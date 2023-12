La inquietante predicción sobre Inteligencia Artificial y su impacto en el empleo que lanzó experto argentino

Unas 250 personas asistieron a la cuarta edición del Data Talent Fest, un evento organizado en el Planetario de Buenos Aires por PDA, la HR Tech especializada en optimizar la identificación y el desarrollo de talento a partir de su ecosistema digital. iProfesional estuvo en el evento para ver qué se dice acerca de la Inteligencia Artificial.

En el evento, que contó con la participación de Santiago Bilinkis, la Universidad Torcuato Di Tella, Globant, Amnistía Internacional en Argentina, Great Place To Work y L´Oréal, entre otros, se debatió acerca de las nuevas herramientas que facilitan la interacción entre los datos y los recursos humanos y se hizo foco en la importancia de incorporar herramientas basadas en nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para potenciar a las empresas y al talento humano.

El primer orador del evento fue Santiago Bilinkis, emprendedor, tecnólogo y escritor, quien opinó que la Inteligencia Artificial llegó para cambiar las reglas del juego para siempre, convirtiéndose en un gran desafío en el sector de Recursos Humanos.

"La Inteligencia Artificial es el cambio tecnológico más importante de la humanidad y aquellas organizaciones y personas que no puedan adaptarse a las reglas de juego nuevas, van a tener serios problemas", advirtió revelando que apenas el 20% de los profesionales utiliza herramientas de Inteligenicia Artificial generativas con asiduidad.

El emprendedor, además, proyectó que la Inteligencia Artificial es un game changer porque redefine las skills de los colaboradores dentro de las organizaciones:

"No necesariamente van a ser buenos los mismos colaboradores que eran buenos antes. El reacomodamiento de las personas va a ser muy grande, muy profundo". En este sentido, anticipó que los equipos, costumbres y culturas dentro de una empresa que no adquieran la virtud de la plasticidad, "van a convertirse en un serio problema". No cambiar no será una alternativa posible.

Serán las personas que incorporen la inteligencia expandida las que desplazarán a aquellas que no lo hagan

Para Bilinkis, que utiliza ChatGPT para armar sus columnas de radio, señaló que las computadoras no van a reemplazar a las personas, al menos en las próximas dos décadas, pero sí advirtió que las personas que incorporen la inteligencia expandida van a desplazar a aquellas que no lo hagan.

Inteligencia Artificial: una herramienta potente

Por su parte, Ilan Rosenfeld, Tech Manager en Globant, que fue parte del segundo panel titulado "De los libros a la IA", mostró los cambios acelerados en el mundo corporativo gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial generativa. Y puso como ejemplo a los chatbots: "Hoy es posible procesar millones de documentos con esta tecnología, sin necesidad de entrenar a miles de personas. El impacto es enorme y los usos son infinitos".

En el panel "Fortaleza de los datos vs. Fortaleza mental", expertos del ámbito del deporte analizaron la importancia del uso de datos, la Inteligencia Artificial y la tecnología como aliados para la resolución de problemas. Marcelo Gantman, periodista y fundador de Big Data Sports, puso de ejemplo el último campeonato de fútbol por la Copa del Mundo:

"Por primera vez se difundieron datos vinculados con el rendimiento físico y se conoció que el 60% de todos los kilómetros que recorrió Messi, los hizo a menos de 7 Km/h. Es decir, ganamos el Mundial con Messi moviéndose más de la mitad del tiempo a la velocidad más baja posible. Esto demuestra que el problema no era que no corría, como algunos decían. Entonces, es importante saber qué queremos buscar a partir de los datos".

A su turno, Camila Manera, Cofundadora y Directora de Datos en Libro De Pases, una app desarrollada para acercar a clubes y deportistas, aseguró que la Inteligencia Artificial ya se está utilizando para identificar cuál es el mejor perfil para que incorpore un equipo y hasta identificar al mejor club de destino para que éste siga creciendo. "Esto hoy es 100% replicable en Recursos Humanos", aseguró.

Del panel sobre casos de éxito en el uso de datos a nivel corporativo participaron Camila Asmus, Gerente de Learning, Development & Px en L´Oréal Argentina, Mara López Barreiro, Socia Fundadora y Directora Comercial de Veril Consultores y Daiana Altieri, Directora de Veril Consultores.

Datos con propósito. Para Amnistía Internacional, cada dato es una persona, una vida que ayudar

Altieri recomendó basar la toma de decisiones en tres elementos: tener datos fiables, contar con herramientas para recolectarlos y analizarlos y, por último, crear una cultura de datos trasversal a toda la organización. Según la experta, con el uso de Inteligencia Artificial y otras herramientas, hoy es posible obtener análisis predictivos y anticipar qué talentos se pueden llegar a ir de la compañía o qué dotación se necesitará en el futuro.

"Datos con propósito" fue el tema del panel que contó con Ambar Chacín, Subdirectora de Recaudación de Fondos, y Cynthia Biset, Coordinadora de Data y BI de Amnistía Internacional en Argentina, quienes hablaron sobre la importancia del uso y recolección de datos con fines sociales.

"Cuando hablamos de datos, hablamos de personas. Para nosotros, los datos son experiencias de vida y también historias de cambio. Nos dicen dónde hay una crisis y a quién ayudar", afirmó Chacín. En tanto que Biset coincidió al señalar que "los datos los usamos como una herramienta para multiplicar las voces que fueron silenciadas. Detrás de cada análisis, hay un rostro, una comunidad".