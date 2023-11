Bill Gates promueve la semana de solo tres días laborales

Mientras algunos países más progresivos están implementando políticas para reducir la semana laboral de 5 a 4 días, algunos millonarios como Bill Gates, co-fundador de Microsoft, apuestan por una solución todavía más disruptiva: la semana laboral de tres días.

El problema para el referente de Microsoft es que pueden pasar décadas para que ese modelo se adopte porque muy pocas empresas puede hacer frente a la inversión necesaria.

IA y la semana laboral de 3 días

La semana pasada Bill Gates acudió como invitado al podcast "What Now? with Trevor Noah", donde el fundador de Microsoft expresó su entusiasmo por el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y el tejido empresarial en el futuro.

Según el magnate, el uso de la inteligencia artificial será tan importante para la industria que permitirá reducir la jornada laboral a tres días y disfrutar de más tiempo libre para el ocio, sin que ello afecte a la productividad de las empresas.

Durante la entrevista, Bill Gates señaló: "No creo que el impacto de la IA sea tan dramático como el de la revolución industrial, pero, sin duda, será tan grande como la introducción del PC. Las aplicaciones de procesamiento de textos no acabaron con el trabajo de oficina, pero lo cambiaron para siempre. Los empresarios y los empleados tuvieron que adaptarse, y lo hicieron".

"Si eventualmente llegamos a una sociedad donde solo se trabaja tres días a la semana, probablemente esté bien. Las máquinas podrán producir toda la comida y demás", y añadió Bill Gates, "a corto plazo, el aumento de productividad que proporciona la IA es muy interesante. Eliminando parte del trabajo más pesado".

El problema es que la madurez de la inteligencia artificial queda todavía muy lejos, con las AGI (Inteligencia Artificial General) todavía en pañales y una inteligencia artificial limitada a sectores muy específicos como puede ser la programación, analítica o ciertas ramas de inversión.

Décadas de inversión

Según el estudio "The State of AI in 2022" elaborado por la consultora Mckinsey, en 2017 solo el 20% de las empresas participantes afirmaban estar usando inteligencia artificial en al menos un área de su negocio, frente al 50% que afirmó aplicarla en 2022. El 63% de los encuestados afirman tener planes de inversión en IA para los próximos tres años.

Con esas cifras de inversión, el sueño de Bill Gates podría tardar décadas en extenderse a todo el tejido industrial, de la misma forma que, cuarenta años después de la llegada de la computadora personal, todavía hay muchas pymes que no han abordado la transformación digital.

En ese sentido, Bill Gates afirma que "profesores, técnicos de ventas o atención al público pueden llegar a desaparecer como lo hicieron otras profesiones antes, pero les dará un papel supervisor sobre las acciones de la AI".

Para Bill Gates, la reducción de la jornada no debería ser un problema siempre que se compense con el aumento de la productividad que promete el uso de la IA, poniendo como ejemplo las reducciones de jornada que ya han adoptado Islandia o Japón.