empleado de los años 80.

Estos sistemas de colaboración han producido una revolución en materia de socialización entre compañeros de trabajo. Sin embargo, también han causado problemas a la hora de dividir obligaciones y comunicarse correctamente.

Ante esto, Natalia Heredia -consultora en Capacitación y Desarrollo en Gestión Compartida- fue facilitadora en un encuentro donde brindó consejos para que los staffs puedan mejorar su productividad.

Recomendaciones

Para mejorar la administración de responsabilidades, Heredia fomenta la utilización del sistema MoSCoW, creado por Dani Clegg -consultor de Oracle UK- , en 1994.

Este método permite dirigir las demandas laborales a partir del grado de urgencia de cada una. Su nombre responde a las iniciales M, S, C y W de Must, (obligación); Should, (recomendación); Could, (posibilidad); y Won´t have but would like to in the future, (evento que podría ocurrir en el futuro, pero no actualmente).

La expositora lo define como "una técnica de priorización para entender las necesidades reales y la criticidad". Está compuesta por:

Must: obligaciones totalmente imprescindibles para alcanzar el objetivo del grupo. Should: acciones que deberían llevarse a cabo, si es posible. Could: tareas que podrían incluirse, si no afectan a nada más. Won´t : actividades que no se implementarán en ninguna etapa, pero lo pueden estar en el futuro.

Heredia también incentiva a las personas a esforzarse para que el diálogo sea claro y efectivo. En sus palabras, para lograr esto "hay que utilizar herramientas tecnológicas adecuadas, establecer horarios regulares y normas de comunicación".

Además, considera valioso fomentar las acciones conjuntas y la colaboración, haciendo énfasis en la confianza y el respeto mutuo y acordando metas y objetivos.

Agrega que evaluar y mejorar continuamente la administración de grupos laborales en red es fundamental para lograr el éxito. "Es necesario realizar evaluaciones regulares del rendimiento del equipo e impulsar el aprendizaje y desarrollo del mismo", explica.

En estos tiempos en los que el relacionamiento entre los empleados es diferente al de años anteriores, tomar en cuenta estas indicaciones resulta útil para modernizar la organización y planificación de tareas colectivas.

Gestión Compartida agradece a Natalia Heredia por sus consejos y espera que cada vez más personas puedan mejorar sus productividad a partir del trabajo en red.